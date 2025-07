Trucent amplía sus operaciones con una nueva planta cerca de Saltillo, México

Trucent México ahora opera desde esta instalación en Arteaga, que cuenta con oficinas, laboratorio y área de servicio ampliados. Trucent Mexico’s team oEl equipo de profesionales de gestión de fluidos y servicio de Trucent México en la planta de Arteaga.f fluid management and service professionals at the Arteaga facility.

Trucent ahora cuenta con una instalación más grande y capacidades de laboratorio ampliadas para atender el crecimiento de clientes en esta región.” — Luis Zamora

ARTEAGA, COAHUILA, MEXICO, July 22, 2025 /EINPresswire.com/ -- Trucent, proveedor líder en tecnologías de separación y purificación de fluidos, anunció la reubicación de sus operaciones en México desde Monterrey a una nueva y más amplia instalación en Arteaga, justo a las afueras de Saltillo. Este movimiento estratégico—hacia una zona reconocida por su actividad industrial y manufacturera—respalda el crecimiento continuo de la empresa y su base creciente de clientes en la región.

La nueva instalación de 1,000 metros cuadrados incluye oficinas ampliadas, un laboratorio analítico de última generación, un área de servicio completamente equipada y muelles de carga en múltiples niveles diseñados para respaldar las tecnologías avanzadas de separación de Trucent. Este espacio mejorado permite tiempos de respuesta más rápidos, mayores capacidades técnicas y un mejor servicio en todo México.

En los últimos cuatro años, Trucent México ha ampliado significativamente su presencia en el país, impulsada por una creciente demanda regional y un crecimiento constante año tras año.

“Con un crecimiento del 300 % en nuestros servicios durante los últimos cuatro años, Trucent necesitaba una instalación más grande y capacidades de laboratorio más amplias para atender el aumento significativo de clientes en esta región,” comentó Luis Zamora, Gerente de Negocios y Operaciones de Trucent México.

La nueva ubicación en la región de Saltillo/Arteaga sitúa a Trucent en el corazón de uno de los corredores industriales de más rápido crecimiento en México. Reconocida por su alta concentración de operaciones automotrices y manufactureras—incluyendo importantes fabricantes de equipo original (OEM) y proveedores Tier 1—la zona ofrece una sólida red logística y acceso a mano de obra técnica calificada. Esto posiciona a Trucent para brindar un soporte más ágil y eficaz a su creciente base de clientes.

Bajo el liderazgo del Director Mike Smolen, la operación en México se ha convertido en un centro clave para ofrecer soluciones de rendimiento de fluidos a fabricantes e industrias. La misión de Trucent—ayudar a sus clientes a mejorar el tiempo de operación, reducir desperdicios y disminuir los costos relacionados con el uso de fluidos—guía cada aspecto de su trabajo en la región.

“En Trucent, creemos que los fluidos limpios funcionan mejor, duran más y reducen costos,” agregó Smolen. “Esta inversión en Saltillo refuerza nuestra infraestructura y refleja nuestro compromiso a largo plazo con los clientes en todo México.”

Trucent ofrece soluciones integradas de filtración, separación y purificación de fluidos para una amplia variedad de industrias, con tecnologías y equipos de servicio que operan en toda América del Norte.

________________________________________

Contacto de prensa:

Mary Beth Ronayne

Directora de Marketing

mbronayne@trucent.com

________________________________________

Acerca de Trucent

Trucent Inc. es una empresa impulsada por la sustentabilidad, especializada en soluciones de gestión de fluidos para múltiples industrias. Con más de dos décadas de experiencia, Trucent ofrece tecnologías y servicios innovadores para mejorar la eficiencia de los procesos, la calidad del producto y el desempeño ambiental. Trucent Industrial Solutions es un líder global en separación de fluidos para las industrias del vidrio y materiales frágiles, brindando sistemas de centrifugación que permiten tiempos de procesamiento más rápidos, mayores rendimientos y resultados consistentes, todo con un enfoque centrado en el cliente.

Para más información, visite trucent.com.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.