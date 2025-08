Requordit logo Willcrest Partners logo

Willcrest Partners adquiere Requordit para impulsar soluciones de automatización con IA y expandir CloudOCR y CloudPAYit.

Con nuestra experiencia en tecnología para empresas industriales, vemos cómo Requordit genera un retorno extraordinario incluso en escenarios desafiantes” — Bret Forster, Socio de Willcrest Partners

SAN FRANCISCO, CA, UNITED STATES, August 5, 2025 /EINPresswire.com/ -- Willcrest Partners, una firma de inversión privada con sede en San Francisco respaldada por capital de oficinas familiares, se complace en anunciar la adquisición de Requordit, un proveedor líder de soluciones de gestión de contenido empresarial y automatización de flujos de trabajo.

Fundada en 1997, Requordit ayuda a organizaciones de tamaño medio y empresas de nivel Fortune a digitalizar y automatizar procesos intensivos en documentos. Como uno de los principales socios de soluciones Hyland OnBase, la empresa lidera el mercado en consultoría de automatización documental para los sectores de construcción, manufactura, servicios financieros y gobierno. Requordit también ofrece soluciones de software propias que abordan complejos desafíos de automatización de cuentas por pagar (AP) y cuentas por cobrar (AR), especialmente en empresas constructoras y de agregados a gran escala.

Mark Buckley, fundador de Requordit, comentó: “Unir fuerzas con Willcrest nos brinda los recursos y el alineamiento estratégico que necesitamos para acelerar nuestras soluciones propietarias CloudOCR y CloudPAYit. Con el apoyo de Willcrest, también fortaleceremos nuestro equipo de consultoría técnica para ayudar a nuestros clientes con automatización, transparencia y protección contra el fraude.”

“Con base en nuestra experiencia desarrollando tecnología para empresas industriales, vemos cómo Requordit está generando un retorno sobre la inversión extraordinario incluso en los escenarios más desafiantes,” dijo Bret Forster, socio de Willcrest Partners. “La experiencia de la empresa en la gestión de grandes volúmenes de datos no estructurados y sus avances comprobados en automatización de flujos de trabajo con inteligencia artificial la posicionan de manera excepcional para liderar a sus clientes hacia la era de la IA. Nuestra visión compartida es ofrecer soluciones avanzadas de automatización impulsadas por IA, manteniendo el firme compromiso de Requordit con el éxito a largo plazo de sus clientes.”

Acerca de Requordit

Requordit se especializa en servicios de contenido empresarial y automatización de procesos de negocio, aprovechando Hyland OnBase para ayudar a clientes en los sectores de construcción, manufactura, energía y gobierno a eliminar el uso de papel, reducir los tiempos de ciclo y cumplir con normativas rigurosas. Con oficinas en Estados Unidos y México, Requordit brinda soporte a clientes en toda América.

Acerca de Willcrest Partners

Willcrest Partners es una firma de inversión privada con sede en San Francisco que combina capital paciente de oficinas familiares con talento operativo emprendedor. La firma se enfoca en inversiones mayoritarias en empresas B2B rentables y especializadas, trabajando de la mano con sus equipos de liderazgo para acelerar su crecimiento. Requordit es la primera adquisición dentro de Willcrest Holdco, LLC, una plataforma de inversión a largo plazo enfocada en empresas de servicios habilitados por tecnología.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.