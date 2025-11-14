Ofertas de Black Friday de DXRACER: ¡Hasta un 40% de descuento en silla gamer premium (14-28 de noviembre)

DXRacer Black Friday Sales 2024

WHITMORE LAKE, MI, UNITED STATES, November 13, 2025 /EINPresswire.com/ -- Este Black Friday, DXRACER, pionero en sillas ergonómicas para gaming, ofrece descuentos inigualables para jugadores y profesionales durante su venta de silla gamer para el Black Friday 2025. Desde el 14 hasta el 28 de noviembre, esta silla gamer oferta de tiempo limitado ofrece precios con descuentos de hasta el 40% en las sillas gaming más vendidas, brindando una comodidad, estilo y soporte incomparables a precios accesibles.

Ofertas Imbatibles de Black Friday: Selección recomendada para cada configuración

Ya seas un atleta competitivo de esports, un creador de contenido dedicado o un profesional remoto, la venta de Black Friday de DXRACER trae enormes ahorros en sus series más queridas por los fanáticos, diseñadas para horas de gaming y trabajo sin fatiga:

1. Serie Drifting: Comodidad inspirada en el automovilismo, 40% de descuento

Una de las favoritas de los fans por su diseño dinámico, la Serie Drifting presenta un cojín de asiento con alas, reposacabezas de espuma con gel refrescante y almohada lumbar curvada. Consigue los modelos básicos por 289 (antes 489), con un 40% de descuento. No te pierdas las ediciones de colaboración IP: modelos co-brandeados de Black Desert y Metaphor: ReFantazio: hasta un 26% de descuento, fusionando la estética inspirada en los juegos con la ergonomía característica de DXRACER.

2. Serie Craft: Comodidad de nube, 33% de descuento

Ideal para los leales a la franquicia, la Serie Craft combina tela de malla transpirable y reposabrazos ajustables en 4D con temas icónicos de juegos. Ahorra mucho en los modelos básicos, ahora a 399 (originalmente 599). Asegura las ediciones limitadas de colaboraciones, incluyendo Guild Wars 2, Dead By Daylight y Bananya Cat: hasta un 33% de descuento, con combinaciones de colores personalizadas y logotipos bordados que dan vida a tus universos favoritos.

3. Serie Blade: Rendimiento elegante, 22% de descuento

Diseñada para configuraciones que ahorran espacio sin sacrificar soporte, la Serie Blade cuenta con un marco de acero optimizado, espuma de memoria lumbar y tapicería resistente a los arañazos. Ahora 379 (antes 489), con un 22% de descuento, perfecta para oficinas en casa y habitaciones de gaming compactas.

4. Serie Martian: Lujo Premium, 17% de descuento

La línea insignia de DXRACER recibe un descuento de Halloween: la Serie Martian, fabricada con cuero microfibra ultra suave y un mecanismo de reclinación de 135°, baja a 659 (originalmente 799). Con respaldo ajustable eléctricamente y soporte lumbar eléctrico en 4D, es una inversión a largo plazo en comodidad.

5. Escritorio Gaming: Bases estables, 11% de descuento

Completa tu configuración con el escritorio ergonómico DXRACER, con ajustes precisos de altura y panel de control retroiluminado inteligente. Baja a 619 (originalmente 699).

¡No te lo pierdas! La venta termina el 28 de noviembre

¡Estas ofertas de Black Friday no durarán mucho! Actúa rápido antes de que se acabe el tiempo, el 28 de noviembre. Visita [https://www.dxracer.com/collections/promotions] para explorar toda la colección, o compra a través de minoristas autorizados para asegurar tu ahorro.

Sobre DXRACER

DXRACER es líder mundial en sillas ergonómicas para gaming y oficina, confiada por equipos de esports, creadores de contenido y profesionales en todo el mundo. Con un enfoque en la innovación, durabilidad y diseño centrado en el usuario, DXRACER redefine la comodidad para el trabajo y el juego, combinando tecnología de vanguardia con estética estilosa para satisfacer las necesidades de los usuarios modernos.

