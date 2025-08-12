Một hình ảnh minh họa cho sự thống trị của Đài Loan trong lĩnh vực bán dẫn — EBC Financial Group phân tích cách kế hoạch đầu tư AI trị giá 510 tỷ USD của nước này đang định hình lại trật tự công nghệ toàn cầu.

EBC nhấn mạnh cách tham vọng AI của Đài Loan đang tái định hình dòng chảy đầu tư toàn cầu, chuỗi cung ứng chất bán dẫn và chiến lược địa chính trị.

TAIWAN, August 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Đài Loan vừa công bố Sáng kiến “10 Dự án Hạ tầng AI trọng điểm” với kỳ vọng tạo ra hơn 15.000 tỷ Đài tệ (tương đương 510 tỷ USD) giá trị kinh tế vào năm 2040. Sự kiện đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư toàn cầu. Kế hoạch này được xem là lời đáp trả trực diện trước căng thẳng địa chính trị và cuộc cạnh tranh AI toàn cầu, đồng thời báo hiệu một sự tái cấu trúc sâu rộng của chuỗi cung ứng công nghệ và dòng vốn chiến lược.

Theo Thủ tướng Đài Loan Trác Vinh Thái, hòn đảo này đặt mục tiêu trở thành một “quốc đảo công nghệ thông minh” bằng cách kết hợp thế mạnh vượt trội về sản xuất chất bán dẫn với các công nghệ tiên phong như quang tử silicon, robot AI và điện toán lượng tử. Sáng kiến này bao gồm cả gói vốn đầu tư mạo hiểm trị giá 100 tỷ Đài tệ (tương đương 3,08 tỷ USD), đồng thời đặt mục tiêu tạo ra 500.000 việc làm và xây dựng 3 phòng thí nghiệm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.

“Chương trình AI của Đài Loan là tuyên ngôn về sự độc lập công nghệ trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang bị đe dọa,” ông David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd. nhận định. “Giờ đây, vấn đề không chỉ là đổi mới, mà còn là khả năng chống chịu, tái định hình và giành lại quyền kiểm soát. Giới đầu tư nên nhìn nhận đây không chỉ là một bước đi mang tính bản địa hóa, mà là một phần trong sự tái cấu trúc địa chính trị rộng lớn hơn trong lĩnh vực công nghệ và thị trường vốn.”

Quang tử silicon, AI tự chủ và sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng

Trọng tâm tầm nhìn AI của Đài Loan là ba công nghệ chủ chốt: quang tử silicon (lĩnh vực mà TSMC - một trong những nhà dẫn đầu toàn cầu tập trung phát triển), điện toán lượng tử và robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Các công nghệ này đang được hậu thuẫn bởi Liên minh AI và Robot Đài Loan mới thành lập, do Tập đoàn Hon Hai Precision (Foxconn) dẫn đầu. Sáng kiến này còn đặt mục tiêu xây dựng chuỗi cung ứng công nghệ lượng tử và thúc đẩy phát triển AI tự chủ, lĩnh vực mà thể hiện khả năng Đài Loan xây dựng và kiểm soát hạ tầng AI mà không phụ thuộc vào nền tảng nước ngoài.

Giới phân tích cho rằng, cách tiếp cận ưu tiên đổi mới trong nước này là động thái chủ động nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào nước ngoài và phòng ngừa các cú sốc thương mại tiềm tàng, nhất là khi Mỹ đang cân nhắc áp thuế 32% đối với chip bán dẫn của Đài Loan.

Sự chuyển hướng chiến lược của Đài Loan cũng diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang mở rộng mạnh mẽ năng lực sản xuất chip. Theo một báo cáo từ Viện Nghiên cứu Dân chủ, Xã hội và Công nghệ Mới nổi (DSET) của Đài Loan, thị phần sản xuất chip phổ thông toàn cầu của Trung Quốc được dự báo sẽ tăng lên 47% vào năm 2027, vượt qua tỷ lệ đang giảm dần 36% của Đài Loan.

