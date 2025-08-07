دبي تستضيف النسخة العالمية من بطولة "سْلاب فايتينغ" في صالة ذا سبيس

Eddie Hall Presents SFC 2025

مقاتلاً من مختلف القارات، مواجهات مشتعلة، وجمهور عالمي تابعو الحدث عبر البث المباشرعلى اليوتيوب

DUBAI, DUBAI INVESTMENT PARK, UNITED ARAB EMIRATES, August 7, 2025 / EINPresswire.com / -- – شهدت صالة ذا سبيس للفعاليات والرياضات في دبي يوم السبت 26 يوليو 2025، واحدة من أكثر الليالي القتالية إثارة هذا العام، حيث استضافت بطولة سْلاب فايتينغ (SFC) بمشاركة نخبة من المقاتلين من مختلف أنحاء العالم، وبرعاية النجم العالمي إيدي هول، المعروف بلقبه "ذا بيست" والحائز سابقًا على لقب أقوى رجل في العالم.جمع الحدث 32 مقاتلاً من 6 دول هي: المملكة المتحدة، الهند، أستراليا، كندا، ماليزيا، والإمارات، تنافسوا في 16 نزالًا مباشرًا شهدت ضربات قاضية، إنهاءات فنية، ومواجهات مشتعلة أشعلت حماس الحضور والمشاهدين على البث المباشر عبر منصة يوتيوب.ومن أبرز لحظات البطولة:• فوز أنجيليكا كيه أو بالضربة القاضية الفنية.• المواجهة المنتظرة بين لاشلان أداير وشون رافيرتي، والتي انتهت بانتصار أداير بطريقة حاسمة.• أداء قوي من راجبير ديفي، ماركوس بوند، وبراندون موريس الذين لفتوا الأنظار.كما سجل كل من أمريتبال سينغ، فيليكس هوك تشون تان، هايدن شيريف، سام كلارك، وجوربريت سينغ انتصارات مميزة ألهبت حماس الجمهور.وقد تابع الحدث جمهور واسع من أوروبا، آسيا، والشرق الأوسط عبر البث الحي، ما يعكس النمو المتسارع في شعبية رياضة "سْلاب فايتينغ" عالميًا، وترسّخ مكانتها كواحدة من أكثر الرياضات القتالية جذبًا وتشويقًا.وأكّدت صالة "ذا سبيس" مجددًا دورها كمركز رائد في دبي لاستضافة الأحداث الرياضية ذات الطابع العالمي، حيث جمعت بين الحضور المحلي والمواهب الدولية في ليلة ستبقى في الذاكرة.للاطلاع على النتائج الكاملة، المحتوى الحصري، والمباريات القادمة، يمكن متابعة:📲 إنستغرام: @slapfightingchampionship🌐 الموقع الرسمي www.slapfightingchampionship.com

