Knowledge Pillars und Certiport starten strategische globale Partnerschaft

Empowering CTE students with real-world web development skills and career-ready credentials

SALT LAKE CITY, UT, UNITED STATES, July 21, 2025 /EINPresswire.com/ -- Eine starke Partnerschaft zur Förderung globaler Zertifizierungen in WordPress und Web-Technologien

Knowledge Pillars, ein weltweit führender Anbieter für „Live-in-the-App“-Zertifizierungstechnologie, hat eine strategische globale Vertriebspartnerschaft mit Certiport, einem Unternehmen von Pearson VUE und weltweit führenden Anbieter von praxisbasierten IT-Zertifizierungen, angekündigt.

Diese neue Partnerschaft wurde am 20. Juli 2025 offiziell gestartet und ermöglicht es, das WordPress-Zertifizierungsangebot von Knowledge Pillars weltweit über Certiports umfangreiches Netzwerk von Tausenden Bildungspartnern und autorisierten Prüfungszentren in über 150 Ländern verfügbar zu machen.

Der wachsenden globalen Nachfrage nach praxisnahen, berufsorientierten Zertifizierungen gerecht werden

„Diese Vereinbarung ist mehr als nur eine Wiederverkäufer-Regelung: Sie ist eine strategische Ausrichtung, um Schüler:innen und Lehrkräfte weltweit mit anerkannten, praxisnahen Fähigkeiten in der Webentwicklung zu stärken.“

—Aaron Osmond, CEO, Knowledge Pillars, im Namen des gesamten Führungsteams von Knowledge Pillars, einschließlich Alessandro Macri (COO) und Ana Costache Macri (CTO/CPO)

Diese Allianz reagiert auf die steigende weltweite Nachfrage nach praxisnaher Berufsbildung (CTE), die über reine Theorie hinausgeht. Knowledge Pillars ist bekannt für robuste, vollständig integrierte Webentwicklungs-Zertifizierungen, die praktische Erfahrung mit benutzerfreundlichen Lernwerkzeugen kombinieren – ideal für K12, Hochschulen und berufliche Weiterbildung.

Die WordPress-Zertifizierungssuite, jetzt über Certiport verfügbar, umfasst:

Fünf branchenrelevante Coding-Zertifikate

Lehrpläne und Übungsprüfungen

Praktische Labs und Projekte

„Live-in-the-App“-Leistungsbewertungen

KI-gestützte, individuelle Lernunterstützung

Diese umfassende Lösung ist nun für Schulen, Hochschulen und Schulungszentren weltweit über das bewährte Distributionsnetzwerk von Certiport zugänglich.

Die Lücke zwischen Wissen und Anwendung schließen

„Die WordPress-Suite von Knowledge Pillars schließt eine entscheidende Lücke im Markt. Sie bereitet Lernende nicht nur darauf vor, etwas über Webentwicklung zu wissen – sondern es tatsächlich zu tun.“

—Krista Ketchmark, VP, Certiport/Pearson VUE

In vielen Klassenzimmern, insbesondere im CTE-Bereich, fällt es Lehrkräften schwer, praxisnahe Erfahrungen anzubieten, die den heutigen Anforderungen in Webentwicklungsberufen entsprechen. Diese Partnerschaft löst dieses Problem direkt.

Mit den „Live-in-the-App“-Bewertungen von Knowledge Pillars demonstrieren Schüler:innen reale Aufgaben in echten Software-Umgebungen wie WordPress und modernen Code-Editoren. Keine Multiple-Choice-Tests. Kein passives Lernen. Stattdessen echtes kompetenzbasiertes Lernen mit Erfolg für alle.

„Wir lösen einen gängigen Schmerzpunkt. Unser Modell basiert auf Chancengleichheit, Zugang, besseren Ergebnissen und echter Berufsreife für alle Schüler:innen.“

—Aaron Osmond

Eine gemeinsame Vision für den globalen Zugang

Diese Partnerschaft vereint zwei Organisationen mit einer gemeinsamen Mission:

Certiport (Pearson VUE):

Über 20 Jahre Führung in der Bereitstellung von IT-Zertifizierungen für K–12 und Hochschulen

Vertrauenswürdige Programmstandards, Schulungen und Support für Lehrkräfte

Tausende globale Testzentren für skalierbaren Zugang

Anerkannt von den weltweit renommiertesten Bildungs- und Karriereeinrichtungen

Knowledge Pillars:

Pionierplattform für praxisbasierte Webentwicklungs-Zertifizierungen

Produkte für aktives Lernen und Kompetenzentwicklung

Intelligente, KI-gestützte Lernunterstützung, die sich an individuelle Bedürfnisse anpasst

Engagement für berufsrelevante und praxisorientierte Zertifikate

Gemeinsam bieten sie CTE-Zertifizierungen und digitale Kompetenzprogramme an, die:

direkt in Lehrpläne und Labs integriert sind,

in realen Software-Umgebungen stattfinden,

und gezielt auf IT- und Webentwicklungsberufe vorbereiten.

Was das für Lehrkräfte und Institutionen bedeutet

Diese Partnerschaft ermöglicht es Bildungseinrichtungen ab sofort:

Eine praxisorientierte WordPress-Zertifizierung mit Komplettzugriff auf Lehrplan, Labs, Übungstests und Prüfungen anzubieten

Den Anforderungen aktueller CTE-Standards und Einstiegsstellen in der Webentwicklung gerecht zu werden

Das Engagement und die Ergebnisse der Schüler:innen durch praxisnahe Erfahrungen zu verbessern

Den globalen Zugang zu digitalen Zukunftskompetenzen zu erweitern

Lehrkräfte zu entlasten, indem KI-Tutoring und Lernunterstützung für Schüler:innen bereitgestellt wird

„Lehrkräfte können jetzt eine vollständige, standardkonforme, praxisorientierte WordPress-Zertifizierung mit integrierter KI-Unterstützung anbieten – sofort einsatzbereit.“

—Aaron Osmond

Ausblick: Die Zukunft der IT-Zertifizierung erweitern

Dieser Launch ist nur der Anfang. Knowledge Pillars und Certiport arbeiten bereits an mehreren Zielen:

Gemeinsame Entwicklung neuer Webentwicklungs- und IT-Zertifizierungen

Erweiterung des „Live-in-the-App“-Modells auf weitere Tools und Technologien

Bereitstellung skalierbarer, kompetenzbasierter Zertifikate, die weltweit den Anforderungen von Arbeitgebern entsprechen

„Dies ist nur das Sprungbrett. Wir gestalten die nächste Generation von Zertifizierungen und praxisnahen Lernressourcen, die Lernende selbstbewusst von der Bildung in den Beruf bringen.“

—Krista Ketchmark

Bereit, praxisnahe WordPress-Zertifizierungen in Ihr Programm aufzunehmen?

Erfahren Sie mehr über kompetenzbasiertes Lernen und Testen bei Knowledge Pillars.

Entdecken Sie die Zertifizierungssuite von Certiport.

Kontakt

Knowledge Pillars

Aaron Osmond, CEO – aaron.osmond@knowledge-pillars.com

Alessandro Macri, COO – alessandro.macri@knowledge-pillars.com

Ana Costache Macri, CTO/CPO – ana.costache@knowledge-pillars.com

Certiport

Krista Ketchmark, VP und General Manager, Certiport / Pearson VUE – kirsta.ketchmark@pearson.com

