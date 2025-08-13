Telness Tech och Priceagent samarbetar för smartare prissättning hos telekomoperatörer

Samarbetet gör att MVNO:er kan lansera snabbare och öka intäkterna genom efterfrågebaserad prissättning.

STOCKHOLM, SWEDEN, August 13, 2025 /EINPresswire.com/ -- Telness Tech, det snabbväxande techbolaget som förnyar telekom för moderna mobiloperatörer, meddelar ett strategiskt partnerskap med Priceagent, plattformen som skriver om reglerna för prissättning. Tillsammans ger bolagen mobila virtuella nätoperatörer, MVNO, direkt tillgång till konsumentinsikter för prissättning. Operatörer kan därmed sätta pris och lansera nya abonnemang utan att luta sig mot föråldrade modeller eller gissningar.

Genom samarbetet kan Telness Techs kunder omedelbart testa betalningsviljan för nya paket, tillval och 5G-erbjudanden. Det kortar tiden till marknad, ökar teckningstakten och hjälper operatörer att maximera intäkter från dag ett.

"Många MVNO:er går in på marknaden med djärva idéer, men alltför ofta bygger prissättningen fortfarande på gissningar", säger Jonas Cedenwing, grundare och CTO på Telness Tech. "Genom att integrera Priceagent i vårt ekosystem ger vi telekomvarumärken möjlighet att validera sin prissättning före lansering. Det gör verklig skillnad, eftersom det innebär snabbare lanseringar, högre marginaler och erbjudanden som träffar rätt hos kunderna."

Tjänsten lanseras först som en partnerlösning. Planen är att integrera Priceagents teknik direkt i Telness Techs produktplattform. När integrationen är på plats kan MVNO:er genomföra pristester direkt i plattformen och med några klick testa paket, kampanjerbjudanden och särskiljande funktioner.

"Vårt uppdrag är att ta bort risken ur prissättning", säger Robert Tinterov, CEO på Priceagent. "Genom att gå samman med Telness Tech gör vi det möjligt för mobilvarumärken att ersätta antaganden med data. Resultatet blir snabbare marknadsinträde, fler nyteckningar och hållbar tillväxt."

Telness Techs allt-i-ett-plattform omfattar redan allt en mobiloperatör behöver, från e-handel och fakturering till apputveckling och kundtjänst. Med Priceagents prissättningsfunktioner stärker Telness Tech sin position som den självklara plattformen för telekominnovatörer.

Om Telness Tech

Telness Tech är ett av världens snabbast växande teltech-bolag. Flaggskeppsprodukten Seamless OS är en molnbaserad BSS/OSS-plattform som gör det möjligt att lansera, driva och skala helt digitala, AI-drivna mobila tjänster. Ofta beskriven som "Shopify för telekom" gör Telness Tech det enkelt och kostnadseffektivt att bli eller driva en mobiloperatör. Bolaget utvecklades ursprungligen inom Telness, en av Europas högst rankade mobiloperatörer, och stöttar i dag telekomutmanare i USA, Europa och på fler marknader. Läs mer på www.telnesstech.com.

Om Priceagent

Priceagent är en SaaS-plattform för prissättning som hjälper både små och medelstora företag och globala koncerner att sätta priser baserat på efterfrågan. Plattformen visar exakt hur många kunder som köper vid varje prisnivå och hur efterfrågan skiftar med faktorer som produktfunktion, försäljningskanal och konkurrenssituation.

Priceagent har huvudkontor i Stockholm och kontor i Los Angeles. Plattformen ger företag en realtidsbild av köparens betalningsvilja i över 130 marknader, baserat på en panel med över 300 miljoner verifierade konsumenter världen över. Den egenutvecklade algoritmen, finslipad under tio år, identifierar stabila efterfrågezoner, skarpa prisväggar och jämförelser mot konkurrenter. Det möjliggör snabbare, billigare och upprepningsbara prisbeslut utan långsamma och kostsamma traditionella metoder. Läs mer på www.priceagent.com.

