ไต้หวันทุ่มเดิมพัน AI มูลค่า 510,000 ล้านดอลลาร์ จุดประกายยุคใหม่แห่งอธิปไตยทางเทคโนโลยี
EBC Financial Group ชี้ ความทะเยอทะยานด้าน AI ของไต้หวันกำลังพลิกทิศทางการลงทุนโลก ปรับสมดุลซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์ และเขย่ายุทธศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์
TAIWAN, August 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- แผน “โครงการโครงสร้างพื้นฐาน AI แห่งชาติ 10 รายการ” ที่รัฐบาลไต้หวันเพิ่งเปิดตัว กำลังกลายเป็นจุดสนใจของนักลงทุนทั่วโลก ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 15 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 510,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ภายในปี 2040 แผนดังกล่าวถือเป็นการตอบสนองเชิงยุทธศาสตร์ต่อสถานการณ์ตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น และการแข่งขันด้าน AI ระดับโลก ซึ่งกำลังพลิกโฉมห่วงโซ่อุปทานด้านเทคโนโลยีและแนวทางการจัดสรรเงินทุนทั่วโลก
นายกรัฐมนตรี โช จุง-ไท่ (Cho Jung-tai) ของไต้หวัน ระบุว่า ไต้หวันมีเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็น “เกาะเทคโนโลยีอัจฉริยะ” โดยอาศัยจุดแข็งด้านการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก ผสานเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัย อาทิ ซิลิคอนโฟโตนิกส์ หุ่นยนต์ AI และคอมพิวเตอร์ควอนตัม แผนดังกล่าวยังประกอบด้วยเงินทุนสนับสนุนจากเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) มูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน หรือ ประมาณ 3.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมตั้งเป้าสร้างตำแหน่งงาน 500,000 ตำแหน่ง และจัดตั้งศูนย์วิจัยระดับนานาชาติ 3 แห่ง
“แผน AI ของไต้หวันคือการประกาศอิสรภาพทางเทคโนโลยี ในห้วงเวลาที่ห่วงโซ่อุปทานโลกเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก” เดวิด แบร์เร็ตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าว “นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของนวัตกรรมอีกต่อไป แต่คือเรื่องของความยืดหยุ่น การจัดระเบียบใหม่ และการทวงคืนอำนาจควบคุม นักลงทุนจำเป็นต้องมองสิ่งนี้ไม่ใช่เพียงพัฒนาการในระดับท้องถิ่น แต่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ทั้งในแวดวงเทคโนโลยีและตลาดทุนระดับโลก”
ซิลิคอนโฟโตนิกส์, AI แห่งชาติ และการจัดระเบียบห่วงโซ่อุปทาน
หัวใจสำคัญของวิสัยทัศน์ AI ของไต้หวันประกอบด้วยสามเสาหลักทางเทคโนโลยี ได้แก่ ซิลิคอนโฟโตนิกส์ ซึ่งบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ครองตำแหน่งผู้นำระดับโลกอยู่แล้ว ควอนตัมคอมพิวติ้ง และหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ความสามารถเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดย “สมาพันธ์ AI และหุ่นยนต์ไต้หวัน” ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ ภายใต้การนำของ Hon Hai Precision Industry Co. หรือ Foxconn แผนดังกล่าวยังรวมถึงการจัดตั้งห่วงโซ่อุปทานด้านเทคโนโลยีควอนตัม และการส่งเสริมการพัฒนา “AI แห่งชาติ” หรือ Sovereign AI ที่เน้นให้ไต้หวันสามารถสร้างและควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน AI ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างประเทศ
แนวทางที่เน้นนวัตกรรมภายในประเทศนี้ กำลังถูกนักวิเคราะห์มองว่าเป็นการเตรียมรับมือเชิงรุกต่อความเสี่ยงจากการพึ่งพาต่างชาติ และความผันผวนทางการค้า โดยเฉพาะในขณะที่สหรัฐฯ กำลังพิจารณาเรียกเก็บภาษีนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์จากไต้หวันในอัตราสูงถึง 32%
ท่าทีเชิงยุทธศาสตร์ของไต้หวันนี้ยังเกิดขึ้นท่ามกลางการเร่งขยายกำลังการผลิตชิปของจีนอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานจากสถาบันวิจัยเพื่อประชาธิปไตย สังคม และเทคโนโลยีเกิดใหม่ (DSET) ของไต้หวัน ระบุว่า สัดส่วนการผลิตชิประดับ node ทั่วไปของจีนในตลาดโลกจะพุ่งขึ้นเป็น 47% ภายในปี 2027 แซงหน้าไต้หวันที่คาดว่าจะลดลงเหลือ 36%