“Bản đồ bán dẫn toàn cầu đang dịch chuyển. Các khoản đầu tư mới vào AI và chip của Đài Loan rõ ràng nhằm củng cố vị thế dẫn đầu trong bối cảnh bất ổn chính trị và cạnh tranh khu vực,” ông David Barrett nhận định. “Đối với các thị trường vốn toàn cầu, đây là một bước ngoặt quan trọng, nơi các quyết định đầu tư ngày càng cần tính đến chiến lược chủ quyền quốc gia, chứ không chỉ dựa vào hiệu suất thị trường.”

Bất ổn chính trị và cuộc đua giành chủ quyền công nghệ

Tham vọng công nghệ của Đài Loan đang được triển khai giữa lúc bất ổn nội bộ gia tăng, với một cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm quy mô lớn nhắm đến 31 nhà lập pháp đang khiến tiến trình lập pháp tê liệt. Nhiều cải cách hạ tầng và năng lượng quan trọng bị trì hoãn. Đây là một thách thức lớn đối với ngành công nghiệp chip tiêu thụ điện năng cao, bao gồm TSMC và UMC. Chính phủ Đài Loan hiện vẫn gặp khó trong việc thống nhất quan điểm công chúng về năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo.

Việc TSMC tiếp tục mở rộng tại Mỹ, với khoản đầu tư lên tới 100 tỷ USD tại bang Arizona, được xem như một bước đi phòng ngừa trước các rủi ro chính trị trong nước và xu hướng bảo hộ ngày càng rõ nét của Mỹ. Đồng thời, việc công nghệ chip tiên tiến của Đài Loan, đặc biệt trong cảm biến AI và linh kiện lượng tử, ngày càng được tích hợp vào hệ thống quốc phòng Mỹ đã nâng cao tầm quan trọng chiến lược của lĩnh vực này.

Từ góc nhìn của EBC Financial Group, sự giao thoa giữa bất ổn chính trị, đầu tư công nghệ chiến lược và cạnh tranh Mỹ–Trung đang tạo ra một môi trường phức tạp nhưng giàu tiềm năng cho các nhà đầu tư dài hạn.

“Dòng vốn đang dịch chuyển về phía những tài sản thể hiện rõ sự phù hợp về địa chính trị, khả năng phục hồi năng lượng và đổi mới bền vững,” ông Barrett nhận định. “Chúng ta đang bước vào một chu kỳ mà các quyết định tài chính không thể tách rời khỏi bối cảnh an ninh quốc gia. Điều này sẽ định hình các dòng vốn mới, đặc biệt trong lĩnh vực chip phục vụ quốc phòng, sản xuất xanh và hệ thống quản trị AI.”

Ý nghĩa đối với nhà đầu tư toàn cầu

Theo nhận định từ EBC Financial Group, sáng kiến của Đài Loan mở ra một cơ hội hiếm có nhưng cũng kèm theo những yếu tố cần thận trọng. Việc phân bổ danh mục đầu tư vào chuỗi cung ứng phần cứng AI, sản xuất chất bán dẫn và các doanh nghiệp liên quan đến công nghệ lượng tử có thể giúp nhà đầu tư tăng khả năng chống chịu trước bất ổn khu vực. Tuy nhiên, cần đặc biệt theo dõi mối quan hệ thương mại Mỹ–Đài, nhất là cuộc điều tra theo Mục 232 và thời hạn tái áp thuế vào tháng 7/2025.

Điều quan trọng là, chiến lược của Đài Loan cũng không diễn ra một cách “đơn lẻ”. Liên minh châu Âu, với sự phụ thuộc ngày càng lớn vào các doanh nghiệp xe điện và pin của Trung Quốc, cũng đang tìm cách cân bằng giữa chủ quyền công nghệ và sự cởi mở thương mại. Trong khi đó, thế độc quyền của Trung Quốc với khoáng sản quan trọng và đất hiếm càng làm bài toán toàn cầu trở nên phức tạp, buộc nhiều nền kinh tế phải điều chỉnh chính sách công nghiệp và nhà đầu tư phải đánh giá lại các rủi ro dài hạn.

“Trong bối cảnh hiện tại, thông tin không chỉ là sức mạnh mà còn là tấm lá chắn,” ông Barrett kết luận. “Tại EBC, chúng tôi cam kết đồng hành cùng khách hàng qua từng chuyển động địa chính trị bằng sự rõ ràng, tầm nhìn chiến lược và những định hướng thực tiễn.”

