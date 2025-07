EBC Financial Group：原油供給抑制は続く、エネルギー市場の力強い動きがインフレと中央銀行の戦略を変える可能性がある理由

EBC Financial Group:原油価格が変動する中、EBCは、コモディティ価格の変動が伝統的な中央銀行の見解にどのような影響を与えているかを分析します。

DC, UNITED STATES, July 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- 世界の中央銀行が金融政策の緩和に着手する一方で、もう一つの逆効果が生じています。それは、原油供給の逼迫です。主要エネルギー生産国は、需要が高まりストックがひっ迫しているにもかかわらず、2025年末まで自主的な減産を継続しています。

この規律ある供給戦略によって底値が築かれ、ブレント原油はEUの制裁を受けて1.2%下落し、1バレルあたり68.39米ドル付近で取引されています。これは、市場が供給に大きな混乱はないと見込んでいることを示しています。最近のボラティリティは短期的な利益確定売りと貿易摩擦を反映していますが、ゴールドマン・サックスとIEAの予測では、2025年後半の需要回復に伴い、原油価格が反発する可能性があるとされています。

EBC Financial Group(英国)のCEO、デビッド・バレット氏は「コモディティ供給の決定が中央銀行の影響力に匹敵し、あるいは凌駕することもある世界に私たちは生きています。こうした動向を無視すれば、為替や債券からインフレ連動債に至るまで、資産クラス全体の価格を誤らせるリスクがあります。」と述べています。

最近の需要分析によると、OPECとIEAによる2025年の予測は悲観的すぎる可能性があります。アジアの原油輸入量は70万~129万バレル/日(2009年以来最も低い伸び)と予測されているにもかかわらず、実際には2025年上半期に約51万バレル/日増加しています。一方、IEAは、世界的な旅行や産業活動の活発化に伴い、現在の予測は実際の需要を過小評価している可能性があると警告しています。

燃料、食料、そして金融への影響

原油価格のわずかな変動でさえも影響を及ぼします。輸入依存国では、輸送費と食料費が上昇しています。欧州では、ECBが2019年以来初の利下げサイクルを開始したばかりですが、エネルギー価格の高騰が今後の緩和を遅らせる恐れがあります。米国では、燃料価格の高騰が続くことで、消費者物価指数(CPI)や貿易摩擦に関連した政策決定が複雑化する可能性があるといえます。

インフレ率は鈍化しているものの脆弱なインド、タイ、フィリピンなどの中央銀行は、輸入エネルギーコストが高止まりしていることから、利下げを先送りする可能性があります。

勝者、敗者、そして市場シグナル

強力な財政バッファーを持つ石油輸出国は、原油価格の上昇による恩恵を受け、交易条件の改善と歳入の増加を実現しています。一方、石油輸入国は、通貨安、経常収支赤字の拡大、そしてインフレ率の急上昇といった問題に直面することになります。

世界の金融市場では、米国債市場のブレークイーブン・インフレ期待が堅調に推移し、5年物ブレークイーブン・インフレ率は約2.5%と、数ヶ月ぶりの高水準に達しています。通貨市場も反応を示しており、カナダドル(6月は0.3%上昇)やノルウェークローネなどの石油関連通貨は、他の通貨をアウトパフォームしています。需要予測の変化と原油市場のセンチメント改善を背景に、投資家はエネルギー関連株への回帰を加速させています。

原油価格主導のインフレ下におけるポジショニング:トレーダーのためのガイド

トレーダーにとって、こうした動向は機会と緊急性の両方をもたらします。原油は依然としてインフレ期待の中心的な要因であるため、原油価格の急激な変動は為替、債券、株式市場に波及する可能性があります。カナダドルやノルウェークローネといった石油関連通貨をモニタリングすることで、エネルギー市場のセンチメントの方向性を予測できる一方、物価連動国債(TIPS)やコモディティETFといったインフレ連動資産は、より魅力的なヘッジ手段となります。

ブレークイーブン・インフレ率の上昇は、市場が長期的なインフレリスクを再評価していることを示唆しており、金利感応度の高い資産やデュレーション取引を中心としたポジショニングがこれまで以上に重要になっています。中央銀行が成長とインフレの間で綱渡りを強いられている状況において、コモディティフローと政策の乖離の両方を追跡するトレーダーは、市場の転換をより的確に予測し、「長期高」エネルギー体制の誤った側面に巻き込まれることを回避できます。

