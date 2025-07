Fulton Labs Chicago

Gene Matrix otvara regionalnu kancelariju u Beogradu i laboratorije u Ljubljani i Banjaluci: Personalizovana medicina stiže na Balkan

BOSNIA AND HERZEGOVINA, July 30, 2025 / EINPresswire.com / -- Vodeća američka biotehnološka kompanija Gene Matrix, LLC, specijalizovana za farmakogenomiku i genetsku dijagnostiku, sa ponosom objavljuje otvaranje svojih prvih regionalnih podružnica na Balkanu.Regionalna kancelarija biće smeštena u Beogradu, dok se kliničke genetske laboratorije otvaraju u Ljubljani (Slovenija) i Banjaluci (Bosna i Hercegovina). Ovaj strateški potez ima za cilj da omogući širu dostupnost personalizovane medicine širom jugoistočne Evrope.🔬 Šta Gene Matrix donosi regionu?Otvaranjem laboratorija i regionalne kancelarije, građanima regiona biće omogućeni sledeći servisi:✅ Farmakogenomski testovi za personalizovani izbor terapije — naročito korisno kod pacijenata sa depresijom, anksioznošću, hipertenzijom, epilepsijom i drugim hroničnim stanjima.✅ Genetska analiza ishrane, sportskih performansi, hormona i metaboličkih predispozicija.✅ Nasledni testovi na karcinome — uključujući BRCA1/2, Lynch sindrom i druge rizične gene.✅ Edukativni programi i sertifikovane obuke za lekare, farmaceute i zdravstvene radnike.✅ Konzultacije na maternjem jeziku — uz lokalno prisustvo stručnih timova i tumačenje rezultata.🌐 Regionalni online portal — uskoroGene Matrix takođe najavljuje lansiranje regionalnog portala koji će omogućiti:Online naručivanje testovaZakazivanje konsultacija sa stručnjacimaPraćenje rezultata uz najviši nivo zaštite podataka (GDPR, HIPAA)💡 Misija: Medicina po meri svakog pojedincaGene Matrix donosi novu eru medicine u region — prevenciju, tačnu dijagnozu i optimalnu terapiju zasnovanu na genetici. Naš cilj je jasan: da svaka osoba u regionu dobije zdravstvo koje prepoznaje njenu jedinstvenost.U partnerstvu sa zdravstvenim sistemima, klinikama i stručnjacima, Gene Matrix postaje oslonac u transformaciji zdravstva — od reaktivnog ka proaktivnom i personalizovanom pristupu.📍 Za više informacija:📧 press@genematrix.io

