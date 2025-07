La Maison Galenic Déploie sa Vision de la Beauté Cellulaire de Tokyo à Shenzhen

Boutique Galénic, Shenzhen, China Comité de Direction Galénic et partenaires

Avec ces deux lancements en Asie, nous affirmons notre ambition : proposer à chaque femme une cosmétique de haute précision, ancrée dans la science et portée par l’élégance française.” — Sarah Michel-Stevens

PARIS, FRANCE, July 28, 2025 / EINPresswire.com / -- ENTRE VISION À TOKYO ET EXPÉRIENCE À SHENZHENLa maison française de soins Galénic accélère son développement international avec deux moments fondateurs en Asie : le lancement officiel de la marque au Japon, suivi de l’ouverture de sa première boutique en propre en chine, à Shenzhen.TOKYO - LANCEMENT OFFICIEL DE GALÉNIC AU JAPONLe 12 juin 2025, Galénic a présenté pour la première fois au Japon sa vision de la beauté cellulaire, lors d’un événement organisé à l’Ambassade de France à Tokyo, en présence de Monsieur l’Ambassadeur Thibault Fabre et de Nicolas Settier de Business France, que je remercie chaleureusement.Cette soirée a réuni un public d’exception : des journalistes des médias luxe et beauté les plus influents, des KOLs de premier plan, ainsi que deux figures de la recherche scientifique internationale :- Le Professeur Makoto Kuro-o, scientifique de renommée mondiale, connu pour avoir découvert le gène Klotho, impliqué dans la régulation du vieillissement cellulaire.- Le Professeur Jean-David Bouaziz, chef du service de dermatologie de l’hôpital Saint-Louis à Paris, expert internationalement reconnu en immunologie cutanée et en régulation des cellules B.À travers une conférence de presse suivie d’un dîner de gala, la marque a partagé son histoire, ses engagements scientifiques et sa vision du soin d’avenir, en mettant en lumière ses ambitions de développement sur le marché japonais, reconnu pour son exigence, son raffinement et sa rigueur cosmétique.SHENZHEN - UNE PREMIÈRE BOUTIQUE GALÉNIC EN CHINEQuelques jours après l’événement de Tokyo, Galénic a ouvert sa première adresse physique en Chine, au cœur du centre MixC à Shenzhen, référence incontournable du luxe en Asie. Ce lancement inaugure une nouvelle ère pour Galénic, qui ne se limite plus aux produits, mais propose une expérience de soin complète, immersive et ultra personnalisée, incarnant la science, la précision et l’élégance française.À cette occasion, la Maison a dévoilé pour la première fois ses Galénicell™ Treatments - des protocoles de soin exclusifs, conçus à Paris, qui associent : des formules de haute performance à des technologies de stimulation cellulaire sur-mesure , des dispositifs de soin de nouvelle génération, développés en collaboration avec des dermatologues de renom et des pionniers de la tech beauté.CONTACT PRESSERABIA TADLAOUIRABIA.TADLAOUI@GALENIC.COM07 68 27 36 21

