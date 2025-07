Junior Carabaño consolida su liderazgo como ejecutivo clave en la música latina

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, July 30, 2025 / EINPresswire.com / -- Jose “Junior” Carabaño, cofundador de Rimas Entertainment, continúa posicionándose como una de las figuras más relevantes en la industria musical latina. Con más de una década de trayectoria, lidera una nueva etapa de crecimiento para la compañía, fortaleciendo su enfoque independiente y su expansión internacional.En 2024, Rimas incorporó a su catálogo a Latin Mafia, un trío mexicano que fusiona pop alternativo, R&B y ritmos urbanos. Su primera gira internacional, Te Odio y Te Extraño Mucho, superó los 200,000 boletos vendidos entre México y Estados Unidos, incluyendo tres fechas agotadas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. En 2025, la agrupación cerrará el escenario The Grove en Lollapalooza Chicago y participará en el festival Austin City Limits. También fue reconocida por la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas (AMPROFON) con un Disco de Platino por “No digas nada” y cuatro Discos de Oro por “Flores”, “Se fue la luz”, “Siento que merezco más” y “Julieta”.Además de Latin Mafia, Rimas continúa representando a algunos de los artistas más influyentes del panorama musical en español, entre ellos Bad Bunny, Eladio Carrión, Arcángel y Morat. Bajo el liderazgo de Carabaño, la compañía ha mantenido un compromiso constante con el desarrollo artístico a largo plazo, la innovación digital y la independencia creativa.“Más que sentarnos a planear lo que queríamos hacer, fuimos las personas correctas en el momento correcto. Vimos una oportunidad y la hicimos con pasión”, comentó Carabaño durante una reciente participación en Latin Music Week, junto a Noah Assad y Raymond Acosta.Con operaciones en expansión y un portafolio artístico consolidado, Rimas Entertainment continúa fortaleciendo su posición como uno de los sellos independientes más relevantes del mercado latino.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.