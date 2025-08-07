Sover lanza la primera plataforma de comunicación totalmente soberana del mundo para gobiernos

Interfaz fácil de usar para una comunicación práctica entre equipos y departamentos. SoverTube: servicio seguro de alojamiento de videos dentro de la aplicación de colaboración. Más de 200 usuarios para sesiones de videoconferencia.

Gobiernos y empresas ahora pueden ser dueños de su infraestructura de comunicación — poniendo fin para siempre a la dependencia de plataformas extranjeras

Nuestras evaluaciones revelaron diferencias arquitectónicas importantes entre Sover y plataformas de mensajería “gratuitas” como Signal, Telegram y WhatsApp” — David Bain

ST. PETERSBURG, FL, UNITED STATES, August 7, 2025 / EINPresswire.com / -- Hoy marca un punto de inflexión en la seguridad de las comunicaciones globales. Sover , la primera plataforma de comunicación totalmente soberana y segura de extremo a extremo del mundo, se lanza oficialmente al mercado internacional, permitiendo a gobiernos y grandes corporaciones recuperar el control total de sus comunicaciones internas.En un mundo donde los accesos ocultos, las órdenes de vigilancia y el control de terceros se han vuelto la norma, Sover presenta una alternativa radical: propiedad total de cada capa de tus comunicaciones. Desde mensajes y llamadas cifradas hasta videoconferencias y transferencia de archivos, Sover proporciona la infraestructura, el software y las llaves — sin intermediarios , sin filtraciones, sin compromisos.'Nuestras evaluaciones revelaron diferencias arquitectónicas importantes entre Sover y plataformas de mensajería “gratuitas” como Signal, Telegram y WhatsApp: Sover está autoalojada y puede utilizar distintos tipos de cifrado de extremo a extremo, incluidos algunos considerados resistentes a la computación cuántica por el NIST.Aunque actores decididos emplean múltiples vectores para obtener la información que buscan, podemos afirmar que Sover es una de las plataformas más defendibles y preparadas para el futuro disponibles para gobiernos y empresas que buscan un control total y privacidad en sus comunicaciones digitales.'David Bain, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Technology Integrity Council en Washington D. C.Una característica particularmente destacada es el alojamiento de video integrado, accesible solo para empleados autorizados. Con SoverTube, los usuarios pueden compartir informes en video, instrucciones y crear sus propias bibliotecas multimedia. A diferencia de los servicios públicos, todo el contenido se aloja en los propios servidores de la organización, en lugar de estar disperso en ubicaciones de alojamiento desconocidas en todo el mundo. Esto es especialmente importante para los datos sensibles, que pueden ser de interés no solo para actores malintencionados, sino también para agencias de inteligencia extranjeras.Por qué Sover lo cambia todoAutoalojado, no subcontratado.Sover se implementa completamente en infraestructura bajo tu control. En la nube o en servidores propios, tus datos nunca salen de tus manos.Sin filtración de metadatos.No hay registros de quién habló con quién, cuándo ni por cuánto tiempo. Sover está diseñado para entornos de confianza cero, donde incluso los metadatos representan un riesgo.Seguridad total.Voz. Video. Chat. Documentos. Todas las comunicaciones están cifradas de extremo a extremo, por defecto, y no pueden ser accedidas — ni siquiera por Sover.Cumple con las regulaciones, por diseño.Sover cumple y supera las normativas globales de protección de datos. No solo es seguro — es a prueba de regulaciones.El fin de la dependencia de plataformas extranjerasDesde embajadas y agencias de inteligencia hasta bancos centrales y juntas directivas de empresas Fortune 500, se siguen tomando decisiones críticas utilizando plataformas controladas por entidades externas. Signal, Microsoft Teams, Zoom y WhatsApp — todas operan en servidores y jurisdicciones legales fuera de tu control.Con Sover, los gobiernos ya no necesitan depender de infraestructura extranjera para sus comunicaciones más sensibles. Las empresas, por fin, pueden eliminar la exposición a terceros en discusiones internas de alto nivel. Lo que antes requería confianza en código y proveedores externos, ahora puede ser implementado, poseído y gestionado internamente.El despliegue global comienza hoySover ya está disponible para implementación inmediata en Europa, África, Medio Oriente, Asia y América. Ya se están estableciendo alianzas con gobiernos nacionales, empresas estatales y organizaciones internacionales que buscan independencia digital y seguridad integral. Más de 100,000 usuarios exitosos.Acerca de SoverSover es una plataforma revolucionaria de comunicación segura, diseñada específicamente para instituciones que no pueden permitirse compromisos. Creada por expertos en ciberseguridad, inteligencia nacional y colaboración empresarial, Sover proporciona una infraestructura soberana y autogestionada para proteger comunicaciones críticas en una era de guerra digital y vigilancia global.La plataforma de comunicación Sover está diseñada para todas las plataformas populares , como Windows, macOS, Linux, Android, iOS y Web.

