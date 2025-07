Search Evolution Summit 2025: Prima Conferință de SEO din Transilvania va avea loc la Cluj-Napoca

Search Evolution Summit Preț bilete pentru Search Evolution Summit Speakeri la Search Evolution Summit

Search Evolution Summit, prima conferință SEO din Transilvania, va avea loc în Cluj-Napoca, România, pe data de 26 septembrie 2025.

Am creat Search Evolution Summit din dorința de a oferi specialiștilor SEO din România un spațiu dedicat învățării. Suntem încântați să aducem împreună atât experți locali, cât și internaționali.” — Patrik Rojan, co-fondator Mixtazure

CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA, July 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- Comunitatea de specialiști SEO din România are un nou motiv de bucurie. Search Evolution Summit, prima conferință SEO din Transilvania, va avea loc la Cluj-Napoca pe data de 26 Septembrie 2025. Conferința Search Evolution Summit va avea loc la Zbor Hub Cluj, un spațiu modern care oferă condiții ideale pentru o zi plină de învățare și networking.

Evenimentul, organizat de agenția Mixtazure, promite să aducă împreună experți de renume, atât din țară cât și din străinătate, oferind participanților acces la cele mai recente tendințe, strategii și studii de caz din domeniul SEO. Conferința are și sponsori precum: WhitePress, Ahrefs, Zbor Hub.

Pentru mai multe detalii despre conferința Search Evolution Summit accesează link-ul următor --> https://www.searchevolutionsummit.com/

Un eveniment unic pentru profesioniștii SEO din România

În prima sa ediție, Search Evolution Summit își propune să devină punctul central de referință pentru industria SEO din România, oferind un mix ideal între prezentări informative, workshop-uri practice și oportunități de networking. Spre deosebire de alte conferințe din domeniul digital, acest eveniment este special conceput pentru specialiștii SEO care doresc să rămână competitivi.

"Am creat Search Evolution Summit din dorința de a oferi specialiștilor SEO din România un spațiu dedicat învățării și dezvoltării profesionale. Ca agenție specializată exclusiv în SEO, înțelegem ce informații sunt cu adevărat valoroase pentru profesioniștii din domeniu. Suntem încântați să aducem împreună atât experți locali, cât și internaționali, care vor împărtăși din experiența lor practică", spune Patrik Rojan, co-fondator Mixtazure.

Printre speakerii confirmați se numără:

- Ryan Jones - Marketing Manager la SEOTesting

- Alex Nigmatulin - Co-founder și CMO la PRNEWS

- Robert Niechciał - Co-founder la SensAI Academy și CTO la Vestigio

- Damian Sałkowski - CEO la Senuto

- BIBI the link Builder - Founder BibiBuzz

- Andrei Țiț - Head of Product Marketing la Ahrefs

- Roman Petrușca - SEO & Growth Marketing Consultant și Co-founder Digital Mint

- Adrian Clipotă- Growth Marketing Expert și Co-founder Digital Mint

- Laura Văduva - Senior SEO Executive la Flutter UK & Ireland

- Mihai Mateias - Semantic SEO Consultant

- Alexandru Drimba- Co-founder Mixtazure

Bilete și oferte speciale Search Evolution Summit

Participanții pot alege între două tipuri de bilete:

A. Bilet Standard - 635,7 RON

- Acces complet la conferință

- Prânz și cafea incluse

- Participare la 8 sesiuni cu experți din industrie

- Oportunități de networking cu profesioniști SEO

B. Bilet Advanced - 794,63 RON

- Include toate beneficiile biletului Standard

- Acces exclusiv la 2 workshop-uri avansate

- Număr limitat: doar 20 de locuri disponibile

Până pe 30 Iulie 2025, ambele tipuri de bilete beneficiază de o reducere de 30%, utilizând codul MIXTAZURE30 la începutul comenzii. Să nu uităm că locurile sunt limitate, iar biletele se vând rapid! Pentru cei care lucrează în domeniul SEO și doresc să rămână la curent cu ultimele noutăți, acest eveniment reprezintă o oportunitate care nu trebuie ratată.

Pentru a cumpăra bilete la conferința Search Evolution Summit accesează link-ul următor --> https://bilete.searchevolutionsummit.com/

De ce să participi la conferința Search Evolution Summit?

Search Evolution Summit este un eveniment creat special pentru comunitatea SEO din România, organizat de profesioniști cu experiență în domeniu care înțeleg provocările pieței locale & internaționale. Conferința combină următoarele:

1. Prezentări informative de la experți din industrie

2. Workshop-uri practice pentru dezvoltarea abilităților

3. Studii de caz relevante

4. Oportunități de networking

5. Acces la cele mai noi tendințe și strategii din domeniu

Fie că ești la început de drum în lumea SEO sau ești deja un specialist cu ani de experiență, Search Evolution Summit îți oferă informații valoroase și conexiuni care te pot ajuta să evoluezi profesional.

Despre organizatorii Mixtazure

Mixtazure este o agenție specializată exclusiv în servicii SEO. Fondată la începutul anului 2023 de către Patrik Rojan și Alexandru Drimba, agenția a pornit din pasiunea lor pentru SEO și dorința de a oferi servicii profesionale de înaltă calitate. Deși activează în principal pe piața din România, Mixtazure servește și clienți din alte țări europene, construindu-și rapid o reputație solidă în domeniu.

Cu prima ediție a Search Evolution Summit, Mixtazure face un pas important în dezvoltarea comunității SEO din România, poziționându-se ca specialiștii la care profesioniștii din domeniu pot apela cu încredere pentru informații și strategii de ultimă oră.

Pentru a afla mai multe detalii despre agenția Mixtazure poți accesa link-ul următor --> https://mixtazure.com/

Datele de contact & legale pentru Mixtazure:

Locație Cluj-Napoca --> Strada Tășnad 400000

Email de contact --> hello@mixtazure.com

Număr de telefon --> +40757644312

Nume legal firmă --> Mixtazure S.R.L.

Cod unic de înregistrare --> RO48652220

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.