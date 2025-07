Indonesia Thực Hiện Bước Đi Chiến Lược với Thỏa Thuận Thương Mại 34 Tỷ USD cùng Mỹ

Indonesia thực hiện các bước ngoại giao thương mại táo bạo với các thỏa thuận thương mại trị giá 34 tỷ USD với Mỹ—EBC Financial Group phân tích tác động chiến lược đối với chuỗi cung ứng Đông Nam Á.

EBC Financial Group phân tích đề xuất thương mại chiến lược của Indonesia khi các thuế quan thời Trump đe dọa đến xuất khẩu Đông Nam Á.

INDONESIA, July 17, 2025 /EINPresswire.com/ -- Khi thời hạn áp thuế ngày 1 tháng 8 đang đến gần, Indonesia đã hành động nhanh chóng để tránh những hậu quả thương mại tiềm tàng, cho thấy quốc gia Đông Nam Á này không chỉ phản ứng với áp lực toàn cầu mà còn đang thiết lập các điều khoản. Trong một động thái quyết đoán của tuần này, chính phủ Indonesia đã hỗ trợ ký kết các thỏa thuận thương mại trị giá 34 tỷ USD giữa các công ty Indonesia và các công ty Mỹ, bao phủ các lĩnh vực quan trọng như năng lượng, nông nghiệp, hàng không và khoáng sản. Mục tiêu không chỉ là giảm căng thẳng thương mại với Washington mà còn đảm bảo lợi ích dài hạn cho các ngành công nghiệp, chuỗi cung ứng và người lao động của Indonesia.

heo Đại sứ quán Indonesia tại Washington, các thỏa thuận đã được hoàn tất trong một loạt cuộc họp cấp cao vào ngày 7 tháng 7, với chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức và hỗ trợ đàm phán giữa các bên liên quan. Kết quả bao gồm nhiều biên bản ghi nhớ (MoU), mở ra cơ hội mới cho các công ty Indonesia và hướng tới tăng cường khả năng chống chịu kinh tế quốc gia.

“Indonesia đang tham gia cuộc chơi không phải với tư cách là mục tiêu, mà là một đối tác thương mại mang lại giá trị lâu dài,” ông David Barrett, CEO của EBC Financial Group (UK) Ltd, cho biết. “Điều đáng chú ý không chỉ là quy mô của đề xuất nhập khẩu — mà còn là ý nghĩa ẩn sau: an ninh năng lượng, khả năng phục hồi nông nghiệp và tiếp cận các khoáng sản chiến lược. Đây không chỉ là vấn đề thuế quan. Đây là câu chuyện về ai sẽ định hình chuỗi cung ứng của ngày mai.”

Thuế Quan Đe Dọa, Nhưng Cũng Là Cơ Hội

Các thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh Washington đang xem xét áp mức thuế cơ bản 10% lên tất cả hàng nhập khẩu, với khả năng bổ sung thêm 32% đối với xuất khẩu của Indonesia nếu không đạt được thỏa thuận mới trước ngày 1 tháng 8. Những mức thuế đề xuất này có thể ảnh hưởng đến nhiều loại hàng hóa, từ điện tử đến quần áo, khiến Jakarta phải hành động trước để bảo vệ sự ổn định thương mại.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất của thỏa thuận là giao dịch nhập khẩu lúa mì trị giá 1,25 tỷ USD, sẽ hỗ trợ ngành chế biến và xay xát thực phẩm của Indonesia. Các doanh nghiệp lớn trong nước như FKS Group và Sorini Agro Asia Corporindo nằm trong số những bên ký kết, cùng với gã khổng lồ ngành nông nghiệp Mỹ, Cargill.

Ngành năng lượng chứng kiến các thỏa thuận mua sắm mới của PT Pertamina, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn LPG tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương — nhưng các nhà phân tích cảnh báo rằng giá cả phải cạnh tranh với các nhà cung cấp hiện tại để tránh gây áp lực lên các khoản trợ cấp. Pertamina đã ký MoU để tăng nhập khẩu khí đốt hóa lỏng và nhiên liệu tinh chế từ Mỹ, nằm trong nỗ lực rộng lớn hơn của Jakarta nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng và nâng cao khả năng phục hồi nhiên liệu quốc gia.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích đã chỉ ra rằng nhập khẩu nhiên liệu phải giữ được giá cạnh tranh, và lợi ích cần được cân nhắc dựa trên điều kiện cung ứng trong nước. Nếu nhiên liệu từ Mỹ đắt hơn so với các nhà cung cấp hiện tại, cán cân trợ cấp năng lượng của Indonesia có thể chịu áp lực.

Cân Bằng Thâm Hụt và Tăng Cường Quan Hệ Đối Tác

Mặc dù mất cân bằng thương mại vẫn là vấn đề chính trị tại Washington, dữ liệu từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa với Indonesia đạt 17,9 tỷ USD vào năm 2024, tăng 5,4%, cho thấy các thỏa thuận phản ánh sự chuyển đổi rộng lớn hơn trong cách Jakarta tiếp cận các quan hệ đối tác toàn cầu.

