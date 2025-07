NBA-Franchise Orlando Magic verkündet ihre Sommertour 2025 in Deutschland

Magic-Legende und NBA Most Improved Player der Saison 2011/12 Ryan Anderson im Telekom-Shops

Das Team wird von 9. bis 13. Juli Veranstaltungen in Berlin, Bonn und München ausrichten.

Als wir globale Daten von NBA-Fans und insbesondere zur Beliebtheit der Magic analysiert haben, wurde schnell klar, dass Deutschland für uns ein Schlüsselmarkt ist.” — Michael Forde, Chief Sales Officer der Orlando Magic

ORLANDO, FL, UNITED STATES, July 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- Durch die immer größer werdende Beliebtheit der NBA in Deutschland setzt das Team der Orlando Magic seine erweiterten Geschäfts- und Fan-Aktivitäten im europäischen Raum fort und kündigt die Magic Sommertour 2025 in Deutschland an. Um die Begeisterung der Magic für die deutsche Kultur und die Menschen vor Ort zu feiern, organisiert das Team verschiedene Veranstaltungen mit Magic-Legende und NBA Most Improved Player der Saison 2011/12 Ryan Anderson sowie dem preisgekrönten Maskottchen STUFF the Magic Mascot. Bei den Besuchen der Telekom-Shops, Basketball-Jugendcamps und Basketballs-Festivals wird es Autogrammstunden und Fantreffen in allen drei deutschen Städten (Berlin, Bonn, München) geben. Ebenso werden Magic-Fanartikel vergeben.

(Die vollständigen Details und das Veranstaltungsprogramm sind unten sowie auf der offiziellen Seite Summer Tour in Germany | Orlando Magic; zu finden. Medienvertreter sind herzlich eingeladen, über die Events zu berichten*).

Magic Sommertour in Deutschland 2025 | Programm*

9. bis 13. Juli 2025

Mittwoch, 9. Juli 2025

Berlin, Deutschland

Telekom Shop-Auftritt

10:00 bis 12:00 Uhr

Kurfürstendamm 235, 10719 Berlin

Orlando Magic Legende Ryan Anderson und STUFF the Magic Mascot treffen die Fans, um Autogramme zu schreiben und Fotos zu machen. Es wird exklusive Magic-Fanartikel geben. Die Veranstaltung ist öffentlich und für alle frei zugänglich.

Orlando Magic Hoops Fest

16:00 – 19:00 Uhr

Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Cantianstraße 24, 10437 Berlin

Die Orlando Magic veranstalten ein großes Basketball-Fest in Berlin, bei dem die Magic-Legende Ryan Anderson und das beliebte Maskottchen STUFF the Magic Mascot dabei sein werden. Freut euch außerdem auf Musik von DJ Bipolar, Food Truck, Fotoaktionen, interaktive Angebote und vieles mehr. Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenlos. Fans können sich vorab auf folgender Seite anmelden: Summer Tour in Germany | Orlando Magic.

Freitag, 11. Juli 2025

Bonn, Deutschland

Basketball Open Air

Telekom 30 Jahre Jubiläumsfeier

16:00 – 24:00 Uhr

Deutsche Telekom AG, Dottendorfer Straße 165, 53129 Bonn

Orlando Magic-Legende Ryan Anderson und STUFF the Magic Mascot treffen die Fans, geben Autogramme und stehen für Fotos zur Verfügung. Es wird exklusive Magic-Fanartikel geben. Das Open-Air-Festival findet im Rahmen der 30-Jahr-Feier der Deutschen Telekom statt und ist öffentlich sowie kostenlos.

Samstag, 12. Juli 2025

München, Deutschland

Telekom Shop-Auftritt

11:00 – 13:00 Uhr

Marienplatz 22, 80331 München

Orlando Magic-Legende Ryan Anderson und STUFF the Magic Mascot treffen Fans, geben Autogramme und stehen für Fotos zur Verfügung. Es wird exklusive Magic-Fanartikel geben. Die Veranstaltung ist öffentlich und für alle frei zugänglich.

Orlando Magic Jugendcamp

15:00 – 16:30

MTV Munich, Häberlstraße 11 b, 80337 Munchen

Orlando Magic-Legende Ryan Anderson und STUFF the Magic Mascot bringen den lokalen Jugendlichen den Basketballsport näher – mit Übungen, Trainingsstationen und Skill-Einheiten. Die teilnehmenden Kinder können sich zudem auf Fotos, Autogramme und exklusive Magic-Fanartikel freuen. Die Veranstaltung ist nicht öffentlich zugänglich. Die teilnehmenden Jugendlichen wurden im Vorfeld ausgewählt.