Cuộc đua định hình kỷ nguyên công nghệ mới đang trở nên khốc liệt, và chiến lược AI của Đài Loan chính là dấu mốc cho một chương mới. Tham vọng quốc gia, dòng vốn toàn cầu và những rạn nứt địa chính trị ngày càng đan xen chặt chẽ. Các mốc vốn hóa thị trường gần đây cho thấy mức độ cạnh tranh đã lên tới đỉnh điểm: Microsoft vừa vượt mốc 4.000 tỷ USD vốn hóa, nhờ doanh thu tăng 18%, mức tăng nhanh nhất trong hơn ba năm, được thúc đẩy bởi dịch vụ đám mây Azure và AI với doanh số hơn 75 tỷ USD mỗi năm.

Nvidia cũng vừa vượt ngưỡng 4.000 tỷ USD trước đó, cho thấy hạ tầng AI và phát triển chip đã trở thành trụ cột của vị thế thị trường hiện đại. Trong khi đó, Apple rơi xuống vị trí thứ ba với mức vốn hóa 3.200 tỷ USD do lo ngại bị tụt hậu trong cuộc đua AI. Giới đầu tư toàn cầu giờ đây không chỉ đặt cược vào sự đổi mới, mà còn phân bổ vốn dựa trên khả năng của các công ty trong việc định hình kiến trúc cho nền kinh tế công nghệ tương lai.

###

Giới thiệu về EBC Financial Group

Được thành lập tại London, EBC Financial Group (EBC) là một thương hiệu toàn cầu nổi tiếng với chuyên môn trong lĩnh vực môi giới tài chính và quản lý tài sản. Thông qua các công ty thành viên được cấp phép và hoạt động tại các trung tâm tài chính lớn — bao gồm Vương quốc Anh, Úc, Quần đảo Cayman, Mauritius và các khu vực khác — EBC cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân, chuyên nghiệp và tổ chức cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu và các cơ hội giao dịch, bao gồm tiền tệ, hàng hóa, CFD và nhiều sản phẩm khác.

Được tin tưởng bởi các nhà đầu tư tại hơn 100 quốc gia và được vinh danh với các giải thưởng toàn cầu, bao gồm nhiều năm liền được World Finance công nhận, EBC được đánh giá là một trong những nhà môi giới tốt nhất thế giới với các danh hiệu như “Nền tảng giao dịch tốt nhất” và “Nhà môi giới đáng tin cậy nhất”. Với nền tảng pháp lý vững chắc và cam kết minh bạch, EBC cũng liên tục được xếp hạng trong top các nhà môi giới hàng đầu — được tin tưởng nhờ khả năng cung cấp các giải pháp giao dịch an toàn, sáng tạo và lấy khách hàng làm trung tâm trên thị trường quốc tế đầy cạnh tranh.

Các công ty con của EBC đều được cấp phép và quản lý trong phạm vi pháp lý tương ứng của họ. EBC Financial Group (UK) Limited được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited được quản lý bởi Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd và EBC Asset Management Pty Ltd được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (FSC).

Nền tảng của EBC là đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong ngành với hơn 40 năm làm việc tại các tổ chức tài chính lớn. Họ đã từng trải qua nhiều giai đoạn kinh tế quan trọng, từ Thỏa thuận Plaza và cuộc khủng hoảng đồng franc Thụy Sĩ năm 2015 đến những biến động thị trường trong đại dịch COVID-19. Chúng tôi xây dựng một văn hóa doanh nghiệp đề cao sự chính trực, tôn trọng và an toàn tài sản khách hàng, đảm bảo rằng mỗi mối quan hệ đầu tư đều được xử lý với sự nghiêm túc cao nhất.

EBC tự hào là đối tác ngoại hối chính thức của FC Barcelona và không ngừng mở rộng các quan hệ hợp tác có giá trị để tạo tác động tích cực cho cộng đồng — đặc biệt là thông qua các sáng kiến như chương trình United to Beat Malaria của Quỹ Liên Hợp Quốc, Khoa Kinh tế Đại học Oxford, và nhiều đối tác đa dạng khác nhằm thúc đẩy các hoạt động về y tế toàn cầu, kinh tế, giáo dục và phát triển bền vững.

https://www.ebc.com/

