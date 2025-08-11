Paquetes todo incluido en Ixtapa conquistan a familias y viajeros en busca de comodidad

Paquetes todo incluido en Ixtapa, ideales para familias y viajeros que valoran comodidad.

Paquetes todo incluido en Ixtapa ofrecen confort, diversión y servicios premium para familias y viajeros que buscan unas vacaciones sin preocupaciones.

MIGUEL HIDALGO, MEXICO, August 11, 2025 /EINPresswire.com/ -- Los paquetes todo incluido en Ixtapa se han convertido en la elección favorita para escapar del ajetreo de la CDMX.

Con todo resuelto desde el primer día, estas propuestas seducen a familias y viajeros que buscan descansar, disfrutar y aprovechar cada momento, sin preocuparse por la logística o el incremento de precios.

Los paquetes todo incluido responden a las nuevas expectativas de un viaje a Ixtapa

En un contexto en el que los turistas valoran cada vez más la facilidad y el control de su presupuesto, los hoteles en Ixtapa han fortalecido sus ofertas todo incluido. Esta modalidad permite acceder a alimentos, bebidas, actividades y servicios sin costos adicionales, lo que facilita la planificación y beneficia el ahorro.

Según datos de la Secretaría de Turismo de Guerrero, más del 60 % de las reservas registradas en Ixtapa-Zihuatanejo durante el último año corresponden a paquetes bajo este formato, lo que refleja una clara preferencia del mercado nacional e internacional.

Tendencia atractiva para familias y grupos de amigos

Para las familias, esta modalidad representa más que una simple oferta. Significa tener acceso a menús variados, áreas recreativas para niños, albercas y actividades supervisadas, lo que permite que los adultos también disfruten de su tiempo libre.

Además, los grupos de amigos y parejas encuentran en estas promociones una oportunidad para vivir experiencias gastronómicas y de entretenimiento sin salir del complejo, lo que se traduce en mayor seguridad y conveniencia.

Promociones de hotel que impulsan el turismo todo el año

De acuerdo con información publicada por El Sol de Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo ha logrado recuperar un 40 % de turismo extranjero principalmente proveniente de Estados Unidos y Canadá, lo que le ayuda a consolidar su atractivo internacional tras la pandemia.

Esta recuperación ha sido respaldada por una conectividad aérea estratégica, con tres vuelos diarios desde la Ciudad de México, además de rutas desde Tijuana y Estado de México, así como por campañas de promoción en mercados de Europa y Sudamérica en alianza con hoteles locales.

Las campañas de hoteles en Ixtapa y sus promociones han roto la idea de que las vacaciones de playa solo son para el verano. Actualmente, se ofrecen descuentos y beneficios adicionales en temporadas bajas, como noches gratis, acceso a spa o excursiones incluidas, con el objetivo de mantener un flujo constante de visitantes.

Incluso algunos hoteles han diversificado sus servicios para atraer a nichos específicos, como el turismo de bienestar, el ecoturismo o los viajes románticos, integrando actividades personalizadas dentro del mismo paquete.

La comodidad de tenerlo todo en un mismo espacio

Las actividades dentro de un paquete todo incluido pueden contemplar clases de cocina local, deportes acuáticos no motorizados, catas de vino, espectáculos nocturnos y recorridos culturales.

Esto convierte a Ixtapa en un destino ideal para vivir una experiencia completa sin complicaciones, ni gastos inesperados. Con una infraestructura hotelera consolidada, conectividad aérea directa desde varias ciudades mexicanas y playas de gran atractivo, Ixtapa continúa reforzando su lugar como uno de los destinos más competitivos del Pacífico mexicano.

