Price Benowitz Anuncia la 3ª Distribución Anual de Project Backpack para Estudiantes de primaria

La firma distribuirá 1,000 mochilas a estudiantes necesitados en Bladensburg y Landover

BLADENSBURG, MD, UNITED STATES, August 6, 2025 / EINPresswire.com / -- Price Benowitz Accident Injury Lawyers, LLP llevará a cabo su tercer evento anual Project Backpack este agosto, con el objetivo de distribuir más de mil mochilas llenas de útiles escolares esenciales a estudiantes de primaria locales que lo necesiten.El primer evento se llevará a cabo en Bladensburg Elementary School el 22 de agosto de 10:30 AM a 12:30 PM en 4915 Annapolis Rd, Bladensburg, MD 20710. La segunda distribución se realizará en William Paca Elementary School el 25 de agosto de 9:30 AM a 12:30 PM en 7801 Sheriff Road, Landover, MD 20785.Los niños deben estar presentes para recoger sus mochilas. El evento está abierto a todos los estudiantes de primaria de la localidad y se recomienda encarecidamente la preinscripción. Aquellos que se pre inscriban serán incluidos en un sorteo para ganar una tarjeta de regalo de Walmart por valor de $100.“Project Backpack es una de las tradiciones anuales más significativas de Price Benowitz y un reflejo verdadero de lo que somos como firma. Cada año, nos reunimos con pasión, poniendo nuestro corazón en hacer una diferencia para los estudiantes y familias de nuestra comunidad. Este evento trata de más que proporcionar útiles escolares; se trata de dar a los niños la confianza y las herramientas que necesitan para tener éxito”, dijo Lara Wilson, Directora de Operaciones de la Firma en Price Benowitz.El evento Project Backpack de Price Benowitz ha crecido cada año, proporcionando mochilas y útiles escolares a un número cada vez mayor de niños.Los asistentes interesados pueden preinscribirse a través del formulario en línea: https://forms.gle/rQjzLdViRXjSyRXm7 ###Acerca de Price Benowitz Accident Injury Lawyers, LLPPrice Benowitz Accident Injury Lawyers, LLP es una firma de abogados especializada en lesiones personales con sede en Washington D.C. y oficinas en Maryland, Virginia y Carolina del Sur. La firma fue fundada por David Benowitz y Seth Price, y desde entonces ambos han expandido su firma, que ahora incluye a 40 abogados. La firma maneja una variedad de casos además de lesiones personales y mala praxis médica, incluyendo defensa criminal, fideicomisos y sucesiones, y derecho de familia.

