全球電競椅品類開創者迪銳克斯DXRACER重磅登陸2025 ChinaJoy E7館S507

TAIPEI, TAIWAN, August 6, 2025 /EINPresswire.com/ -- 全球電競椅領域的先鋒品牌迪銳克斯DXRACER正式宣布參展2025 ChinaJoy展。展會於8月1日至4日在上海新國際博覽中心舉行。 DXRACER攤位位於E7館S507,誠摯邀請遊戲玩家、電競愛好者及業界夥伴共襄科技與潮流盛宴。

參展產品C位電競椅推薦:迪銳克斯DXRACER火星Pro系列電動電競椅

作為電競椅產業的領導品牌,迪銳克斯DXRACER致力於為電競愛好者提供極致舒適的競技體驗。在此次展出的產品中,最值得關注的當屬火星Pro系列電動電競椅,它將科技與舒適完美融合。

座椅通風:採用「主動式渦流風扇+被動式蜂巢導流層」雙模架構,透過渦輪扇葉片實現穩定空氣循環,保持腿部持續乾爽。

腰背按摩:8重陣列式點位按摩,精準追腰,立體覆蓋。 6種震動模式:6位按摩專家,一鍵切換。

座椅加熱:健康關懷時刻,3檔加熱抵禦寒冬;讓座椅成為第二個熱源,將溫暖泵向全身。

業界首創電動調節:90°至135°一鍵調節,即按即停,讓您輕鬆找到遊戲中最舒適的角度,無論是狙擊還是充電,都能確保最佳性能。

內建4D分區腰部調整:分區調整精準貼合您的腰部曲線,確保長時間遊戲無疲勞,讓您保持巔峰狀態。

關於迪銳克斯DXRACER:全球電競發展的見證者與創新領導者

自2006年成立以來,迪銳克斯DXRACER與全球電競共同成長,從產業先鋒蛻變為生態共建者。秉承「為玩家而生」的初心,迪銳克斯DXRACER深度參與了全球電競從邊緣走向主流的每一步。

新創期(2006-2013):定義產業標準,協助電競品牌發展

2006年,迪銳克斯DXRACER將電競椅技術引進電競產業,推出全球首款專業電競椅,填補了市場空白。其革命性的人體工學設計迅速成為職業選手的標竿。 2007年,迪銳克斯DXRACER以WCG世界電競大賽亮相國際電競舞台,協助第一代電競在國際舞台上嶄露頭角。

爆發期(2014-2019):紮根專業,驅動生態繁榮

2017年,DXRACER與英雄聯盟職業聯賽(LPL)達成獨家官方合作,推出EDG戰隊聯名電競椅,伴隨LPL的黃金時代蓬勃發展。品牌已贊助超過100場國內外賽事,涵蓋WCG、LPL、LCK等頂級賽事,並與EDG、TYLOO等戰隊合作,透過客製化裝備提升選手競技水準。

創新期(2020-至今):技術突破,孕育未來力量

2020年,針對傳統電競椅的痛點,DXRACER首創Air Gaming Mesh Chair,以透氣網布重塑使用者體驗。 2024年,火星系列智慧電動電競椅上市,集通風、加熱、按摩等功能於一體,開啟電動化時代。 2025年,全球首款電動電競椅亮相國際頂級賽事。品牌攜手玉麒麟「天才少年」訓練營,為下一代電競玩家提供專業的電競椅和智慧升降桌,建構從草根到職業的成長之路,持續為全球電競注入新血。

