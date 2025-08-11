Compro oro: i consigli per la vendita dell'oro usato di Gioielli di Valenza

I gioielli in oro usato vengono pesati per la valutazione Analisi del titolo dell'oro

Vendere l'oro usato può essere un modo intelligente per recuperare liquidità, ma è fondamentale capire come funzionano i compro oro.

Gioielli di Valenza è un Banco Metalli autorizzato regolarmente iscritto al registro ufficiale dell’OAM.” — Davide Maggi

VALENZA, ITALY, August 11, 2025 /EINPresswire.com/ -- Il mondo del compro oro offre un'opportunità interessante per trasformare i gioielli usati in denaro contante. Infatti, vendere oro usato può essere un modo intelligente per recuperare liquidità. È però fondamentale capire come funzionano i compro oro e come ottenere la valutazione più vantaggiosa dell'oro usato.

La quotazione dell'oro usato oggi nei compro oro può variare significativamente da un compro oro all'altro. Trovare un compro oro vicino, che sia a Roma, Milano, Napoli o Torino, richiede attenzione e una buona comprensione del processo di valutazione dell'oro. Prima di tutto, è essenziale conoscere come funziona il compro oro e quali fattori influenzano il prezzo dell'oro all'acquisto. Inoltre, la permuta dell’oro rappresenta un'alternativa interessante che normalmente garantisce un valore superiore rispetto alla semplice vendita dell'oro usato.

In questa guida completa spieghiamo i passaggi per vendere oggetti d'oro usato e ottenere il massimo valore possibile e come calcolare anticipatamente il valore approssimativo dei tuoi preziosi.

Come funziona un compro oro

Recarsi in un compro oro per vendere il proprio oro usato è più semplice di quanto si possa immaginare. Il processo inizia nel momento in cui si entra nel negozio, normalmente senza bisogno di appuntamento. Il personale qualificato procederà alla pesatura dell'oro e ad un test per determinarne le caratteristiche e il titolo della lega: ad esempio può trattarsi di un orologio in oro giallo 18k, oppure in oro bianco 14k.

La valutazione dell'oro avviene in modo trasparente, basandosi sempre sulla quotazione dell’oro di oggi in tempo reale. Ill prezzo di acquisto dell’oro usato viene determinato al grammo, moltiplicando il peso per la quotazione giornaliera.

Durante questo processo, vengono scorporate tutte le parti non in oro, come pietre sintetiche o meccanismi di orologi, che non vengono pesate e quindi non rientrano nella valutazione dell'oro usato.

Un aspetto vantaggioso è la possibilità di bloccare il prezzo della valutazione per 24 ore, utile a decidere e a confrontare i prezzi dell'oro di altri compro oro

Inoltre, é possibile scegliere tra vendere l'oro usato oppure optare per la permuta, scambiando i gioielli vecchi con gioielli in oro nuovi, o persino con diamanti certificati.

Per quanto riguarda il pagamento, questo può avvenire in contanti fino a 499€, mentre per importi superiori si procede con bonifico o assegno, come previsto dalla normativa di legge attualmente vigente.

Non esistono limiti alla quantità di oro che può essere acquistata da un compro oro.



Valutazione e quotazione dell’oro usato

La valutazione dell'oro usato segue criteri precisi che determinano il prezzo dell'oro. Il fattore principale è il titolo dell'oro, che viene misurato in karati o in millesimi (750‰ corrisponde a 18kt, 585‰ a 14kt). Più alto è il titolo, maggiore sarà il valore dell'oro usato che viene venduto al compro oro.

Il peso è un altro elemento fondamentale. La pesatura avviene con bilance professionali di precisione, dopo aver rimosso eventuali pietre o componenti non in oro. Infatti, solo la parte in oro del gioiello viene considerata nella valutazione finale.

La quotazione dell’oro di oggi rappresenta il riferimento base, aggiornata costantemente secondo il mercato internazionale. Tuttavia, il prezzo offerto sarà sempre inferiore alla quotazione ufficiale, poiché il compro oro deve guadagnare dalla rivendita e sostenere costi operativi.

Prima di recarti in un compro oro a Milano, Roma, Napoli o Torino, è consigliabile consultare la quotazione oro usato oggi online per avere un'idea del valore approssimativo degli oggetti in oro che vengono venduti. Normalmente la permuta dell'oro offre condizioni più vantaggiose rispetto alla semplice vendita dell'oro usato. Inoltre, questo servizio ti permette di cambiare oggetti inutilizzati in nuovi gioielli, orologi o persino diamanti certificati.

Dove vendere il proprio oro usato

Chi vende il proprio oro presso i compro oro ha normalmente la possibilità di bloccare il prezzo della valutazione per 24 ore. La quotazione si basa sempre sul prezzo dell'oro in tempo reale, garantendo la massima trasparenza della quotazione del tuo oro. Ciò significa anche che il valore dell'oro acquistato può variare significativamente da un giorno all’altro sulla base dell’andamento del prezzo della quotazione dell’oro. La permuta dell'oro rappresenta spesso l'opzione più vantaggiosa per ottenere il massimo valore dai gioielli in oro usati.

Dove si trovano i compro oro di Gioielli di Valenza

Gioielli di Valenza é un banco metalli autorizzato e iscritto al registro ufficiale dell’OAM con oltre 60 compro oro in tutta Italia dove vendere o permutare l'oro usato. Il servizio compro oro non richiede la presa di appuntamento.

Per chi cercasse un compro oro a Roma, sono disponibili 5 gioiellerie situate in centri commerciali. La copertura è capillare anche Milano, dove ci sono 8 gioiellerie che offrono il servizio compro oro, tra cui quella in Passaggio Duomo, mentre a Torino ci sono 4 compro oro

I compro oro di Gioielli di Valenza si trovano in tutta Italia e acquistano oro di qualsiasi titolo (9kt, 14kt, 18kt, 22kt, 24kt) e tutti i tipi di lega (oro giallo, bianco, rosa). È possibile vendere vari oggetti in oro come gioielli, orologi, monete, posate.

Per trovare il compro oro più vicino si può consultare la mappa delle gioiellerie compro oro.

Ogni gioielleria Gioielli di Valenza è un banco metalli regolarmente iscritto all'OAM.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.