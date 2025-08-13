電競椅品牌迪銳克斯DXRACER 與 MicroProse 和 Centurion Developments 攜手亮相 2025 年科隆遊戲展

DXRACER X Gamescom 2025 DXRACER

全球電競椅領導者迪銳克斯DXRACER榮幸地宣布，將在歐洲最大的電競盛會——科隆遊戲展（Gamescom 2025）上與知名發行商MicroProse和斯洛伐克遊戲工作室Centurion Developments展開激動人心的合作。

TAIPEI, TAIWAN, August 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- 全球電競椅領導者迪銳克斯DXRACER榮幸地宣布，將在歐洲最大的電競盛會——科隆遊戲展（Gamescom 2025）上與知名發行商MicroProse和斯洛伐克遊戲工作室Centurion Developments展開激動人心的合作。這項合作旨在慶祝備受期待的二戰策略遊戲《Forgotten but Unbroken》的發布，迪銳克斯DXRACER將推出一款以遊戲中標誌性角色為主題的限量版電競椅。

獨特的遊戲體驗

《Forgotten but Unbroken》是一款回合製策略遊戲，靈感來自真實的二戰事件和無名英雄。玩家將扮演中歐抵抗戰士，指揮士兵、建造基地，並因應當時複雜的政治格局。這款遊戲以其深刻的敘事、歷史真實性和創新的遊戲機製而聞名，包括士兵特質、外交系統和沈浸式敘事。

為了提升玩家體驗，迪銳克斯DXRACER將推出一款客製化遊戲椅，其設計靈感來自《Forgotten but Unbroken》的藝術作品和角色。這款專屬遊戲椅將於 2025 年科隆遊戲展期間在 MicroProse 展位供參觀者試用，它將提供舒適性、時尚感和沈浸式遊戲體驗的獨特融合。

完美的合作關係

迪銳克斯DXRACER 的發言人表示：“《Forgotten but Unbroken》是一款能引起歷史愛好者和策略遊戲玩家共鳴的遊戲。我們很高興能與 MicroProse 和 Centurion Developments 合作，以全新方式將這種體驗帶入生活。我們定制的遊戲椅旨在為長時間遊戲提供極致舒適感，我們迫不及待地希望粉絲們能夠親身體驗。”

MicroProse 以經典策略遊戲而聞名，自《Forgotten but Unbroken》於 2024 年 11 月發布以來，一直積極支持該遊戲。這家發行商持續拓展產品線，推出歷史底蘊深厚、機製精湛的遊戲，因此此次合作可謂天作之合。

參觀展位

誠摯邀請參加 2025 年科隆遊戲展的粉絲蒞臨 MicroProse 展位（10.1 展廳 A035 展位），您將：

體驗專屬的《Forgotten but Unbroken》DXRacer遊戲椅

親身體驗遊戲的最新版本

與 Centurion Developments 的開發者見面

了解更多關於遊戲背後的歷史靈感

關於迪銳克斯DXRACER

迪銳克斯DXRACER是全球領先的電競椅設計和製造公司，以其人體工學創新和卓越品質而聞名。 DXRacer 業務遍及 50 多個國家/地區，持續為遊戲家具的舒適度和性能樹立標竿。

關於 MicroProse

MicroProse 是一家傳奇的遊戲發行商，擁有製作標誌性策略和模擬遊戲的豐富經驗。如今，它繼續支援將歷史深度與引人入勝的遊戲玩法相結合的創新遊戲。

關於 Centurion Developments

Centurion Developments 總部位於斯洛伐克，是一家充滿熱情的獨立工作室，致力於打造身臨其境、以故事為主導的策略遊戲。 《Forgotten but Unbroken》是他們的首款作品，因其逼真度和戰術深度而備受讚譽。

關於 2025 年科隆遊戲展

2025 年科隆遊戲展將於 8 月 20 日至 24 日在德國科隆舉行，開幕典禮將於 8 月 19 日舉行。此次盛會吸引了來自世界各地的數十萬名遊戲愛好者、開發者、發行商和媒體。它是展示最新遊戲創新、硬體和文化的全球平台。



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.