Ion Gel ZCM-25®: Un Nuevo Paradigma de Ahorro en Salud Pública — Reducción de Amputaciones y Carga Hospitalaria

Ion Gel ZCM-25® acelera la cicatrización, reduce amputaciones y genera ahorros significativos en el manejo de heridas crónicas en diabetes.

Ion Gel ZCM-25® es más que un antimicrobiano tópico. Es una herramienta que reduce complicaciones, optimiza recursos y transforma la atención de heridas crónicas en salud pública.” — Kevin Rude, CEO de Ion Biotechnology México

PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO, July 10, 2025 / EINPresswire.com / -- Ion Gel ZCM-25® demuestra un potencial significativo para generar eficiencias económicas en los sistemas de salud pública al reducir complicaciones de heridas crónicas, amputaciones y hospitalizaciones prolongadas.Ion Biotechnology México se enorgullece en anunciar el lanzamiento de una iniciativa basada en datos que destaca el impacto clínico y económico de Ion Gel ZCM-25en entornos de salud de gran escala. A medida que las heridas crónicas, en particular las úlceras diabéticas, se convierten en una carga creciente para los sistemas públicos, la capacidad de prevenir amputaciones y acelerar la cicatrización surge como una estrategia crítica de ahorro.Heridas Crónicas y el Costo EconómicoDe acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las úlceras del pie diabético afectan hasta el 25% de las personas con diabetes durante su vida. Solo en México, las amputaciones derivadas de la diabetes representan más de 70,000 procedimientos anuales, lo que se traduce en miles de millones de pesos en costos directos de atención y discapacidad a largo plazo.El manejo tradicional se basa en antibióticos sistémicos, desbridamiento repetido y estancias hospitalarias prolongadas, enfoques que no solo presionan los presupuestos, sino que también fallan en abordar el problema de la resistencia antimicrobiana.El Mecanismo de Ahorro de Ion Gel ZCM-25Ion Gel ZCM-25está formulado con tecnología IBAL (Ion Biotechnology Aqueous Ligands), que permite la liberación coordinada de iones bioactivos —zinc, cobre, magnesio, azufre e hidrógeno— capaces de:Disruptir rápidamente las membranas bacterianas y biofilms, eliminando patógenos en minutos.Modular los marcadores de estrés oxidativo, reduciendo la inflamación más de un 50% en 24 horas.Promover la epitelización y la granulación tisular, acortando los ciclos de cicatrización por semanas.Este perfil multiacción puede disminuir los costos acumulados del tratamiento al reducir recurrencias infecciosas, consumo de antibióticos sistémicos y días de hospitalización.Modelado Económico y Resultados ProyectadosCon base en datos de casos clínicos y modelos de costos aplicados en hospitales públicos, se estimaron los siguientes impactos por cada 1,000 pacientes con úlceras diabéticas:Reducción del 30% en amputaciones.22 días menos de estancia hospitalaria por paciente.Disminución del 45% en gastos de antibióticos.Ahorro anual superior a 1,000 millones de pesos en redes de salud pública como el IMSS.Caso Clínico IlustrativoEn un caso documentado, un paciente de 56 años con diabetes tipo 2 y enfermedad vascular periférica enfrentaba un alto riesgo de amputación. Durante 104 días de tratamiento con Ion Gel ZCM-25combinado con apósitos de plata, la herida logró un cierre completo sin recurrencia de la infección, evitando la amputación y generando un ahorro estimado de 350,000 pesos en costos directos de atención.Un Aliado Estratégico para los Sistemas de SaludAcerca de Ion Biotechnology MéxicoIon Biotechnology desarrolla soluciones de base científica y con certificación GMP para el control avanzado de infecciones y la cicatrización de heridas. Ion Gel ZCM-25cuenta con aprobación COFEPRIS como Dispositivo Médico Clase II y está disponible para compra institucional y uso clínico.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.