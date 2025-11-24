Viajes de trabajo con familia impulsan la demanda de paquetes a Ixtapa todo incluido

Familias en viaje de trabajo disfrutando de una estancia todo incluido en Ixtapa.

Los viajes que combinan trabajo y familia están impulsando la demanda de paquetes todo incluido en Ixtapa y fortaleciendo su atractivo turístico.

MEXICO CITY, MEXICO, November 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- El turismo corporativo en México está cambiando de rumbo.

Cada vez más ejecutivos buscan cumplir compromisos laborales sin renunciar al tiempo con su familia. Para ellos, los paquetes todo incluido en destinos de playa se han convertido en la solución más eficiente.

Dentro de esta tendencia, Ixtapa-Zihuatanejo es uno de los destinos más apreciados. Su infraestructura hotelera, unida a servicios orientados a estancias mixtas, lo ha convertido en una opción de valor para viajeros familiares que trabajan vía remota.

La tendencia global del bleisure travel confirma un cambio en el perfil del viajero a Ixtapa

De acuerdo con Fortune Business Insights, el mercado mundial del turismo de placer y negocios alcanzó un valor de USD 685.2 mil millones en 2024 y se estimó que crecería a USD 762 mil millones este 2025. Para 2032, se proyecta que supere los USD 1.7 billones.

En la práctica, el fenómeno es claro. En 2023, el 66% de los viajeros corporativos extendieron su estadía para incluir actividades de ocio, y el 46 % aseguró que repetiría la experiencia.

México no es ajeno a esta dinámica. El turismo de negocios como tendencia generó USD 16.5 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 29.1 mil millones en 2033, con un crecimiento anual del 6.5%.

Este viraje en los hábitos de viaje implica un escenario particularmente favorable para destinos como Ixtapa-Zihuatanejo. Con una planta hotelera capaz de atender a viajeros exigentes, una oferta gastronómica en expansión y un entorno natural que incentiva estancias más largas, el lugar se alinea de forma orgánica con las expectativas del viajero bleisure.

Paquetes todo incluido en Ixtapa-Zihuatanejo para el nuevo viajero de negocios

Este potencial impulsa a destinos como Ixtapa-Zihuatanejo a adaptarse con propuestas híbridas. Por ello, los paquetes para Ixtapa hoy ofrecen mucho más que alojamiento y alimentos.

Por ejemplo, resorts como el Holiday Inn Ixtapa ponen a disposición salas de juntas equipadas, internet de alta velocidad y espacios para videoconferencias, permitiendo trabajar sin interrupciones.

Al mismo tiempo, la familia puede disfrutar de actividades diseñadas para cada edad, como clubes infantiles, deportes acuáticos, pasando por spas y campos de golf. Los paquetes a Ixtapa Zihuatanejo garantizan experiencias para todos en un mismo lugar.

Ixtapa es el destino donde cerrar acuerdos y crear recuerdos familiares sucede en el mismo viaje

La llegada de viajeros de negocios acompañados de sus familias incrementa la ocupación hotelera y beneficia a restaurantes, comercios y operadores turísticos.

Ixtapa-Zihuatanejo se consolida, así como un destino híbrido. Por la mañana, un ejecutivo puede cerrar acuerdos en un salón de juntas, y por la tarde, disfrutar de una cena frente al mar con su familia.

La evolución del turismo corporativo deja claro que los destinos que unen trabajo y ocio ganan preferencia. Ixtapa-Zihuatanejo aprovecha este cambio al ofrecer infraestructura para juntas y actividades recreativas en un mismo plan.

Promociones de temporada en Ixtapa favorecen la reserva directa en hoteles

Holiday Inn Ixtapa All Inclusive mantiene activa una promoción especial disponible únicamente para reservas directas por teléfono. Este beneficio se obtiene utilizando el código promocional IXUXY, que permite acceder a condiciones preferenciales durante la estancia.

