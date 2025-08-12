WHX Dubai y WHX Labs Dubai se combinarán en 2026 para formar el evento de salud más grande del mundo

WHX Dubai WHX Labs Dubai WHX Dubai 1

· Más de 270 000 profesionales de 180 países y más de 4800 expositores se reunirán en Dubái durante una semana para dar forma a la industria

WHX Dubai y WHX Labs Dubai son eventos bien establecidos con un historial compro-bado en el avance del conocimiento y el comercio tanto a nivel regional como global.” — Solenne Singer, vicepresidenta sénior en Informa Markets

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, August 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 12 de agosto de 2025: Informa ha anunciado el lanzamiento del evento de salud más grande del mundo, tras la decisión de realizar dos eventos emblemáticos simultáneamente en 2026. Del 9 al 13 de febrero de 2026, WHX Dubai (anteriormente Arab Health) y WHX Labs Dubai (previamente Medlab Middle East) reunirán a más de 270 000 líderes del sector de la salud de 180 países y más de 4800 expositores, una decisiónque transformará a Dubái en un centro global de salud y en un incubador para el avance médico.

Durante décadas, estos eventos han posicionado a Dubái en el centro de las discusiones mundiales sobre salud. En 2026, bajo el patrocinio del Ministerio de Salud y Prevención de los EAU, se combinarán para crear el evento de salud más grande del mundo: una oportunidad a nivel de toda la ciudad para establecer acuerdos, crear redes y compartir conocimientos que aborden los desafíos universales en el ámbito de la salud y los laboratorios.

WHX Dubai se celebrará del 9 al 12 de febrero en el Centro de Exposiciones de Dubái (DEC) en Expo City Dubái. Será la primera vez en sus 50 años de historia que el evento se llevará a cabo fuera del Dubai World Trade Centre (DWTC).

El evento atraerá a una audiencia internacional y servirá como una plataforma global para la innovación, ya que los expositores presentarán soluciones en nueve sectores de productos diversos, incluidos los dispositivos médicos, la imagen y el diagnóstico, y la infraestructura sanitaria.

La 50.ª edición del evento, que tuvo lugar a principios de este año, generó un valor comercial récord de $2.57 mil millones y cada expositor obtuvo un impacto promedio de $2.14 millones.

WHX Dubai 2026 está preparado para impulsar la salud global con un programa innovador que incluye siete conferencias acreditadas por CME y más de 250 ponentes. Esta edición presentará cuatro nuevos bootcamps certificados y tres escenarios dedicados: el Future X Stage para ideas innovadoras; el Frontiers Stage, que presentará los últimos avances en ciencia, bienestar y ciencias de la vida; y el Visionary Stage, donde líderes globales compartirán perspectivas profundas sobre inversión, liderazgo, inteligencia artificial y ESG.

Al celebrar su 25º aniversario en 2026, el WHX Labs Dubai se llevará a cabo del 10 al 13 de febrero en el DWTC. Bajo el lema "25 Years of Laboratory Innovation: Uniting Communities for Better Health", el evento destacará la excelencia en laboratorios, diagnósticos y medicina de precisión.

El año pasado, WHX Labs Dubai generó negocios por un valor de 621 millones de dólares. Sirvió como plataforma de conexión entre compradores clave, ministerios gubernamentales y responsables de decisiones que impulsan la innovación y la inversión relacionadas con el diagnóstico en Oriente Medio.

WHX Labs Dubai destacará los últimos avances de todo el ecosistema de laboratorios médicos a través de ocho pilares de productos. Además, el 25º Congreso Anual de Gestión de Laboratorios y Medicina contará con ocho sesiones científicas acreditadas por CME con 250 líderes de opinión a nivel mundial y especialistas en laboratorios. Los asistentes también pueden participar en conversaciones que definen la industria en WHX Labs Roundtables y participar en dos nuevas conferencias para clínicos: "Precision Health Global Forum" y "Antimicrobial Resistance Leadership Global Summit".

Solenne Singer, vicepresidenta sénior en Informa Markets, dijo: “WHX Dubai y WHX Labs Dubai son eventos bien establecidos con un historial comprobado en el avance del conocimiento y el comercio tanto a nivel regional como global. Nos complace recibirlos simultáneamente para formar el evento de salud más grande del mundo, lo que transformará Dubái en un centro para el ecosistema global de la salud durante cinco días enriquecedores”.

La posición única de Dubái permitirá que ideas audaces y avances crucen fronteras con rapidez, lo que acelerará la difusión de soluciones entre mercados y reforzará, al mismo tiempo, el estatus de los EAU como un centro internacional para la transformación de la atención médica. Al organizar el evento de atención médica más grande del mundo, nuestros asistentes harán una contribución significativa a los futuros avances en la excelencia médica y la innovación, tanto en los Emiratos Árabes Unidos como a nivel global.

Para obtener más información o para inscribirte en el evento, visita https://www.worldhealthexpo.com/en/healthcareweek.html.

The World's Largest Healthcare Event | Dubai 2026

