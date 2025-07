Modelli modificabili semplificano le gare pubbliche per l'illuminazione esterna

Editable TALQ Tender Template Smart Street Lighting

Il Consorzio TALQ offre un modello di gara in sette lingue

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, July 16, 2025 / EINPresswire.com / -- Il Consorzio TALQ, sviluppatore del Smart City Protocol, uno standard di interfaccia globale per le applicazioni delle città intelligenti, ha ampliato le proprie risorse con il Modello di gara TALQ . Dopo il rilascio della versione aggiornata di tale modello alla Smart City Expo a Barcelona nel novembre dello scorso anno, è ora disponibile in sette lingue, con ulteriori traduzioni in corso. Per supportare ulteriormente gli stakeholder dell'illuminazione stradale, TALQ fornisce ora anche versioni modificabili: un documento Word per il testo della gara d'appalto e un file Excel per le specifiche tecniche. Questi strumenti aiutano le città, le aziende di servizi pubblici, i consulenti e i progettisti a snellire il processo di gara e ad avvalersi delle conoscenze acquisite dalle migliori pratiche globali.L'aggiornamento, la modernizzazione o l'installazione di nuovi sistemi di illuminazione stradale è un'impresa complessa ed altamente tecnica. Le città devono soddisfare i requisiti locali ed allo stesso tempo considerare questioni più ampie come la sostenibilità, la sicurezza pubblica, i concetti di smart city e l'efficienza dei costi. Poiché molti comuni pubblicano gare d'appalto per l'illuminazione esterna solo una volta ogni dieci anni, apprendere da modelli consolidati può essere molto utile.Dal 2015 il Consorzio TALQ ha pubblicato una guida per aiutare le città a preparare gare d'appalto per l'illuminazione esterna a prova di futuro. Basato su un'analisi delle gare d'appalto reali dell'ultimo decennio, il modello promuove l'interoperabilità tra sistemi di produttori diversi, evitando la dipendenza di fornitori ed offrendo alle città una flessibilità a lungo termine. Il modello di gara TALQ supporta la creazione di gare d'appalto complete e personalizzate con un impegno ridotto e una maggiore sicurezza.Per facilitare ulteriormente il processo per tutti i soggetti interessati all'illuminazione esterna intelligente, il Consorzio offre ora versioni modificabili di Word ed Excel dei documenti, consentendo una rapida personalizzazione e funzionalità di copia-incolla.Il modello di gara TALQ è disponibile per il download gratuito in inglese, spagnolo, francese, italiano, rumeno, olandese e cinese dal sito web del Consorzio, mentre altre lingue sono in arrivo.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.