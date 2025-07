Restaurante icónico de comida francesa en Polanco celebra 25 años de trayectoria

Comida francesa en Au Pied de Cochon

Con 25 años de trayectoria en la Ciudad de México, Au Pied de Cochon se ha consolidado como un ícono de la alta cocina francesa en la capital.

MEXICO CITY , MEXICO, July 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- Con 25 años de historia en la Ciudad de México, Au Pied de Cochon es uno de los referentes de la alta cocina francesa en la capital. Su servicio ininterrumpido, su carta clásica y su ambiente cosmopolita, lo convierten en un punto de encuentro perfecto para quienes buscan donde comer en Polanco a cualquier hora del día.

En este restaurante de comida francesa, cada plato despierta las memorias de una cocina con historia, elegancia y sabor auténtico.

Au Pied de Cochon celebró un cuarto de siglo de sabor francés en la CDMX

Ubicado dentro del Hotel Presidente InterContinental, este ícono gastronómico es una respuesta obligada para fanáticos de la gastronomía francesa.

Desde su apertura en el año 2000, el restaurante se ha mantenido fiel a su estilo. Con un servicio impecable, ambiente elegante y un menú que desborda tradición, sabor e ingredientes de primera calidad.

Pero más allá de la nostalgia por su trayectoria, el festejo fue una invitación a vivir una experiencia que sigue tan vigente como en sus primeros días.

Un menú que honra la tradición francesa en México

En Au Pied de Cochon, el menú no busca reinventar la rueda, sino perfeccionar lo clásico. Su propuesta gira en torno a los pilares de la gastronomía francesa, perfeccionando el equilibrio entre técnica y producto.

Las entradas, el plato fuerte, el postre, todo está pensado para transportar al comensal directamente a un brasiere bistró parisino.

Las opciones son variadas y abarcan mariscos frescos de Baja California, cortes de carne cocinados con paciencia y maestría, así como ensaladas con quesos europeos, sopas cremosas, platos con foie gras, pescados rostizados y preparaciones con cerdo, pato o cordero.

Un restaurante francés abierto las 24 horas los 365 días del año

Uno de los mayores atractivos de Au Pied de Cochon es que abre las 24 horas del día, los 365 días del año, con servicio de envío a domicilio.

Gracias a su ambiente acogedor y su cocina impecable, se ha convertido en el lugar ideal para disfrutar desayunos sofisticados, comidas de trabajo, cenas especiales o antojos a medianoche. Su nuevo brunch de fin de semana suma una razón más para regresar y seguir explorando su menú.

Su carta es generosa y ofrece opciones tanto para quienes quieren una experiencia gourmet completa, como para quienes solo buscan un buen plato de sopa de cebolla o una copa de vino con un platillo ligero.

Ambiente acogedor con esencia parisina en Polanco

Con su iluminación tenue y mantelería fina, el restaurante crea una atmósfera que es a la vez sobria y acogedora. Su decoración, que combina elementos clásicos y modernos, lo hace ideal tanto para una cita especial, como para reuniones grupales.

Durante su aniversario, se vivieron momentos especiales que recordaron por qué este lugar ha sido punto de encuentro de generaciones.

¿Por qué visitar Au Pied de Cochon?

Porque después de 25 años, Au Pied de Cochon sigue siendo garantía de sabor, elegancia y hospitalidad. Su influencia no solo está en su cocina, sino en cada detalle que conforma la experiencia.

Si estás buscando dónde comer en Polanco, su reciente aniversario es la excusa perfecta para redescubrirlo. Más aún ahora que ha sido galardonado con el Best of Award of Excellence (dos copas) por la prestigiosa revista Wine Spectator, en reconocimiento a la calidad de su cava y su cuidada selección de vinos.

¿Dónde?

Campos Elíseos 218, Polanco, CDMX.

Dentro del Hotel Presidente InterContinental.

