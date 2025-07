Do Acesso Financeiro ao Empoderamento: EBC Financial Group Forma 4.028 Novos Traders

Com cada vez mais traders da América Latina entrando nos mercados globais, o EBC Financial Group analisa como a educação — e não apenas o acesso — pode levar a decisões mais inteligentes em meio à volatilidade.

MEXICO, July 31, 2025 /EINPresswire.com/ -- Com a inflação corroendo o poder de compra das famílias e a volatilidade do peso levando cada vez mais cidadãos a buscar independência financeira, o interesse por investimentos e operações no mercado está crescendo em todo o México. No entanto, embora o acesso ao mercado tenha se ampliado, um problema mais profundo persiste: muitos novos investidores não possuem a educação financeira necessária para tomar decisões conscientes. Nesse cenário, investir deixa de ser apenas uma oportunidade econômica — torna-se uma ferramenta essencial para enfrentar o déficit de alfabetização financeira no país e promover uma inclusão mais responsável.

“Existe um grande risco em confundir acesso com empoderamento”, afirmou José Manuel Herrera, Gerente Regional da EBC Financial Group (EBC) para a América Latina. “As pessoas querem assumir o controle de seu futuro financeiro, mas, sem o preparo adequado, correm o risco de tomar decisões que podem prejudicá-las em vez de ajudá-las. É aí que entra a importância da confiança financeira para lidar com as incertezas.”

Um estudo recente intitulado “Investimentos Emergentes no México: Comportamento em 2022 e Tendências de Investimento para 2023”, conduzido pela Flink em colaboração com a Vifaru Casa de Bolsa, lança luz sobre o crescimento do interesse dos jovens mexicanos pelos investimentos de varejo. Segundo o relatório, quase 70% dos usuários tinham menos de 36 anos e demonstraram forte preferência por ações dos setores de tecnologia, consumo e entretenimento ao longo de 2022. No entanto, o estudo também apontou uma queda de 70% no volume de transações durante períodos de volatilidade do mercado — evidenciando como muitos investidores iniciantes ainda carecem de educação financeira para lidar com condições instáveis. Embora os dados sejam de 2022, os padrões de comportamento identificados continuam atuais, reforçando a urgência por treinamentos estruturados e orientações acessíveis.

Dados recentes da Pesquisa Nacional de Inclusão Financeira 2024, realizada pelo BBVA, também corroboram essa necessidade: 76,5% dos adultos mexicanos agora possuem ao menos um produto financeiro formal, um aumento significativo de 8,7 pontos percentuais em relação a 2021. A proporção de pessoas com contas de poupança, por

exemplo, saltou de 49,1% em 2021 para 63,0% em 2024. Esse avanço no acesso a produtos financeiros demonstra um progresso importante, mas, sem o conhecimento adequado, muitos ainda enfrentam dificuldades para utilizar essas ferramentas de forma eficiente e consciente.

Do Interesse ao Impacto: a Pegada Educacional da EBC na Região

Em resposta à crescente disparidade entre o acesso ao mercado e a compreensão sobre como operá-lo, a EBC vem ampliando seu compromisso com a educação financeira em todo o México e na região da América Latina como um todo. Ao contrário de muitas plataformas de trading com foco exclusivo em produtos, a EBC adota uma abordagem centrada na educação, promovendo o engajamento com comunidades de traders por meio de formações direcionadas — que não apenas oferecem acesso a uma ampla gama de investimentos, mas também capacitam os participantes a tomar decisões informadas, alinhadas aos seus objetivos financeiros.

De dezembro de 2023 até hoje, por meio de 63 sessões de treinamento para traders realizadas em mercados-chave como Brasil, México, Argentina e Peru, além de webinars regionais, a EBC já ofereceu formação prática para 4.028 traders iniciantes e em estágio inicial. Esses encontros combinaram formatos presenciais e online, com foco em desenvolver competências essenciais, como gestão de risco, psicologia de mercado e estratégias de operação em cenários voláteis. Essa abordagem multiformato e multipaís reforça o compromisso da EBC com uma educação financeira acessível, de base e em escala para toda a região LATAM.