“แผนที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ การลงทุนของไต้หวันใน AI และชิปรุ่นใหม่ชัดเจนว่าออกแบบมาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำ ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองและการแข่งขันระดับภูมิภาค” เดวิด แบร์เร็ตต์ ซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าว “สำหรับตลาดทุนโลก ขณะนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่ซึ่งการตัดสินใจลงทุนจำเป็นต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ไม่ใช่แค่ผลตอบแทนจากตลาดเพียงอย่างเดียว”
การเมืองปั่นป่วน โลกเร่งครองอำนาจเทคโนโลยี
แผนการอันทะเยอทะยานของไต้หวันเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการลงประชามติถอดถอนสมาชิกรัฐสภาจำนวนมากถึง 31 คน ได้ส่งผลให้กระบวนการนิติบัญญัติเกิดภาวะชะงักงัน ส่งผลกระทบต่อการผลักดันแผนปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานที่สำคัญหลายด้าน สำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งใช้พลังงานมหาศาลของไต้หวัน นำโดย TSMC และ United Microelectronics Corporation (UMC) ความล่าช้าในการกำหนดทิศทางของนโยบายพลังงาน ทั้งในด้านพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานหมุนเวียน กลายเป็นข้อจำกัดสำคัญต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ
การที่ TSMC ขยายการลงทุนในสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรัฐแอริโซนา กำลังถูกมองว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงจากทั้งความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ และแนวโน้มกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ที่ทวีความเข้มข้นมากขึ้น ขณะเดียวกัน ความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างสหรัฐฯ กับไต้หวัน ซึ่งรวมถึงการนำเทคโนโลยีชิปขั้นสูงของไต้หวัน โดยเฉพาะในส่วนของเซนเซอร์ AI และองค์ประกอบควอนตัม ไปใช้ในยุทโธปกรณ์ ก็ยิ่งเพิ่มระดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ให้กับภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้น
จากมุมมองของ EBC Financial Group การผสานกันของปัจจัยด้านความผันผวนทางการเมือง การลงทุนด้านเทคโนโลยียุทธศาสตร์ และการแข่งขันระหว่างจีน-สหรัฐฯ กำลังสร้างสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนแต่เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับนักลงทุนระยะยาว
“กระแสเงินทุนกำลังไหลเข้าสู่สินทรัพย์ที่สะท้อนความสอดคล้องด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความมั่นคงด้านพลังงาน และนวัตกรรมที่ยั่งยืน” แดวิด แบร์เร็ตต์ อธิบาย “เรากำลังก้าวเข้าสู่วัฏจักรที่การตัดสินใจด้านการเงินไม่อาจแยกขาดจากบริบทด้านความมั่นคงของชาติได้อีกต่อไป และสิ่งนี้จะเป็นแรงผลักดันต่อกระแสเงินทุนใหม่ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ การผลิตสีเขียว และระบบกำกับดูแล AI”
มุมมองที่นักลงทุนทั่วโลกต้องจับตา
EBC Financial Group มองว่าแผนยุทธศาสตร์ของไต้หวันคือการผสมผสานระหว่าง “โอกาสและความระมัดระวัง” นักลงทุนที่กระจายการลงทุนในห่วงโซ่อุปทานด้านฮาร์ดแวร์ AI การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีควอนตัม อาจมีความยืดหยุ่นต่อความไม่แน่นอนในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจับตาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไต้หวันกับสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประเด็นการสอบสวนภายใต้มาตรา 232 และเส้นตายการเรียกคืนมาตรการภาษีในเดือนกรกฎาคม 2025
ที่สำคัญ กลยุทธ์ของไต้หวันไม่ได้ดำเนินอยู่โดยลำพัง สหภาพยุโรปซึ่งเผชิญกับปัญหาการพึ่งพาบริษัทจีนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ก็กำลังเดินบนเส้นทางเดียวกันระหว่าง “อธิปไตยทางเทคโนโลยี” กับ “การเปิดเสรีทางการค้า” ขณะเดียวกัน ความครอบงำของจีนในตลาดแร่หายากและแร่สำคัญอื่น ๆ ได้เพิ่มความซับซ้อนให้กับบริบทนี้มากยิ่งขึ้น ทำให้รัฐบาลทั่วโลกต้องทบทวนนโยบายอุตสาหกรรมของตนใหม่ และทำให้นักลงทุนต้องประเมินความเสี่ยงระยะยาวในมุมที่ลึกกว่าเดิม
“ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ข้อมูลไม่ใช่แค่พลัง แต่มันคือเครื่องป้องกันความเสี่ยง” แดวิด แบร์เร็ตต์ กล่าวสรุป “ที่ EBC เรามุ่งมั่นที่จะนำพาลูกค้าฝ่ากระแสการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหล่านี้ ด้วยข้อมูลเชิงลึก วิสัยทัศน์ระยะยาว และกลยุทธ์ที่ยึดโยงกับความเป็นจริง”
