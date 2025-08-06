DXRacer, pionnier mondial des chaises gaming, débarque en force au ChinaJoy 2025 – Hall E7, stand S507

DXRACER ChinaJoy Booth DXRACER ChinaJoy Coser1 DXRACER ChinaJoy Coser2 DXRACER ChinaJoy Coser3 DXRACER ChinaJoy Martian Series

PARIS, FRANCE, August 6, 2025 /EINPresswire.com/ -- DXRacer, marque emblématique du mobilier gaming, a récemment marqué les esprits lors du salon ChinaJoy 2025, qui s’est tenu du 1er au 4 août au Nouveau Centre International des Expositions de Shanghai. Installée au hall E7, stand S507, la marque a attiré un large public de joueurs passionnés, de professionnels de l’e-sport et de curieux venus découvrir les dernières innovations. Sur place, les visiteurs ont plongé dans un univers immersif où technologie de pointe, confort ergonomique et culture gaming ne faisaient plus qu’un.

À l’honneur : la série Martian, chaise gaming électrique et intelligente

Véritable référence technologique, la série Martian incarne l’alliance parfaite entre confort ergonomique et innovation. Premier du secteur à proposer un réglage électrique de l’inclinaison (90° à 135°) à simple pression, la Martian offre un ajustement instantané et fluide, pour permettre aux joueurs d’adopter leur position idéale, que ce soit en phase d’attaque ou en défense.

Son soutien lombaire 4D à réglage segmenté épouse parfaitement la courbure naturelle du dos, garantissant une posture optimale même lors de longues sessions.

Équipée d’une batterie lithium-ion haute capacité offrant jusqu’à 360 heures d’autonomie en mode sans fil, elle libère le joueur des contraintes de câbles.

Les accoudoirs magnétiques 4D offrent un soutien multi-angles, adapté à tous les styles de jeu, clavier-souris ou manette, pour une expérience complète et personnalisée.

DXRacer, un acteur clé de l’évolution de l’e-sport en Chine

Depuis sa création en 2006, DXRacer a accompagné la montée en puissance de l’e-sport chinois, passant d’un pionnier à un acteur incontournable de l’écosystème.

Période fondatrice (2006-2013) : introduction des sièges de course dans le gaming, création de la première chaise gaming professionnelle mondiale, adoption rapide par les joueurs professionnels.

Phase d’essor (2014-2019) : partenariats majeurs avec des ligues telles que la LPL, développement d’éditions spéciales pour les équipes pro, soutien à plus de 100 événements nationaux et internationaux.

Phase d’innovation (2020 à aujourd’hui) : lancement de la chaise gaming Air en tissu mesh respirant, puis de la série Martian intégrant fonctions de ventilation, chauffage et massage, et développement de solutions intégrées pour accompagner la nouvelle génération de joueurs.

En 2025, DXRacer franchit une nouvelle étape avec la première chaise gaming électrique au monde dédiée aux compétitions internationales, et collabore avec le centre de formation « Jade Qilin » pour soutenir la montée en compétences des jeunes talents.

À propos de DXRacer

Depuis près de deux décennies, DXRacer s’impose comme une référence mondiale dans le mobilier gaming, reconnu pour offrir la meilleure chaise gaming alliant confort et performance. Fidèle à son slogan « Bien s’asseoir, jouer plus longtemps », la marque met son savoir-faire et son innovation au service des joueurs pour leur garantir une expérience de jeu incomparable.