O compromisso da EBC em fortalecer as comunidades de investimento ficou ainda mais evidente na iFX EXPO LATAM 2025, onde David Barrett, CEO da EBC Financial Group (UK) Ltd., e Diego Sosa, Country Manager para o México, lideraram debates sobre como navegar a incerteza por meio de uma negociação informada e disciplinada. Com mais de 3.000 participantes ao longo dos dois dias do evento e mais de 100 presentes apenas nas sessões da EBC, a alta participação evidenciou tanto o apetite regional por orientações financeiras confiáveis quanto a crescente visibilidade da liderança da EBC em conhecimento e educação sobre trading.

Barrett integrou um painel sobre perspectivas globais de mercado para discutir como a volatilidade cambial, as variações nas taxas de juros e as tensões geopolíticas estão moldando o cenário financeiro na América Latina. Paralelamente, Sosa ofereceu insights práticos sobre o uso de instrumentos como CFDs em condições de mercado turbulentas. Com discussões que destacaram os desafios persistentes nos mercados financeiros atuais, a EBC reforça como a complexidade exige abordagens baseadas em conhecimento e reflexão — e por que o treinamento permanece no centro da sua estratégia regional focada no cliente.

Em vez de aplicar um modelo único para todos, a EBC adapta suas iniciativas conforme o contexto local e as regulamentações vigentes, priorizando relacionamentos sustentáveis e baseados na confiança. “Nosso objetivo não é apenas educar, mas empoderar”, acrescentou Herrera. “Isso significa transparência, pensamento crítico e habilidades práticas que ajudam as pessoas a tomar decisões informadas — e não especulativas.”

O Caminho à Frente: Empoderamento em Tempos de Incerteza

Em uma era na qual as plataformas digitais de trading tornaram o acesso ao mercado onipresente, a educação financeira deixou de ser opcional para se tornar fundamental. Embora a alfabetização financeira continue sendo um desafio crítico, ela não pode ser dissociada da realidade econômica mais ampla. Em maio de 2025, por exemplo, o cenário financeiro do México apresenta tanto riscos quanto oportunidades: o Banco do México implementou seu terceiro corte consecutivo na taxa básica de juros, reduzindo-a para 8,50%, seu nível mais baixo desde agosto de 2022. Com as tensões comerciais dos EUA e um crescimento do PIB ainda modesto (0,2% no primeiro trimestre), a inflação ficou em 3,93% em abril — dentro da meta oficial, mas ainda pressionando o poder de compra, tornando os investimentos e o trading alternativas cada vez mais buscadas para crescimento e preservação de renda.

Aviso Legal: Este artigo reflete as observações do EBC Financial Group e de todas as suas entidades globais. Não constitui aconselhamento financeiro ou de investimento. A negociação de commodities e câmbio (FX) envolve risco

significativo de perda, podendo ultrapassar o investimento inicial. Consulte um consultor financeiro qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento ou negociação, pois o EBC Financial Group e suas entidades não se responsabilizam por quaisquer danos decorrentes do uso dessas informações.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no renomado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é reconhecido por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios em centros financeiros estratégicos, incluindo Londres, Sydney, Hong Kong, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e mercados emergentes na América Latina, Ásia e África, a EBC oferece aos investidores de varejo, profissionais e institucionais acesso a uma ampla gama de mercados globais e oportunidades de trading, incluindo moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido com múltiplos prêmios, o EBC está comprometido em manter padrões éticos elevados, com suas subsidiárias sendo licenciadas e regulamentadas dentro de suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido; o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); e o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, juntamente com o EBC Asset Management Pty Ltd, são regulamentados pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália.

No núcleo da EBC Financial Group está uma equipe de veteranos da indústria com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. Tendo navegado por ciclos econômicos-chave, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço de 2015 até as turbulências do mercado durante a pandemia de COVID-19, promovemos uma cultura onde a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são primordiais, garantindo que cada relacionamento com o investidor seja tratado com a seriedade que merece.

Como Parceiro Oficial de Forex do FC Barcelona, a EBC oferece serviços especializados em toda a Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. Através de sua parceria com a Fundação das Nações Unidas e a maior campanha de base do mundo, United to Beat Malaria, a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. A EBC também apoia a série de engajamento público 'What Economists Really Do' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação nos principais desafios sociais, promovendo uma maior compreensão pública e diálogo.

