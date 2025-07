中国琵琶燃爆纽约卡内基音乐厅

葛詠教授与琵琶π乐团:许炫羽、李悦萌、杨若水、温佳艺、王禹乔、白宛鑫、邱佳裕、郭晓千 琵琶:葛詠教授与表演嘉宾:小提琴家Andy Didorenko and 陈叶霜, 中提琴演奏家Jay Julio, 以及 大提琴演奏家吴瑕 葛詠教授与茱莉亚音乐学院钢琴家黄云卿) 琵琶:葛詠、郭晓千、温佳艺、王禹乔; 西塔琴: Galen Passen 塔布拉鼓: Pradeep Chatterjee 葛詠教授与琵琶π乐团,纽约天青蓝星世界乐团和印度Malhaar室内乐团

卡内基音乐厅威尔独奏厅迎来第六届纽约大苹果音乐节的第二场音乐会,由葛詠教授与琵琶π乐团献上“Pipa Unbound: Tradition and Beyond”(琵琶无界:传统与超越)的精彩演出。7月20日下午1点,琵琶的独特魅力与强大表现力点燃全场!

BEIJING, BEIJING, CHINA, July 27, 2025 / EINPresswire.com / -- 享有盛誉的卡内基音乐厅威尔独奏厅在7月20日被中国琵琶的魅力所点燃,来自中国音乐学院的葛詠教授与琵琶π乐团在此献上了一场题为“Pipa Unbound: Tradition and Beyond”(琵琶无界:传统与超越)的精彩音乐会。这场备受瞩目的演出是第六届纽约大苹果音乐节的重磅亮点,由美国Paulus Hook音乐基金会主办,并与联合国音乐组织携手,致力于通过跨地域、跨文化的艺术交流,传递友谊与和平的深远讯息。下午1点,威尔音乐厅座无虚席,琵琶的万般风情和强大表现力征服了所有听众,许多人在演出结束后久久不愿离去,这正是对这场音乐会巨大影响力的最好证明。葛詠教授,作为中国音乐学院的教授、博士生导师,在演出中展现了大师级的精湛技艺。她不仅是一位著名的琵琶演奏家,更是著名琵琶大师刘德海先生的艺术传承者,她丰富的经验和创新的演绎方式在整场音乐会中体现得淋漓尽致。她荣获的诸多荣誉,包括“CCTV十大青年琵琶演奏家”和“北京高校青年教育名师”等,都彰显了她在琵琶领域的卓越才华和杰出贡献。音乐会以古曲《十面埋伏》的惊艳演绎开场,葛詠教授与琵琶π乐团的成员们——许炫羽、李悦萌、杨若水、温佳艺、王禹乔、白宛鑫、邱佳裕、郭晓千——以精湛的技术,完美再现了这首武套代表作。该版本根据刘德海先生的演奏谱改编,深刻描绘了垓下之战的激烈场景,尤其在“呐喊”段高潮部分创造性地使用了“摇扫”技法,使全曲更富戏剧张力,成为点睛之笔。此次音乐会呈现了多部杰出作品,其中不乏美国首演或世界首演,展现了琵琶曲目不断发展的广阔空间。孙晶的琵琶四重奏《夏》以新疆民间音乐为素材,灵动多变;古曲《塞上曲》的世界首演版本由高为杰于2025年改编为琵琶与弦乐四重奏,葛詠教授与纽约小提琴演奏家安迪·迪多连科(Andy Didorenko)、埃拉·叶霜·陈(Ella Yeshuang Chen),中提琴演奏家杰伊·朱利奥(Jay Julio)和大提琴演奏家吴瑕(Xia Wu)的琴音交织,深情描绘了王昭君出塞前的复杂心境;刘德海先生的《昭陵六骏》气势磅礴;同尘的《月光》(2025年世界首演)则带来了一份宁静与深思;陈思昂的《广东音画三首》(2023年作品)为琵琶合奏而作,赋予传统粤韵新的生命力。此外,由王范地改编的新疆民歌《送我一支玫瑰花》,由葛詠教授带领琵琶π乐团成员,与印度Malhaar室内乐团的西塔琴演奏家盖伦·帕森(Galen Passen)和塔布拉鼓演奏家普拉迪普·查特吉(Pradeep Chatterjee)的合作,带来充满异域风情和活力的跨国界、跨文化音乐体验。王丹红于2013年创作的大型琵琶协奏曲《云想 花想》,灵感来源于李白的《清平调》,葛詠教授携手纽约茱莉亚音乐学院钢琴演奏家黄云卿(Yunqing Huang)的精湛配合,将杨贵妃的雍容华贵与琵琶的柔美雅致及武曲的激昂洒脱完美融合。音乐会的高潮是多首跨文化合作。作曲家张滨的《大地之诗》美国首演,由纽约天青蓝星世界乐团和印度Malhaar室内乐团共同演绎,表达了对生命、自然、爱与和平的珍视与感恩。日本作曲家见乐章(Akira Mitake)的《川流不息》,灵感来源于他作为全美航空1549号航班(2009年哈德逊河迫降事件)幸存者的经历,深情地传递了对生命韧性的感悟和对生活持续流动的感激。在演出之前,葛詠教授与琵琶π乐团于7月16日,受邀前往纽约联合国总部,与联合国工作人员中的音乐爱好者们进行了深入交流。葛詠教授介绍了琵琶这一乐器并演奏经典作品,联合国工作人员对此表示惊讶,从未听过琵琶能有如此多的演奏技巧,声音清脆,技艺高超。音乐会结束后,新华社纽约记者对葛詠教授进行了专访。葛詠教授表示:“这次在卡内基音乐厅的演出能够圆满成功,离不开中美两国艺术家和机构的共同努力。我们希望通过琵琶这件具有深厚历史底蕴的中国乐器,能够向世界展示中国传统音乐的独特魅力和当代创新活力。而与不同国家乐团的合作,更是我们琵琶艺术走向国际,与世界音乐对话的重要一步。”谈及中美文化交流的未来,葛詠教授充满信心地表示:“音乐是超越语言和文化界限的通用语言。通过这样的艺术交流活动,我们不仅能让更多美国观众了解并喜爱中国民族音乐,也能促进两国人民之间的相互理解和友谊。未来,我们期待能有更多像中国音乐学院培养出的优秀青年演奏家登上国际舞台,用音乐讲述中国故事,为构建一个更加和谐、多元的世界贡献力量。我们相信,通过持续的文化交流,中美两国人民的心将靠得更近。”这场“Pipa Unbound: Tradition and Beyond”音乐会取得了巨大成功,葛詠教授和琵琶π乐团以精湛的艺术和开放的合作精神,不仅展示了中国琵琶丰富的传统和现代发展,更强有力地传递了音乐节跨文化友谊与和平的深刻讯息。值得一提的是,这些优秀的青年琵琶演奏家均来自于中国音乐学院,他们在国际舞台上的精彩表现,充分展现了该学院在民族音乐人才培养方面的卓越成就和深厚底蕴。纽约大苹果音乐节总监刘千慈女士表示:“由葛詠教授带团的琵琶派乐团,展示了中国民乐的精湛实力,可以说是震惊了纽约的观众。希望音乐节可以作为桥梁,欢迎更多的民乐、世界音乐团体来到纽约。”这场音乐会为第六届纽约大苹果音乐节画上了完美的句号。我们期待有更多的世界音乐团体加入我们的音乐节,2026年,在林肯中心的舞台上大放异彩!