“Indonesia không chỉ phòng thủ — họ đang đàm phán từ vị thế mạnh,” ông Barrett bổ sung. “Khi thế giới bước vào giai đoạn tái cân bằng thương mại tinh tế, Washington cần các đối tác khoáng sản đáng tin cậy. Điều đó trao cho Indonesia một lợi thế quan trọng.”

Ngoài các con số nổi bật, thỏa thuận này thể hiện tham vọng của Indonesia trong việc dẫn dắt chiến lược thương mại khu vực, hỗ trợ an ninh lương thực trong nước, tăng cường khả năng tiếp cận năng lượng và đảm bảo vai trò lâu dài trong các chuỗi cung ứng toàn cầu chiến lược. Cách tiếp cận của Jakarta nổi bật trong khu vực nhờ đưa ra các đề xuất cụ thể lên bàn đàm phán.

Dự Báo Tương Lai: Bước Ngoặt Quan Trọng Của Kinh Tế Và Thị Trường Indonesia

Đối với Indonesia, gói thương mại này không chỉ là một tín hiệu ngoại giao, mà còn là một chiến lược nội địa với những tác động thực sự đối với việc làm, chuỗi cung ứng và khả năng tự cường quốc gia. Những lợi ích ngắn hạn là rõ ràng: mở rộng cơ hội cho nông dân và các nhà chế biến thực phẩm, tăng cường an ninh năng lượng thông qua các nguồn nhiên liệu mới, và thu hút sự chú ý toàn cầu rộng hơn đến vai trò của Indonesia trong xuất khẩu khoáng sản. Đối với thị trường, việc gia tăng nhập khẩu nông sản có thể đẩy giá lúa mì và ngô của Mỹ tăng lên, đồng thời có khả năng làm thay đổi dòng chảy ngũ cốc trong khu vực.

Về dài hạn, quốc gia này đang đặt một cược chiến lược: rằng họ có thể chuyển mình từ một nước xuất khẩu hàng hóa thô thành một quốc gia gia tăng giá trị trong chuỗi sản xuất toàn cầu và quá trình chuyển đổi năng lượng xanh.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thị trường hàng hóa, hãy truy cập www.ebc.com.

###

Giới thiệu về EBC Financial Group

Được thành lập tại khu tài chính danh giá của London, EBC Financial Group (EBC) nổi tiếng với chuyên môn trong lĩnh vực môi giới tài chính và quản lý tài sản. Với các văn phòng đặt tại những trung tâm tài chính hàng đầu—bao gồm London, Sydney, Hong Kong, Singapore, Quần đảo Cayman, Bangkok, Limassol, cùng các thị trường mới nổi ở Mỹ Latinh, Châu Á và Châu Phi—EBC hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân, chuyên nghiệp và tổ chức tiếp cận đa dạng các thị trường toàn cầu và cơ hội giao dịch, bao gồm tiền tệ, hàng hóa, cổ phiếu và chỉ số.

Sở hữu nhiều giải thưởng, EBC tự hào về việc tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và quy định quốc tế ở mức cao nhất và các công ty con của EBC Financial Group đều được cấp phép và quản lý tại các khu vực pháp lý địa phương. EBC Financial Group (UK) Limited được quy định bởi Cơ quan Quản lý Tài chính và Hành vi (FCA) của Anh; EBC Financial Group (Cayman) Limited được quy định bởi Cơ quan Quản lý Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd và EBC Asset Management Pty Ltd được quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd được Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (FSC) cấp phép và quản lý.

Nhân sự cốt lõi của EBC Financial Group có hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính lớn, trải qua nhiều chu kỳ kinh tế từ “Hiệp định Plaza” năm 1985, khủng hoảng franc Thụy Sĩ 2015 và biến động thị trường do đại dịch COVID-19. Chúng tôi xây dựng văn hóa đề cao sự chính trực, tôn trọng và an toàn tài sản khách hàng, đảm bảo mỗi mối quan hệ với nhà đầu tư được xử lý với sự nghiêm túc tối đa.

EBC là đối tác chính thức của FC Barcelona, cung cấp các dịch vụ chuyên biệt tại các khu vực như Châu Á, LATAM, Trung Đông, Châu Phi và Châu Đại Dương. Ngoài ra, EBC cũng là đối tác của United to Beat Malaria, một chiến dịch của Quỹ Liên Hiệp Quốc, nhằm cải thiện kết quả sức khỏe toàn cầu. EBC còn hỗ trợ chuỗi sự kiện giao lưu cộng đồng “Điều các nhà kinh tế thực sự làm” (What Economists Really Do) do Khoa Kinh tế của Đại học Oxford tổ chức, làm sáng tỏ kinh tế học và ứng dụng của nó đối với các thách thức xã hội lớn nhằm nâng cao sự hiểu biết và đối thoại cộng đồng.

https://www.ebc.com/

