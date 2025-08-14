Unimed‑BH Torna‑se a Primeira Rede de Saúde Brasileira Acreditada com Nível 2 pela ONA

Conquista histórica reflete o compromisso da Unimed‑BH com qualidade, segurança do paciente e atenção integrada em 46 municípios.

Temos orgulho de colaborar com a Unimed‑BH nessa conquista pioneira—uma acreditação em rede assistencial, que comprova o compromisso com a melhoria contínua e cuidado centrado no paciente.”
— Adriano Duarte, vice‑presidente da DNV Business Assurance Brasil
SãO PAULO, BRAZIL, August 14, 2025 /EINPresswire.com/ -- A Unimed-BH tornou-se a primeira instituição de saúde do Brasil a receber a acreditação ONA Nível 2 (Acreditação Plena) em rede assistencial, um marco significativo na evolução da qualidade na saúde brasileira.

Essa realização pioneira foi fruto de uma avaliação integrada conduzida pela DNV, uma Instituição Acreditadora Credenciada (IAC) pela ONA, cobrindo doze unidades próprias da Unimed‑BH, os serviços de atenção domiciliar e móvel, além da sede administrativa.

Frederico Peret, diretor‑presidente da Unimed‑BH, declarou: “A certificação da ONA não atesta apenas nossos padrões rigorosos de qualidade e segurança, mas demonstra que somos uma rede assistencial que coloca o cuidado no centro de tudo.”

Adriano Duarte, vice‑presidente da DNV Business Assurance Brasil, ressaltou: Temos orgulho de colaborar com a Unimed‑BH nessa conquista pioneira—uma acreditação em rede assistencial, que comprova o compromisso com a melhoria contínua e cuidado centrado no paciente.”

A Unimed‑BH atende atualmente 1,6 milhão de beneficiários em 46 municípios, com mais de 5.400 médicos cooperados e 55% de participação de mercado na sua região.

Sobre a Unimed-BH:
A Unimed-BH é uma operadora cooperada de saúde que atende 1,6 milhão de vidas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Contando com mais de 5.400 médicos cooperados, administra uma rede integrada de hospitais, clínicas e centros diagnósticos, oferecendo atendimento de alta qualidade, centrado no paciente e pautado em valores cooperativistas. Fundada há mais de 50 anos, a Unimed-BH é uma pioneira regional em assistência médica e uma das principais operadoras de planos de saúde do Brasil, amplamente reconhecida pela excelência e inovação. Saiba mais em www.unimedbh.com.br.

Sobre a DNV:
A DNV é uma das principais certificadoras do mundo. Por meio de serviços de certificação e treinamento em sistemas de gestão, a DNV ajuda empresas a gerenciar riscos, garantir conformidade e alcançar desempenho sustentável para organizações, pessoas e cadeias de valor em todos os setores, incluindo alimentos e bebidas, automotivo, aeroespacial e saúde.

Os serviços digitais de certificação da DNV ajudam os clientes a gerenciar riscos e promover a melhoria contínua.

Seja diante de desafios de qualidade, meio ambiente, segurança ou proteção, a DNV combina expertise técnica, setorial e em gestão de riscos para construir confiança, continuidade e resiliência. A DNV possibilita que seus clientes e suas partes interessadas tomem decisões críticas com segurança.

Impulsionada por seu propósito de proteger vidas, bens e o meio ambiente, a DNV ajuda a enfrentar os desafios e as transformações globais que impactam seus clientes e o mundo atualmente, sendo uma voz de confiança para muitas das empresas mais bem-sucedidas e inovadoras do planeta.

A DNV é uma Instituição Acreditadora Credenciada (IAC), aprovada para certificação ONA em todos os estados do Brasil.

