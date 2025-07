Le Zayed Sustainability Prize enregistre un nouveau record de participation mondiale avec 7 ,761 candidatures

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES, July 31, 2025 / EINPresswire.com / --• Fort de 128 lauréats ayant déjà transformé la vie de plus de 400 millions de personnes, le Prix continue d’attirer les solutions les plus innovantes en matière de développement durable.• Le nombre de candidatures a augmenté de 30 % cette année, ce qui souligne l'impact du prix sur la progression des solutions transformatrices dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de l'eau, de l'énergie et de l'action climatique.• Des solutions reposant sur l’intelligence artificielle, des innovations de rupture et des technologies facilitant l’accès aux services essentiels se sont imposées dans toutes les catégories, traduisant une dynamique mondiale en faveur d’un développement plus inclusif et ancré dans les réalités locales.Le Zayed Sustainability Prize, initiative emblématique des Émirats arabes unis qui a déjà amélioré les conditions de vie de plus de 400 millions de personnes à travers le monde, a officiellement clôturé les candidatures pour son édition 2026. Au total, 7 761 dossiers, en provenance de 173 pays, ont été reçus dans six catégories : Santé, Alimentation, Énergie, Eau, Action pour le climat et Lycées du monde. Ce niveau de participation témoigne du rôle moteur que joue le Prix dans la promotion de solutions concrètes face aux défis globaux les plus urgents.Pour sa 17ᵉ édition, le Prix soutient les petites et moyennes entreprises (PME), les organisations à but non lucratif et les établissements scolaires afin de développer et de déployer à grande échelle des innovations durables au service des communautés les plus vulnérables et marginalisées. Qu’il s’agisse d’accès à l’énergie propre, aux soins de santé, d’agriculture régénérative ou d’eau potable, les candidatures de cette année témoignent d’un intérêt accru pour des modèles technologiques portés par les communautés, visant à étendre l’accès là où les besoins sont les plus pressants.Le nombre de candidatures a augmenté de 30 % par rapport au cycle précédent. On observe une progression notable des projets combinant des technologies de pointe comme l’intelligence artificielle, la capture directe du carbone dans l’air, les outils fintech, et des approches locales, illustrant la convergence entre innovation, équité et impact à long terme.Le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis et directeur général du Zayed Sustainability Prize, a déclaré : « Le nombre record de candidatures cette année traduit un engagement mondial croissant en faveur de solutions pratiques, évolutives et porteuses d’impact durable. Nous avons constaté un élan particulièrement fort dans les systèmes alimentaires, où les technologies intelligentes renforcent productivité et résilience. Dans toutes les catégories, l’usage accru de l’IA et d’autres technologies avancées démontre comment l’innovation est mobilisée pour stimuler un progrès inclusif, porté par les communautés. Le Prix reste résolument concentré sur la reconnaissance de pionniers qui délivrent des résultats mesurables et font avancer le développement durable à l’échelle mondiale. »Une première analyse montre qu’environ 85 % des candidatures proviennent de pays en développement ou émergents, avec une forte représentation de l’Inde, de l’Éthiopie, de l’Ouzbékistan, du Brésil et de l’Indonésie. Les Émirats arabes unis et les États-Unis figurent également dans le top 10 des pays les plus représentés.Les catégories ayant reçu le plus grand nombre de dossiers sont l’Action pour le climat (1 880) et l’Alimentation (1 630), soulignant l’urgence mondiale en matière de sécurité alimentaire, de préservation des écosystèmes et de résilience face aux catastrophes naturelles. Suivent les catégories Santé (1 497), Lycées du monde (1 070), Eau (863) et Énergie (821).La catégorie Santé a connu une croissance de plus de 60 % cette année, portée par des solutions de diagnostic assisté par IA, des technologies portables et des modèles de soins décentralisés. De nombreuses propositions s’intéressent également à la logistique durable et aux outils technologiques améliorant la traçabilité pour renforcer les systèmes de santé.La catégorie Alimentation met en lumière les avancées en agriculture de précision et en robotique agricole ; avec des systèmes intelligents et drones favorisent l’augmentation des rendements et la circularité des filières.Dans la catégorie Énergie, les candidatures témoignent d’un intérêt grandissant pour le stockage thermique, les carburants à faible intensité carbone et, plus globalement, pour la transformation des systèmes énergétiques afin d’anticiper la hausse de la demande mondiale.Les dossiers de la catégorie Eau explorent des voies innovantes pour accroître l’accès à l’eau douce, avec la génération d’eau atmosphérique, dessalement sobre en énergie, ou encore outils fintech favorisant une distribution plus transparente et équitable.En Action pour le climat, les projets couvrent atténuation et adaptation, incluant des solutions fondées sur la nature, la capture directe du carbone, les outils prédictifs pour la résilience et la préparation aux catastrophes, ainsi que des initiatives communautaires ancrées dans les savoirs autochtones.Les candidatures des Lycées du monde témoignent d’un engagement remarquable de la jeunesse, avec des projets allant de la surveillance climatique assistée par IA et de l’irrigation intelligente des fermes scolaires, à des systèmes de filtration d’eau à faible coût et au suivi des déchets via des outils numériques.Le Prix entre désormais dans sa phase d’évaluation. Toutes les candidatures seront d’abord analysées par un cabinet indépendant de recherche et d’analyse. Un Comité de sélection composé d’experts internationaux évaluera ensuite les dossiers retenus et établira une liste restreinte. Enfin, le Jury se réunira en octobre pour élire à l’unanimité les lauréats de chaque catégorie.Les gagnants seront annoncés lors de la cérémonie du Zayed Sustainability Prize le 13 janvier 2026, dans le cadre de la Semaine du développement durable d’Abu Dhabi. Chaque lauréat dans les catégories organisationnelles recevra 1 million de dollars US, tandis que six lycées, représentant les régions du monde, se verront attribuer 150 000 dollars chacun pour mettre en œuvre ou étendre leurs projets.– FIN –À propos du Zayed Sustainability PrizeLe Prix, affilié à Erth Zayed Philanthropies, est la distinction phare des Émirats arabes unis dédiée aux solutions innovantes face aux défis mondiaux.Créé en hommage à l’héritage et à la vision du père fondateur des Émirats, le Cheikh Zayed ben Sultan Al Nahyane, le Prix vise à accélérer le développement durable à l’échelle planétaire.Chaque année, dans les catégories Santé, Alimentation, Énergie, Eau, Action pour le climat et Lycées du monde, le Prix distingue des organisations et des établissements scolaires pour leurs solutions révolutionnaires répondant aux besoins les plus pressants de la planète.En 17 ans et à travers 128 lauréats, le Prix a eu un impact positif sur plus de 400 millions de vies, inspirant les innovateurs à amplifier leur action et à tracer un avenir durable pour tous.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.