Produbanco impulsa FlexiAhorro para un ahorro digital flexible

QUITO, ECUADOR, August 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Produbanco, institución financiera miembro del Grupo Internacional Promerica, fortalece su ecosistema de soluciones digitales con FlexiAhorro, un ahorro programado que permite a los clientes ahorrar para diferentes propósitos mientras gana interés.

FlexiAhorro se abre en minutos desde la App móvil o produbanco.com en un proceso 100% digital. Incluye potenciadores inteligentes que permiten al usuario ahorrar a su manera. Entre ellos destacan:

Ahorro Blindado: ofrece una tasa de interés de hasta 5.5 % a cambio de mantener los fondos por un plazo elegido.

Redondeo de consumos: cada vez que el cliente usa su tarjeta de débito, Produbanco redondea su compra al dólar más cercano. Esa diferencia se suma automáticamente a tu FlexiAhorro. Ejemplo: Si hace una compra por $4.25, Produbanco debita $5 y los $0.75 de diferencia se suman a su FlexiAhorro.

Reto de 52 semanas: este potenciador debita un monto que crece semanalmente: semana 1 ahorra $1, semana 2 ahorra $2, y así sucesivamente hasta la semana 52 con $52.

Ahorro mensual automático: debita un monto que el usuario decide en la fecha preferida cada mes. Ejemplo: $100 todos los 25 de cada mes. Estos potenciadores pueden activarse o desactivarse en cualquier momento.

FlexiAhorro da el control total sobre los depósitos al usuario: puede realizar aportes y retiros ilimitados, aunque la cuenta esté blindada, pausar programaciones sin penalización y ajustar montos o frecuencia conforme cambian sus metas financieras. El saldo genera intereses a diario y son acreditados al cierre de cada mes; cuando el Ahorro Blindado está activo, la tasa preferencial se liquida al finalizar el plazo elegido.

Para dar más comodidad al usuario, FlexiAhorro se gestiona directo desde la Cuenta Digital Produbanco con los más altos estándares de seguridad. Con esta propuesta, Produbanco reafirma su compromiso de ofrecer soluciones financieras centradas en las necesidades del cliente, impulsando el hábito del ahorro de forma responsable y sostenible.

Acerca de Produbanco

Produbanco es una institución financiera ecuatoriana con más de cuatro décadas de trayectoria, reconocida por su excelencia en servicio, innovación digital y enfoque de sostenibilidad. Como parte del Grupo Internacional Promerica, ofrece productos y servicios especializados para personas, Pymes y empresas, manteniendo un firme compromiso con el desarrollo responsable del sistema financiero del país.

