DJ Playero

El Ícono del Reggaetón DJ Playero Llega a Encender Arlington el 8 de Agosto

DALLAS, TX, UNITED STATES, July 8, 2025 / EINPresswire.com / -- El legendario pionero del reggaetón DJ Playero traerá su energía explosiva y sus ritmos icónicos a Arlington, Texas, para una noche inolvidable de música y fiesta. El evento se llevará a cabo el viernes 8 de agosto en Al-Amir, ubicado en 701 106th Street, Arlington, TX 76011.Las puertas abrirán a las 8:00 PM, y la entrada tendrá un costo de $25. Este evento es solo para mayores de 21 años, y se requiere una identificación válida para ingresar. Mesas VIP y servicio de botellas estarán disponibles bajo reservación.“Estamos encantados de poder traer a un ícono musical como DJ Playero al corazón de Texas,” expresó Art Duran, organizador del evento. “Será una noche inolvidable para todos los amantes del reggaetón y la música latina.”Habrá comida disponible, y se recomienda asistir con ropa casual y con toda la actitud para bailar y disfrutar al máximo.Para reservaciones VIP o consultas de prensa, comuníquese con:Art Duran📞 469-982-0851####

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.