Sonntag, 13. Juli 2025

München, Deutschland

Beats n’ Buckets Event

13:00 – 20:00 Uhr

BMW Park, Grasweg 74, 81373 München

Die Orlando Magic sind Teil dieses neuen Basketball- und Kulturevents in München. Die Magic-Legende Ryan Anderson und STUFF the Magic Mascot werden vor Ort sein, um Autogramme zu schreiben, Fotos zu machen und die Fans zu treffen. Tickets sind erhältlich unter: https://www.beatsnbuckets.de/

“Wir haben vor über einem Jahr begonnen, uns als Organisation gezielt darauf zu konzentrieren, unsere Marke und unser Geschäft in Deutschland auszubauen, da verschiedene Faktoren gezeigt haben, dass dies eine einzigarte Chance sein kann“, sagte Michael Forde, Chief Sales Officer der Orlando Magic. „Als wir globale Daten von NBA-Fans und insbesondere zur Beliebtheit der Magic analysiert haben, wurde schnell klar, dass Deutschland für uns ein Schlüsselmarkt ist. Nach unseren Besuchen vor Ort und den Gesprächen mit mehreren Marken und Medienunternehmen wussten wir, dass wir unsere Aktivitäten in Deutschland verstärken müssen.“

Diese kontinuierlichen Aktivitäten begannen bereits im Dezember 2024 und umfassten verschiedene Veranstaltungen, Kooperationen mit deutschen Unternehmen sowie die Einrichtung eigener Social-Media-Kanäle für den deutschen Markt. Zudem gaben die Orlando Magic die Kooperation mit der Sportberatungsfirma Marcus Höfl Management (MHM) bekannt, um ihre Marke und ihr Geschäft in Deutschland weiter auszubauen.

Die Verbindung der Magic zu Deutschland geht jedoch über das Geschäftliche hinaus: Drei deutsche Spieler standen in der vergangenen Saison im Kader der Magic – die Brüder Franz und Moritz Wagner sowie Tristan da Silva.

Zu den weiteren Aktivitäten der Magic in Deutschland zählten auch ein Branchenevent und eine Watch Party im Kyah Club in München zum Spiel der Magic gegen die Brooklyn Nets am 29. Dezember. Dieses Event, das in Zusammenarbeit mit BSTN (eine Premiummarke für Sportbegleidung) und Visit Orlando veranstaltet wurde, hat mit dem ehemaligen Magic-Spieler und NBA-All-Star Rashard Lewis einen prominenten Gast. Die Veranstaltung bot eine exklusive Gelegeneheit für lokale Social-Media-Influencer sowie Entscheider aus der Sport- und Reisebranche, sich zu vernetzen und auszutauschen.

Deutschland gehört zu den am schnellsten wachsenden NBA-Fanbases weltweit. Mit drei deutschen Spielern im Kader der Orlando Magic in der vergangenen Saison, gestärkt durch die Erfolge der Wagner-Brüder und Deutschlands Triumph bei der FIBA-Weltmeisterschaft, war die NBA-Saison 2023/24 von einem deutlichen gesteigerten Interesse an Magic und der Liga insgesamt geprägt.

• Basketball ist in Deutschland nach Fußball die zweitbeliebteste Sportart mit mehr als zwei Millionen aktiven Teilnehmern. (YouGov)

• Es gibt über acht Millionen NBA-Fans in Deutschland, womit die NBA die zweitbeliebteste professionelle US-Sportliga im Land ist. (YouGov)

• Im Jahr 2024 verzeichnete der Deutsche Basketball Bund (DBB) mit der höchsten Mitgliederzahl seiner Geschichte einen neuen Rekord, der den bisherigen Höchststand von 1998 übertrifft. (DBB)

Während die Magic weiterhin nach Möglichkeiten suchen, ihre Marke auszubauen, wurden die Verbindungen zu den Fans auf der anderen Seite des Atlantiks zur Priorität. Deshalb startete das Team bereits im November eigene, auf Deutschland ausgerichtete Social-Media-Kanäle. Aktuell zählt die Instagram-Seite de_OrlandoMagic mehr als 24.000 Follower, und der TikTok-Kanal orlandomagic_de gewinnt ebenfalls zunehmend an Reichweite.

Die Magic werden weiterhin eng mit ihren deutschen Beratern zusammenarbeiten, um zusätzliche Events zu organisieren und ihre Präsenz im Land weiter auszubauen. Zudem nutzt das Team die Partnerschaft mit Visit Orlando, um die internationalen Programme der Magic zu stärken. Dabei werden Kräfte und Fachwissen gebündelt, um die Reisebranche anzusprechen und Besucher nach Orlando zu bringen – wobei Deutschland für beide Organisationen ein wichtiger Zielmarkt ist.



Magic + Deutschland in Zahlen

24.000 – Anzahl an Follower auf dem deutschen Instagram-Account der Magic (@de_Orlando_magic) seit November 2024

48 % – prozentuales Wachstum der Magic-Follower aus Deutschland im Jahrsvergleich (+48 %) auf dem Haupt-Instagram-Account (@OrlandoMagic)

166.000 – Gesamtzahl der Magic-Follower in Deutschland über alle Social-Media-Kanäle hinweg

74 % – durchschnittliche höhere Zuschauerzahl pro Magic-Spiel im Vergleich zu durchschnittlichen NBA-Spielen in Deutschland

29 % – Anteil der deutschen NBA League Pass-Nutzer, die Magic-Spiele schauen

57 % – Steigerung der durchschnittlichen Spielzeit pro Zuschauer bei Magic-Spielen im Vergleich zu allen NBA-Spielen unter deutschen League Pass-Zuschauern.

*Medienvertreter, die an einer Berichterstattung zu den Veranstaltungen der Magic Summertour in Deutschland interessiert sind, werden gebeten sich im Voraus bei Trish Wigerson unter twingerson@orlandomagic.com anzumelden und eine Genehmigung einzuholen.

