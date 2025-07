بطولة "سْلاب فايتينغ" تعود إلى دبي بمواجهات عالمية في صالة "ذا سبيس" يوم 26 يوليو الحالي

Brace yourself for Slap Fighting Championship 2025

حين تتحوّل الصفعة إلى فن قتالي… دبي تكتب فصلًا جديدًا في استضافة الرياضات الغير تقليدية

DUBAI, DUBAI INVESTMENT PARK, UNITED ARAB EMIRATES, July 16, 2025 / EINPresswire.com / -- : في عودة طال انتظارها من جماهير الرياضات القتالية غير التقليدية، تستعد دبي لاستقبال بطولة "سْلاب فايتينغ" العالمية من جديد، وذلك مساء الجمعة 26 يوليو 2025، في صالة ذا سبيس للأحداث الرياضية في مجمّع دبي للاستثمار، عند تمام الساعة 6:30 مساءً.وتأتي هذه النسخة بعد النجاح الكبير الذي شهدته البطولة في دورتها الأولى العام الماضي، والتي كانت أول فعالية رسمية لرياضة السْلاب (تحدي الصفعات) تُقام في الشرق الأوسط، مما جعل دبي المدينة الأولى في المنطقة التي تحتضن هذا النوع الفريد من المنافسات.وتُقام البطولة تحت إشراف نجم الرياضات القتالية والقوة البدنية إيدي هول، الحاصل على لقب "أقوى رجل في العالم"، والذي لعب دورًا محوريًا في نقل رياضة "سْلاب فايتينغ" إلى مستويات عالمية من التنظيم والانتشار. ويُعد هول اليوم أحد أبرز وجوه هذه الرياضة، التي تمزج بين التحدي الجسدي والتحمّل العقلي في مواجهات مباشرة تستعرض القوة والانضباط والثبات.مشاركة دولية واسعة وأجواء مشحونةوتشهد نسخة هذا العام مشاركة 32 مقاتلًا من 6 دول مختلفة، يتواجهون في 16 نزالًا قويًا أمام جمهور متعطش للحماس والتشويق. وبفضل ما حققته البطولة من صدى عالمي، تحولت من حدث محلي إلى مناسبة دولية تستقطب اهتمام متابعي الرياضات القتالية من مختلف القارات.ما يميز "سْلاب فايتينغ" عن غيرها من الرياضات القتالية، هو بساطة فكرتها من جهة، وتعقيدها في التنفيذ من جهة أخرى. حيث يتناوب المتنافسان على توجيه صفعة إلى وجه الآخر، وسط قواعد صارمة لضمان السلامة، وفي أجواء مشحونة بالتحدي والانضباط. الفائز هو من يتمكن من الصمود حتى النهاية أو يُسقط خصمه خلال الجولات.الحضور والمتابعةيمكن للجمهور شراء التذاكر عبر منصة Virgin Megastore، لحضور البطولة من قلب الحدث والاستمتاع بالأجواء المثيرة مباشرة. كما سيكون الحدث متاحًا للبث المباشر عبر القناة الرسمية للبطولة على YouTube، ليصل إلى ملايين المتابعين حول العالم. وتُعَد هذه البطولة أكثر من مجرد منافسة، بل تجربة ترفيهية ورياضية نابضة بالحياة، تجمع بين الشغف، والدهشة، والانبهار، حيث يتجسد الصراع في أبسط صوره: مواجهة فردية، صفعة مقابل صفعة، وقرار حاسم في كل جولة.******إيدي هول يقدم بطولة القتال بالصفعاستعدّوا لليلةٍ نارية مليئة بالقوة الخام والتشويق، يقدمها لكم بطل العالم وأقوى رجل في العالم، إيدي هول، أسطورة رياضات القتال.الفعالية: بطولة القتال بالصفعالمكان: ذا سبيس إيفنتس آند سبورت – مجمّع دبي للاستثمارالتاريخ: 26 يوليو 2025فتح الأبواب: الساعة 6 مساءًتذاكر متوفرة عبر: Virgin Megastore Ticketsأسعار التذاكر:العامة: 190 درهم إماراتيبلاتينيوم: 600 درهم إماراتيطاولة كبار الشخصيات: 10,000 درهم إماراتي

