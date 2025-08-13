게이밍 의자 브랜드 DXRacer, gamescom 2025에서 MicroProse 및 Centurion Developments와 협력

DXRACER X Gamescom 2025 DXRACER

SEOUL, SOUTH KOREA, August 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- 글로벌 게이밍 의자 선두주자 DXRacer가 유럽 최대 게임 행사인 gamescom 2025에서 유명 퍼블리셔 MicroProse와 슬로바키아 게임 스튜디오 Centurion Developments와의 흥미진진한 협업을 발표하게 되어 자랑스럽게 생각합니다. 이번 파트너십은 많은 기대를 모았던 2차 세계대전을 배경으로 한 전략 게임, Forgotten but Unbroken의 출시를 기념하며, 게임의 상징적인 캐릭터들이 담긴 한정판 DXRacer 게이밍 의자를 선보입니다.

특별한 게임 경험

Forgotten but Unbroken은 실제 제2차 세계 대전 사건과 숨겨진 영웅들로부터 영감을 받은 턴제 전략 게임입니다. 플레이어는 중부 유럽의 저항군 역할을 맡아 병사들을 관리하고, 기지를 건설하고, 당시의 복잡한 정치적 상황을 헤쳐나가야 합니다. 깊이 있는 스토리, 역사적 사실성, 그리고 군인의 특성, 외교 시스템, 몰입감 넘치는 스토리텔링을 포함한 혁신적인 게임플레이 메커니즘으로 유명합니다.

DXRacer는 팬 경험을 향상시키기 위해 Forgotten but Unbroken의 아트워크와 캐릭터를 활용한 맞춤형 게이밍 의자를 공개합니다. 이 특별 의자는 gamescom 2025 기간 동안 MicroProse 부스에서 관람객들에게 체험 기회를 제공하며, 편안함, 스타일, 그리고 게임 몰입감을 모두 선사합니다.

완벽한 파트너십

"Forgotten but Unbroken은 역사 게임 애호가와 전략 게임 애호가 모두에게 공감을 불러일으키는 게임입니다. MicroProse 및 Centurion Developments와 협력하여 이 경험을 새로운 방식으로 구현하게 되어 매우 기쁩니다."라고 DXRacer 대변인은 말했습니다. "저희의 맞춤형 게이밍 의자는 장시간 게임 플레이에도 최고의 편안함을 제공하도록 설계되었으며, 팬들이 직접 경험해 볼 수 있기를 고대하고 있습니다."

고전 전략 게임으로 유명한 MicroProse는 2024년 11월 Forgotten but Unbroken 출시 이후 적극적으로 지원해 왔습니다. MicroProse는 풍부한 역사와 깊이 있는 게임 플레이로 포트폴리오를 확장해 나가고 있어 이번 협업은 매우 자연스러운 선택입니다.

부스 방문

게임즈컴 2025에 참석하시는 팬 여러분께서는 마이크로프로즈 부스(홀 10.1, A035번 부스)를 방문하여 다음과 같은 혜택을 누리시기 바랍니다.

잊혀졌지만 깨지지 않은 DXRacer 게이밍 의자를 특별하게 만나보세요.

최신 게임을 직접 체험해 보세요.

Centurion Developments 개발자들을 만나보세요.

게임의 역사적 영감에 대해 자세히 알아보세요.

DXRacer 소개

DXRacer는 인체공학적 혁신과 프리미엄 품질로 유명한 게이밍 의자 디자인 및 제조 분야의 글로벌 리더입니다. 50개국 이상에 진출한 DXRacer는 게이밍 가구의 편안함과 성능에 대한 기준을 끊임없이 정립하고 있습니다.

MicroProse 소개

MicroProse는 상징적인 전략 및 시뮬레이션 게임을 제작해 온 전설적인 게임 퍼블리셔입니다. 오늘날에도 역사적 깊이와 매력적인 게임플레이를 결합한 혁신적인 게임들을 지원하고 있습니다.

Centurion Developments 소개

슬로바키아에 본사를 둔 Centurion Developments는 몰입도 높은 스토리 중심 전략 게임 제작에 전념하는 열정적인 인디 스튜디오입니다. 사실적인 묘사와 전략적 깊이로 호평을 받은 데뷔작 Forgotten but Unbroken은 Centurion Developments의 작품입니다.

gamescom 2025 소개

gamescom 2025는 8월 20일부터 24일까지 독일 쾰른에서 개최되며, 개막 행사는 8월 19일에 라이브로 진행됩니다. 이 행사에는 전 세계 수십만 명의 게임 팬, 개발자, 퍼블리셔, 그리고 언론 관계자들이 참여합니다. 최신 게임 혁신, 하드웨어, 그리고 문화를 선보이는 글로벌 플랫폼 역할을 합니다.

