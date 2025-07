Weclapp und PULPO WMS bringen integrierte Lösung für ERP und Lagerlogistik auf den Markt

GERMANY, July 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- Das cloudbasierte ERP-System weclapp und das Lagerverwaltungsystem PULPO WMS stellen eine neue native Integration bereit, welche speziell für Unternehmen entwickelt wurde, die ihre digitalen und operativen Abläufe nahtlos miteinander verbinden möchten. Ziel ist es, Prozesse in Einkauf, Lager, Logistik und Buchhaltung effizienter, transparenter und nahtlos zu gestalten.

Die Integration eignet sich besonders für wachsende E-Commerce-, Handels- und Großhandelsunternehmen, insbesondere für diejenigen, die mehrere Vertriebskanäle wie Shopify nutzen und eine zuverlässige Verbindung zwischen ERP und Lagerlogistik benötigen. Durch die Erweiterung der nativen weclapp Prozesse mit PULPO WMS sind Einsparungen von bis zu 50% in der Lagerverwaltung möglich, d.h. ein direkter Beitrag zur Profitabilität des Unternehmens.

Zentrale Funktionen der Integration

- Echtzeit-Synchronisation von Lagerbeständen zwischen Lagerprozessen und ERP-System

- Mobile Ausführung aller Lageraktivitäten, z. B. Wareneingang, Kommissionierung, Umlagerung und Inventur

- Chargenverfolgung, MHD-Management und Seriennummern-steuerung

- Automatische Anwendung der FEFO-Logik (First-Expire, First-Out) beim Kommissionieren

- Verarbeitung von Rücksendungen, Umbuchungen und Korrekturen, mit vollständiger Dokumentation

- Anbindung an mehrere Vertriebskanäle (z. B. Shopify) für konsistente, durchgängige Prozesse

Diese durchgängige Verbindung von Lagerverwaltung und ERP reduziert manuelle Fehler, erhöht die Transparenz im gesamten Unternehmen und erleichtert die Automatisierung täglicher Aufgaben.

Praxisbeispiel: Altruan verbindet Shopify, ERP und Lager

Altruan, ein stark wachsender Anbieter von medizinischen und Hygieneprodukten, nutzt die Integration von weclapp und PULPO WMS, um Rückverfolgbarkeit, Bestandsgenauigkeit und Durchlaufzeiten zu verbessern. Als Shopify-Händler ist Altruan auf ein reibungsloses Zusammenspiel von ERP und Lagerverwaltung angewiesen, sowohl im B2B- als auch im D2C-Geschäft.

Vor der Integration:

Chargen und MHDs wurden manuell dokumentiert

Kommissionierung ohne Systemunterstützung

Abweichungen zwischen ERP-Daten und Lagerbestand

Nach der Integration:

Chargen & MHDs werden direkt beim Wareneingang mobil erfasst

FEFO ist fester Bestandteil im Pick-Prozess

Bestandsbewegungen werden automatisch in beiden Systemen aktualisiert

Shopify-Bestellungen werden effizienter und mit deutlich weniger Fehlern abgewickelt

Für welche Unternehmen ist diese Lösung geeignet?

Diese Integration richtet sich an Unternehmen aus folgenden Bereichen:

Pharma, Diagnostik und Medizintechnik

Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzung

Kosmetik & Körperpflege

Großhandel & Multichannel-Vertrieb (z. B. mit Shopify Lagerverwaltung)

E-Commerce- und Versandhandel mit integrierter Lagerverwaltung im ERP

Unternehmen, die eine skalierbare Lösung zur Verknüpfung von Shopify, ERP und Lagerprozessen suchen – z. B. mit der weclapp Lager App – profitieren von höherer Datenkonsistenz, weniger manuellen Schritten und besserer Skalierbarkeit.

Über PULPO WMS

PULPO WMS ist ein cloudbasiertes Lagerverwaltungssystem, das speziell für E-Commerce-, Handels- und Distributionsunternehmen entwickelt wurde. Mit mobilen Workflows, Echtzeit-Daten und Funktionen wie FEFO, Chargen- und Seriennummernverfolgung sowie Retourenmanagement unterstützt PULPO Unternehmen bei der Umsetzung effizienter und nachvollziehbarer Lagerprozesse.

Über Weclapp

Weclapp ist ein mehrfach ausgezeichnetes ERP-System aus Deutschland, das alle zentralen Geschäftsprozesse – von CRM und Vertrieb über Einkauf und Lager bis zur Buchhaltung – in einer cloudbasierten Plattform vereint. Die Lösung richtet sich an moderne, wachstumsorientierte Unternehmen.