ท่ามกลางการแข่งขันอันเข้มข้นเพื่อกำหนดยุคใหม่ของเทคโนโลยี การผลักดัน AI ของไต้หวันคือการเปิดฉากบทใหม่ ที่ซึ่งความทะเยอทะยานของชาติ เงินทุนระดับโลก และแรงสั่นสะเทือนทางภูมิรัฐศาสตร์ ต่างประสานเข้าหากันอย่างแนบแน่นยิ่งกว่าที่เคย
ตัวอย่างจากตลาดในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “เกมนี้” มีเดิมพันสูงเพียงใด: มูลค่าตลาดของ Microsoft พุ่งทะลุ 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์นี้ จากการเติบโตของรายได้ถึง 18% — เร็วที่สุดในรอบกว่า 3 ปี โดยมีปัจจัยหลักคือบริการ Azure และ AI ซึ่งทำยอดขายรวมต่อปีเกิน 75,000 ล้านดอลลาร์
Microsoft เข้าร่วมกับ Nvidia ที่เพิ่งข้ามผ่านหลัก 4 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ตอกย้ำว่า “โครงสร้างพื้นฐาน AI” และ “การพัฒนาชิป” ได้กลายเป็นเสาหลักของภาวะผู้นำทางเศรษฐกิจยุคใหม่ ขณะที่ Apple ร่วงลงมาอยู่อันดับสามที่มูลค่าตลาด 3.2 ล้านล้านดอลลาร์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการตามไม่ทันในด้าน AI สะท้อนภาพชัดเจนว่า นักลงทุนทั่วโลกไม่ได้มองแค่ “นวัตกรรม” อีกต่อไป แต่กำลังวางเดิมพันกับผู้ที่สามารถ “ออกแบบสถาปัตยกรรมของเศรษฐกิจเทคโนโลยีแห่งอนาคต” ได้จริง
เกี่ยวกับ EBC Financial Group
EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในกรุงลอนดอน เป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการบริหารสินทรัพย์ ผ่านบริษัทในเครือที่ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเขตเศรษฐกิจหลักทั่วโลก ได้แก่ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส และประเทศอื่น ๆ EBC เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนมืออาชีพ และนักลงทุนสถาบัน สามารถเข้าถึงตลาดการเงินระดับโลกและการซื้อขายหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ CFD และอื่น ๆ อีกมากมาย
ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนในกว่า 100 ประเทศ และคว้ารางวัลระดับโลกมาแล้วหลายรายการ รวมถึงรางวัลต่อเนื่องจาก World Finance EBC ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดในโลก ด้วยตำแหน่ง Best Trading Platform และ Most Trusted Broker จากจุดแข็งด้านมาตรฐานกำกับดูแลที่มั่นคงและความโปร่งใสในการดำเนินงาน EBC จึงถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือที่สุด โดยสามารถส่งมอบโซลูชันการซื้อขายที่ปลอดภัย ล้ำสมัย และยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางได้อย่างต่อเนื่องในตลาดโลกที่มีการแข่งขันสูง
บริษัทย่อยของ EBC อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายในแต่ละประเทศ ได้แก่ EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) ประเทศอังกฤษ EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการกำกับดูแลโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australian Securities and Investments Commission (ASIC) และ EBC Financial (MU) Ltd ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Services Commission Mauritius (FSC)
หัวใจสำคัญของ EBC คือทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงิน ซึ่งมีประสบการณ์รวมกันกว่า 40 ปี จากสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก โดยผ่านเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจมาแล้วมากมาย ตั้งแต่ข้อตกลง Plaza Accord วิกฤตฟรังก์สวิสปี 2015 ไปจนถึงความปั่นป่วนของตลาดในช่วงการระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ “ความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้า” เพื่อให้ความสัมพันธ์กับนักลงทุนทุกคนได้รับการดูแลด้วยความจริงจังและความรับผิดชอบสูงสุด
EBC ยังเป็นพันธมิตรด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอล บาร์เซโลนา (FC Barcelona) พร้อมเดินหน้ายกระดับความร่วมมือที่ทรงพลังกับภาคสังคม ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ United to Beat Malaria ของมูลนิธิสหประชาชาติ (UN Foundation) และความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
