Atom Soluciones lanza SmartLead CRM, su nueva plataforma para ventas digitales automatizadas

SmartLead CRM, la nueva plataforma de Atom Soluciones para centralizar datos, predecir ingresos y acelerar ventas. Convierte más ventas con SmartLead CRM y lleva tu negocio al siguiente nivel con datos claros y leads activos.

Atom Soluciones presenta SmartLead CRM: la nueva era de ventas digitales automatizadas para empresas B2B y financieras.

HEREDIA, COSTA RICA, August 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- La empresa costarricense Atom Soluciones, reconocida por su experiencia en el desarrollo de tecnología empresarial a la medida, anuncia el lanzamiento de SmartLead CRM, un sistema de gestión comercial diseñado para transformar la manera en que las organizaciones B2B, financieras y cooperativas gestionan sus procesos de venta.

SmartLead CRM es una plataforma 100% en la nube que permite automatizar ventas, centralizar la información de clientes, optimizar equipos de trabajo y generar oportunidades reales de negocio desde el primer día. Su diseño modular y altamente personalizable responde a las crecientes demandas de empresas que requieren eficiencia operativa, trazabilidad y decisiones estratégicas basadas en datos.

“Creamos SmartLead CRM con un enfoque claro: que cada cliente tenga el control total de su proceso comercial, con una herramienta que se adapta a su forma de trabajar y no al revés”, afirma Alejandro Cordero, director general de Atom Soluciones.

Funcionalidades clave de SmartLead CRM:

• Paneles inteligentes con metas, KPIs y seguimiento de embudos de venta.

• Automatización de ventas por reglas de negocio, alertas y distribución dinámica de leads.

• Integración con burós de crédito para enriquecer la evaluación de prospectos.

• Gestión de usuarios avanzada, con autenticación mediante Active Directory.

• Interfaz personalizable, adaptable a la identidad visual corporativa.

• API segura y carga masiva de datos para integrarse con otras plataformas.

• Soporte técnico especializado, con bolsa de horas incluida.

• Automatización con IA para ejecución de tareas repetitivas.

El sistema está diseñado para ser implementado en minutos, sin instalaciones locales ni procesos técnicos complejos. Su arquitectura escalable permite crecer a la par de la organización, integrándose con herramientas existentes y fortaleciendo la relación con los clientes desde la primera interacción. Más que un CRM: un ecosistema de ventas digitales.

SmartLead CRM no es una solución genérica. Es una plataforma construida para resolver retos reales de empresas con estructuras de venta exigentes. Ofrece trazabilidad completa en cada oportunidad comercial, mejora la productividad de los equipos y facilita la toma de decisiones basada en indicadores.

Además, su interfaz intuitiva y su nivel de personalización permiten alinear el sistema con la cultura interna de cada organización. Con SmartLead, las empresas pueden decir adiós a procesos manuales y desordenados, y dar la bienvenida a una era de ventas digitales estructuradas y medibles.

Acerca de Atom Soluciones

Atom Soluciones es una empresa costarricense con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de software personalizado para clientes corporativos de alto nivel. Su enfoque combina estrategia, diseño y ejecución tecnológica para generar soluciones a la medida, seguras y escalables.

Desde plataformas de automatización como SmartLead CRM hasta desarrollos especializados para banca, cooperativas y sectores productivos, Atom se posiciona como un socio estratégico en procesos de transformación digital.

Para más información o agendar una demostración, visite:

www.atomsoluciones.com/contactenos/

SmartLead: Software CRM y sistema de ventas con automatización inteligente

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.