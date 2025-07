2ème Édition Fonds de Recherche Dermatologie Galénic

De gauche à droite : Sarah Michel Stevens - Directrice Générale Galénic , Dr Roula Khalil - Lauréat 2024 du Galénic Dermatology Research Fund, Institut Cochin, DR Eric Jourdan - jury et membre du comité scientifique et Directeur R&D Galénic De gauche à droite : Dr Roula Khalil, Dr Katia Boniface, Dr Hélène Le Buanec, Sarah Michel Stevens, Dr Dorian Obino, Dr Michel Simon, Dr Laure Gibot, Dr Soline Estrach, Dr Eric Jourdan

PARIS, FRANCE, July 18, 2025 / EINPresswire.com / --FONDS DE RECHERCHE DERMATOLOGIE GALÉNICLE FONDS RÉCOMPENSE SIX PROJETS INNOVANTS EN DERMATOLOGIEPoitiers, le 26 juin 2025 Pour sa deuxième édition, le Galénic Dermatology Research Fund a décerné six dotations de 20 000 € chacune à des projets scientifiques prometteurs, lors du 41e Congrès Annuel de Recherche en Dermatologie (CARD) organisé à Poitiers.Un Fonds pour faire progresser la recherche scientifiqueCréé en 2023, le Galénic Dermatology Research Fund a pour mission de soutenir et accélérer la recherche dermatologique d’excellence.Ses objectifs sont clairs :- Encourager l’innovation et l’exploration de nouvelles connaissances sur la peau.- Accompagner les chercheurs et cliniciens dans des projets à fort impact scientifique.- Contribuer au développement de solutions dermatologiques innovantes et sûres.THÉMATIQUES DE RECHERCHE 20254 Prix de recherche en dermatologie- Physiologie de la peau et fonction barrière- Pharmacologie fonctionnelle et nouvelles pistes de développement d’actifs et ingrédients- Caractérisation de nouveaux principes actifs biologiques et biotechnologiques (hors médicaments)- Recherche sur les voies biologiques de la longévité dans les différentes couches de la peau Mécanismes de cicatrisation cutanée2 Prix de recherche en biologie cellulaire appliquée à la cosmétique- Mécanismes biologiques de la peau et ciblage cellulaire ou tissulaire- Communication et signalisation cellulaire dans la longévité des cellules- Études sur l’exposome et ses effets sur le vieillissement cutané Interaction entre facteurs endogènes et exogènes du vieillissement prématuré- Cellules souches et régénération cutanéePROJETS LAURÉATS 2025Parmi les projets récompensés :DR. SOLINE ESTRACHInstitut sur le cancer & le vieillissement de NiceSujet de recherche :Cellules souches cachées : mécanismes de la régénération épidermique adulte.Caractérisation d’une nouvelle population de cellules souches dans la régénération afin trouver de nouvelles thérapies anti-vieillissement.DR. LAURE GIBOT CNRS,Laboratoire Softmat Université de ToulouseSujet de recherche : Modélisation in vitro de la cicatrisation cutanée inversée.Créer un modèle de peau humaine en laboratoire pour étudier la cicatrisation, tester des stratégies thérapeutiques comme la nanomédecine.DR. ROULA KHALILInstitut CochinSujet de recherche : Cellules fœtales pour la cicatrisation maternelle.Améliorer les cicatrisations des plaies chroniques par les cellules souches fœtales.DR. DORIAN OBINOINSERM U976Sujet de recherche :Rôle des lymphocytes B cutanés dans l’homéostasie et l’inflammation.Comprendre les dérégulations du système immunitaire pour développer de nouveaux traitements pour soigner les pathologies inflammatoires de la peau.DR. REEM AL-DACCAKINSERM UMR976Sujet de recherche :Cellules souches placentaires & immunité : cicatrisation et régénération tissulaire.Comprendre les défaillances des cellules qui induisent un manque d’adhérence du derme à l’épiderme grâce à une thérapie cellulaire innovante.DR. MICHEL SIMONINSERM UMR1291Sujet de recherche Cicatrisation accélérée par plasma froid atmosphérique.Créer une nouvelle thérapie pour optimiser la cicatrisation.UN COMITÉ SCIENTIFIQUE DE RÉFÉRENCELe Comité Scientifique du Fonds Galénic réunit des personnalités reconnues, spécialistes de la dermatologie et de la recherche cosmétique :Pr. Jean-David BOUAZIZPMD-PhDPrésident du comité Chef du service de dermatologie, Hôpital Saint-Louis, ParisDr. Nausicaa MALISSENMD-PhD – DermatologueHôpital La Timone, MarseillePr. Katia BONIFACEPhD – Université de BordeauxDr. Romain FONTAINEPhD – Institut Cochin, ParisDr. Hélène LE BUANECHôpital Saint-Louis, ParisJing CHENG Chief Scientific Officer – Yatsen GroupDr. Eric JOURDANPhD – Directeur R&D GalénicPr. Yao MINUniversité de médecine Jiao Tong, ShanghaiPAROLES D’EXPERTS« En tant que chercheur, je suis profondément enthousiasmée par l’initiative du Galénic Research Fund, qui constitue un véritable moteur d’innovation en dermatologie. Cette année, j’ai été particulièrement impressionnée par la qualité et la rigueur scientifique des projets reçus, reflet de l’excellence de la recherche publique. » Dr. Hélène LE BUANEC, jury et membre du comité scientifique du fonds de recherche dermatologie Galénic, Chercheur CNRS, Hôpital Saint-Louis, Paris.« Ce fonds est essentiel pour faire émerger de nouveaux projets et soutenir les porteurs d’idées ambitieuses. J’ai été marquée par l’originalité et la qualité scientifique des candidatures, ancrées dans des thématiques majeures comme le vieillissement, la régénération ou la cicatrisation. En tant que membre du comité, j’ai veillé à évaluer leur ambition et leur potentiel d’application en dermatologie. » Pr. Katia BONIFACE, jury et membre du comité scientifique du fonds de recherche dermatologie Galénic, Phd, Université de Bordeaux.UN ENGAGEMENT RENOUVELÉ ET LE LANCEMENT DE LA TROISIÈME ÉDITIONLe Congrès Annuel de Recherche en Dermatologie (CARD), qui rassemble chaque année ceux qui font la science et la recherche de demain, est le cadre idéal pour annoncer le lancement de la troisième édition du Galénic Dermatology Research Fund.Les candidatures sont ouvertes aux chercheurs et médecins-chercheurs : Débutant une nouvelle thématique de recherche réalisée en France, ou souhaitant prolonger un programme existant nécessitant un financement complémentaire.Pour cette nouvelle campagne, 6 prix de 20 000 € chacun sera attribué, dans les mêmes thématiques de recherche que l’édition 2024.4 Prix Recherche en dermatologie2 Prix Recherche en biologie cellulaire appliquée à la cosmétiqueDossier de candidature à envoyer par e-mail à fonds-de-dotation@galenic.com ou à soumettre en ligne sur www.galenic.com Date limite : 10 décembre 2025 à minuitA PROPOS DE LA MARQUENous concevons des soins de haute performance, hérités de notre expertise pharmaceutique et ancrés dans la science, qui libèrent le pouvoir de la régénération cellulaire pour redéfinir l’avenir d’une beauté fondée sur la recherche. Avec le Galénic Dermatology Research Fund, nous investissons dans la recherche dermatologique d'avant-garde et soutenons des travaux pionniers qui façonnent le futur du soin de la peau. Plus qu'un soin, Galénic est l'intersection de la science, de la beauté et de la performance.

