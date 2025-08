이 분야의 글로벌 선구자인 게이밍 의자 브랜드 DXRACER가 2025 ChinaJoy E7 Hall S507에서 화려하게 데뷔했습니다

DXRACER ChinaJoy Booth DXRACER ChinaJoy Coser1 DXRACER ChinaJoy Coser2 DXRACER ChinaJoy Coser3 DXRACER ChinaJoy Martian Series

SEOUL, SOUTH KOREA, August 6, 2025 /EINPresswire.com/ -- 게이밍 의자 분야의 글로벌 선두주자인 DXRACER가 2025 차이나 조이 전시회 참가를 공식 발표했습니다. 이 전시회는 8월 1일부터 4일까지 상하이 신국제박람센터에서 개최되었습니다. DXRACER 부스는 S507, E7홀에 위치하며, 게이머, e스포츠 팬, 그리고 업계 파트너 여러분을 초대하여 기술과 트렌드의 향연을 함께 즐길 수 있도록 합니다.

이번 전시의 하이라이트는 DXRACER가 추천하는 게이밍 의자 추천 모델인 Martian Pro 시리즈입니다.

게이밍 의자 업계를 선도하는 브랜드 DXRACER는 e스포츠 팬들에게 최상의 편안한 경쟁 경험을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이번 전시에서 가장 주목할 만한 제품은 기술과 편안함이 완벽하게 조화를 이루는 Martian Pro 시리즈 전동 게이밍 의자입니다.

시트 통풍: 액티브 보텍스 팬과 패시브 허니콤 에어 가이드 레이어를 갖춘 듀얼 모드 아키텍처를 활용한 터보팬 블레이드는 안정적인 공기 순환을 제공하여 다리를 항상 건조하고 시원하게 유지합니다.

등 마사지: 8단계의 집중 마사지 포인트가 정밀하고 입체적인 효과를 제공합니다. 6가지 진동 모드: 6가지 마사지 전문가가 한 번의 클릭으로 모드를 전환합니다.

열선 시트: 추위로부터 몸을 보호하는 3단계 열선으로 웰빙을 위한 따뜻한 순간을 선사합니다. 시트가 보조 열원으로 작용하여 온몸에 따뜻함을 전달합니다.

업계 최초 전동 조절: 90°에서 135°까지 원터치로 조절 가능하며, 즉각적인 클릭 앤 스톱 기능을 통해 게임 중 가장 편안한 각도를 쉽게 찾을 수 있어 저격이나 충전 시 최적의 성능을 보장합니다.

내장된 4D 구역 허리 조절: 허리 곡선에 정확하게 맞춰진 구역 조절 기능으로 장시간 게임에도 피로감 없이 최고의 퍼포먼스를 유지할 수 있습니다.

DXRACER 소개: 글로벌 e스포츠 발전의 증인이자 혁신 리더

2006년 설립 이후 DXRACER는 글로벌 e스포츠와 함께 성장하며 업계 선구자에서 생태계의 공동 구축자로 자리매김했습니다. "게이머를 위해 태어났다"는 초기 포부를 바탕으로 DXRACER는 글로벌 e스포츠가 주변부에서 주류로 자리 잡는 모든 과정에 깊이 관여해 왔습니다.

창업 시기 (2006-2013): 업계 표준 정립 및 e스포츠의 위상 제고

2006년, DXRACER는 e스포츠 업계에 레이싱 의자 기술을 도입하여 세계 최초의 프로 게이밍 의자를 출시하며 시장의 공백을 메웠습니다. 혁신적인 인체공학적 디자인은 빠르게 프로 선수들의 표준으로 자리 잡았습니다. 2007년, DXRACER는 WCG를 통해 국제 e스포츠 무대에 데뷔하여 1세대 선수들이 국제 무대에서 두각을 나타낼 수 있도록 도왔습니다.

폭발적인 시기(2014-2019): 전문성을 바탕으로 생태계 번영을 주도

2017년, DXRACER는 리그 오브 레전드 프로 리그(LPL)와 독점 공식 의자 파트너십을 체결하고 EDG 팀을 위한 공동 브랜드 게이밍 의자를 출시하며 LPL의 전성기와 함께 성장했습니다. DXRACER는 WCG, LPL, LCK 등 최고 수준의 대회를 포함하여 100회 이상의 국내외 토너먼트를 후원했으며, EDG 및 TYLOO와 같은 팀과 파트너십을 맺고 맞춤형 장비를 통해 선수들의 경기력 향상을 도모해 왔습니다.

혁신 시기(2020-현재): 기술적 혁신, 미래의 동력을 키우다

2020년, DXRACER는 기존 게이밍 의자의 문제점을 해결하며 통기성 메시 소재로 사용자 경험을 혁신하는 에어 게이밍 메시 의자를 선보였습니다. 2024년에는 통풍, 난방, 마사지 기능을 통합한 Martian 시리즈 스마트 전동 게이밍 의자가 출시되어 전동화 시대를 열었습니다. 2025년에는 세계 최초의 전동 게이밍 의자가 주요 국제 대회를 위해 출시되었습니다. 이 브랜드는 유치린의 "Genius Boys" 훈련 캠프와 협력하여 차세대 플레이어를 위한 프로 게이밍 의자와 스마트 높이 조절 책상을 제공함으로써, 초보에서 프로로 성장하는 길을 개척하고 글로벌 e스포츠에 끊임없이 활력을 불어넣고 있습니다.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.