Reza Afshar, PDG de Next Door Properties-NDP, apporte l'excellence architecturale au marché immobilier de luxe genevois

Next Door Properties (NDP) - Real Estate Development Company in Geneva, Switzerland

Reza Afshar, PDG de NDP, redéfinit l’immobilier de luxe en Suisse avec une vision architecturale exigeante et une passion du détail.

« Le souci du détail est ma priorité, afin que mes clients puissent se concentrer sur l'essentiel : vivre l'expérience sans compromis. »” — Reza Afshar

GENEVA, GENEVA, SWITZERLAND, July 28, 2025 / EINPresswire.com / -- Reza Afshar, fondateur et PDG de Next Door Properties (NDP), s’impose comme une figure incontournable du développement immobilier de luxe en Suisse. Sa vision unique, qui conjugue rigueur entrepreneuriale et passion pour l’architecture, redéfinit les standards du secteur à Genève.Diplômé en économie de l’Université de Genève, Reza débute sa carrière dans le secteur bancaire. Il y développe une compréhension approfondie des dynamiques financières et des structures d’entreprise. Cette expérience dans la finance institutionnelle lui permet de développer un sens stratégique aiguisé et une capacité à orchestrer des investissements complexes.Animé par l’esprit d’entreprendre, il fonde ensuite sa propre société financière, qu’il fait croître avec succès avant de la céder. Cette étape marque un tournant majeur dans son parcours : fort de cette réussite, Reza décide de réorienter son énergie vers un domaine qui l’a toujours inspiré - la création d’espaces de vie d’exception.En 2017, il fonde Next Door Properties (NDP) avec une mission claire : concevoir et réaliser des projets résidentiels haut de gamme à Genève, en s’appuyant sur les codes du luxe contemporain et l’excellence artisanale suisse.Chaque projet signé NDP est le fruit d’une planification rigoureuse, d’une recherche esthétique exigeante et d’une exécution minutieuse. Reza collabore avec les meilleurs architectes, ingénieurs structurels et artisans locaux pour bâtir des résidences qui incarnent autant l’élégance que la fonctionnalité.« Aujourd’hui, le luxe est synonyme de design soigné, de vie harmonieuse et de sentiment d’appartenance », affirme Reza Afshar.« C’est pourquoi nous abordons chaque projet comme une expérience sur mesure, avec un souci du détail absolu. »Son approche architecturale se distingue par un équilibre subtil entre modernité et tradition. Les emplacements sont choisis avec une exigence stratégique, les matériaux sont sélectionnés pour leur noblesse et leur durabilité, et chaque élément - du plan au moindre détail - est pensé pour offrir un confort durable et une esthétique intemporelle.Au-delà des murs, Reza imagine des lieux de vie. Il place l’humain au cœur de la conception, créant des environnements à la fois inspirants, sereins et durables. Pour lui, le véritable luxe ne réside pas dans l’opulence, mais dans la précision, la qualité et la cohérence de l’ensemble.Sous sa direction, NDP est devenue une référence discrète mais respectée dans le paysage immobilier genevois. La société s’adresse à une clientèle exigeante en quête de propriétés singulières, élégantes et pérennes.« Le souci du détail est ma priorité, afin que mes clients puissent se concentrer sur l’essentiel : vivre l’expérience sans compromis. »La vision de Reza pour NDP ne se limite pas à construire des biens immobiliers ; elle s’inscrit dans une démarche plus large de contribution au tissu urbain et architectural de Genève. En mariant innovation, héritage et excellence, il forge une nouvelle génération de propriétés de luxe à la fois ancrées dans leur époque et tournées vers l’avenir.Pour en savoir plus sur Reza Afshar et les projets de Next Door Properties :

