Costos de Pintura en Ciudad de México: HomePro Reporta Tendencias de Precios de Septiembre 2025

HomePro reporta costos de impermeabilización en CDMX: de $7,455 a $120,000 MXN según el tamaño y tipo de proyecto en septiembre 2025.

La temporada de lluvias revela el costo de posponer la impermeabilización. El reporte de septiembre destaca el valor de planear para proteger hogares y negocios.” — Daniel Lampert, Cofundador

HomePro, una de las principales plataformas de servicios para el hogar en México, publicó su Índice de Costos de Mano de Obra de septiembre 2025 para la Ciudad de México, ofreciendo información actualizada sobre los costos de mantenimiento, reparación y remodelación del hogar. Aunque el informe completo incluye varias categorías como plomería, carpintería y trabajos eléctricos, el resumen de este mes destaca las tendencias en proyectos de impermeabilización residenciales y comerciales.La impermeabilización es uno de los servicios de mantenimiento más importantes en la Ciudad de México, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando la humedad y las filtraciones pueden provocar daños estructurales y financieros serios. Según el reporte de HomePro, el costo de los servicios generales de impermeabilización en la ciudad osciló entre $7,455 y $11,182 MXN en septiembre. Para proyectos más grandes o especializados, como la impermeabilización de azoteas verdes, los precios pueden llegar a $35,801 a $53,702 MXN, lo que la convierte en la categoría de servicio más cara del índice de este mes.El tamaño del proyecto y la superficie a cubrir también influyen en el presupuesto. Un proyecto pequeño, como impermeabilizar un techo de 50 m², puede rondar los $18,000 MXN, incluyendo materiales, mano de obra y preparación. Para una vivienda de tamaño medio con 150 m² de techo y muros, el costo estimado sube a unos $45,000 MXN. En proyectos de mayor escala, como impermeabilizar 300 m² de techo y sótano, el presupuesto puede alcanzar los $120,000 MXN. En términos generales, los precios por metro cuadrado van de $120 a $500 MXN, dependiendo del material utilizado. A esto se pueden sumar costos adicionales, como reparaciones menores o nivelación de superficies, que suelen variar entre $1,500 y $8,000 MXN."La temporada de lluvias es cuando muchos propietarios se dan cuenta del verdadero costo de posponer la impermeabilización", dijo Daniel Lampert, CEO y cofundador de HomePro. "Nuestro reporte de septiembre muestra el valor de planear con anticipación para proteger hogares y negocios de daños a largo plazo". El Índice de Costos de Mano de Obra de HomePro se basa en solicitudes reales de trabajo recibidas a través de la plataforma HomePro. Los datos se agrupan por categoría de servicio y se ajustan dentro de una banda de variación de ±20% respecto al promedio para reflejar mejor los precios típicos del mercado. Los valores atípicos se excluyen para evitar distorsiones. Todos los precios se presentan sin IVA, el cual se agrega al momento de la facturación conforme a las prácticas transparentes de HomePro.Acerca de HomeProHomePro es una plataforma de servicios para el hogar con sede en la Ciudad de México que conecta a propietarios y negocios con profesionales confiables y verificados, respaldados por una garantía de satisfacción. Diseñada para el mercado local, HomePro ofrece una experiencia transparente y sin complicaciones tanto para clientes como para prestadores de servicios.Este índice forma parte de la misión continua de HomePro de brindar a los propietarios y negocios en la Ciudad de México información clara y basada en datos sobre los precios de servicios para el hogar, facilitando presupuestar, comparar y contratar con confianza.HomePro también atiende a clientes comerciales con soluciones de mantenimiento personalizadas , incluyendo negocios y restaurantes.

Legal Disclaimer:

