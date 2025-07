HomePro Reinventa la Industria de los Servicios para el Hogar en la Ciudad de México

HomePro llega a CDMX como la nueva plataforma para contratar profesionales confiables y verificados vía WhatsApp, con garantía de satisfacción.

Construimos esto con base en cómo la gente realmente quiere contratar y trabajar en México, no en cómo funciona en otros países.” — Daniel Lampert, Cofundador

CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO, July 17, 2025 / EINPresswire.com / -- HomePro , una nueva plataforma tecnológica enfocada en servicios para el hogar, ha sido lanzada oficialmente con el objetivo de hacer que contratar profesionales de confianza en la Ciudad de México sea más fácil, rápido y seguro. Diseñada específicamente para el mercado local, HomePro conecta a hogares y negocios con proveedores de servicios verificados, todo a través de una experiencia fluida mediante WhatsApp.HomePro nació como respuesta a dos problemas persistentes: por un lado, los habitantes de la Ciudad de México suelen enfrentarse a procesos complicados e inseguros al intentar contratar personal calificado; por el otro, muchos profesionales capacitados tienen dificultades para conseguir trabajos constantes y carecen de herramientas para hacer crecer su negocio.“Creamos HomePro para resolver ambos lados del problema”, comentó Daniel Lampert, cofundador de HomePro. “Los clientes acceden a profesionales confiables y de alta calidad, respaldados por una garantía de satisfacción, mientras que, los proveedores reciben trabajos bien remunerados de forma constante y una plataforma que impulsa su crecimiento.”¿Qué hace diferente a HomePro?- Modelo basado en la confianza: Todos los proveedores son cuidadosamente seleccionados y cada servicio está respaldado por una garantía de satisfacción.- Atención eficiente y humana la mayor parte del tiempo: Usamos automatización para agilizar respuestas simples y un equipo real para ayudarte con lo importante.- Plataforma centrada en el profesional: HomePro ofrece a los expertos un flujo constante de trabajo, pagos justos y herramientas para hacer crecer su negocio.A diferencia de otras plataformas que replican modelos extranjeros, HomePro fue creada pensando en las necesidades reales del mercado de la Ciudad de México. “Construimos esto con base en cómo la gente realmente quiere contratar y trabajar en México, no en cómo funciona en otros países”, añadió Daniel. “No solo facilitamos encontrar a un buen plomero electricista , también estamos construyendo un sistema que valora las profesiones locales y les ayuda a prosperar.”La plataforma ya está operando y atendiendo a clientes en toda la CDMX. Ya sea que necesites un profesional de emergencia o alguien para mantenimiento a largo plazo, HomePro está elevando el nivel de confianza en los servicios para el hogar.

