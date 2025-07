Des modèles éditables simplifient les appels d'offres publics pour l'éclairage extérieur intelligent

Editable TALQ Tender Template Smart Street Lighting

Le consortium TALQ propose un modèle d'appel d'offres en sept langues

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, July 16, 2025 / EINPresswire.com / -- Le Consortium TALQ, développeur du Smart City Protocol - une norme d'interface mondiale pour les applications des villes intelligentes - a enrichi ses ressources autour du modèle d'appel d'offres TALQ . Suite à la publication d'une version mise à jour du modèle lors du congrès mondial Smart City Expo en novembre dernier, celui-ci est désormais disponible en sept langues, et d'autres traductions sont en cours. Pour mieux accompagner les acteurs de l'éclairage public, TALQ propose désormais des versions éditables : un document Word pour le texte de l'appel d'offres et un fichier Excel pour les spécifications techniques. Ces outils aident les villes, les services publics, les consultants et les concepteurs de projets à rationaliser le processus d'appel d'offres et à tirer parti des meilleures pratiques mondiales.La mise à niveau, la modernisation ou l'installation de nouveaux systèmes d'éclairage public est une entreprise complexe et hautement technique. Les villes doivent répondre aux exigences locales tout en tenant compte de problématiques plus larges telles que la durabilité, la sécurité publique, les concepts de ville intelligente et la rentabilité. De nombreuses municipalités ne publient des appels d'offres pour l'éclairage extérieur qu'environ une fois par décennie, s’inspirer de modèles bien établis peut s’avérer précieux.Depuis 2015, le consortium TALQ a publié un guide pour aider les villes à préparer des appels d'offres d'éclairage extérieur pérennes. Basé sur une analyse des appels d'offres réels au cours de la dernière décennie, le modèle favorise l'interopérabilité entre les systèmes de différents fabricants, évitant ainsi le verrouillage des fournisseurs et offrant une flexibilité à long terme pour les villes. Le modèle d'appel d'offres TALQ permet de créer des appels d'offres complets et personnalisés avec un effort réduit et une pertinence accrue.Pour faciliter encore le processus pour tous les acteurs de l'éclairage extérieur intelligent, le consortium propose désormais des versions Word et Excel éditables des documents, permettant une personnalisation rapide et une utilisation par copier-coller.Le modèle d'appel d'offres TALQ peut être téléchargé gratuitement en anglais, espagnol, français, italien, roumain, néerlandais et chinois sur le site web du consortium, et d'autres langues seront bientôt disponibles.

