集仕多公司運用大型語言模型技術，協助CRM系統廠商實現智能貼標與動態分眾
集仕多公司運用大型語言模型技術，協助CRM系統廠商實現智能貼標與動態分眾TAIPEI, TAIWAN, August 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- 在客戶關係管理（CRM）領域，資料貼標與整理向來是既耗時又耗工的工作，往往需要大量人力投入，且容易因人工判斷不一致而影響數據品質。為解決這一痛點，集仕多股份有限公司宣布，成功將大型語言模型（LLM）技術導入CRM系統，實現自動化的客戶資料擴展與屬性標註，大幅提升資料管理效率與精準度。
該技術可在整理既有客戶資料的同時，自動連結外部網路的公開社群資訊，將用戶的興趣、互動行為、地理位置、消費偏好等多維屬性納入資料庫。透過這種資料擴展方式，CRM系統能更完整地描繪客戶輪廓，並為後續的行銷分眾、個別化溝通及產品推薦提供精準依據。
集仕多公司表示，此方案不僅能節省人力成本與時間，還能幫助CRM系統廠商為企業客戶打造更靈活、更智慧的客戶關係管理流程，進一步提升客戶體驗與營運績效。未來，公司將持續投入AI技術研發，推動更多行業實現數位化與智能化升級。
集仕多股份有限公司，成功將大型語言模型（LLM）技術導入CRM系統廠商的解決方案中，為客戶資料管理與行銷精準化帶來全新突破。該技術可自動擴展既有的客戶資料，並串接外部網路上的公開社群資訊，形成更全面且多維度的客戶檔案。
透過這套智能系統，CRM平台能自動為客戶貼上多種標籤，涵蓋興趣偏好、行為模式、互動習慣等面向。根據不同的行銷與服務場景，系統可即時進行動態分眾，並針對特定族群制定個別化的溝通策略，例如精準推播優惠訊息、提供專屬售後服務方案，或針對不同地區與年齡層推出差異化內容。
集仕多公司表示，此次合作不僅能幫助CRM系統廠商提升資料應用價值，也能大幅減少人工分類與分析的成本，讓企業在行銷與客戶關係經營上更具即時性與精準度。未來，集仕多將持續優化大型語言模型的應用範圍，推動更多產業邁向智能化營運。
