Ion Gel ZCM-25®: Innovación Clínica para la Prevención de Infecciones y la Cicatrización Avanzada de Heridas

Ion Gel ZCM-25®: Tecnología iónica tópica que acelera la cicatrización y previene infecciones en entornos clínicos y hospitalarios. Ion Gel ZCM-25® Resumen de la actividad antimicrobiana

Tecnología iónica avalada por COFEPRIS que acelera la cicatrización, reduce infecciones y proyecta ahorros millonarios en salud pública.

Ion Gel ZCM-25® redefine el cuidado de heridas con ciencia de vanguardia, evidencia clínica sólida y acceso real para los profesionales que buscan marcar la diferencia.” — Kevin Rude, CEO de IonBiotechnology Mexico

MEXICO, June 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Ion Gel ZCM-25® : Innovación Clínica en Prevención de Infecciones y Cicatrización Avanzada de HeridasAnte el creciente reto que representan las infecciones asociadas a la atención médica (IAAM) y la resistencia antimicrobiana, Ion Biotechnology México, S.A. de C.V. presenta Ion Gel ZCM-25, un dispositivo médico Clase II diseñado científicamente para optimizar el control de infecciones y mejorar los resultados en la cicatrización de heridas dentro de la práctica clínica.Tecnología IBAL: Química de Coordinación a Escala Ångström para la Entrega Dirigida de IonesIon Gel ZCM-25está formulado con ION-ZCM1, un compuesto de coordinación redox-activo desarrollado mediante la tecnología IBAL (Ion Biotechnology Aqueous Ligands). Esta tecnología opera a escala Ångström (1 Å = 0.1 nanómetros), permitiendo la penetración ultrafina de iones terapéuticos directamente en el microentorno celular de la piel. Esto mejora la biodisponibilidad transdérmica y la estabilidad molecular, haciendo que el gel sea altamente eficaz en terapias antimicrobianas localizadas.La formulación incluye iones bioactivos clave—zinc, cobre, magnesio, azufre e hidrógeno—entregados en complejos de alta biodisponibilidad. Sus efectos clínicos incluyen:API altamente concentrado (25%) para una acción rápida.Seguridad dérmica comprobada, sin acumulación sistémica adversa.Reducción del 50% de biomarcadores de estrés oxidativo en menos de 24 horas.Reducción controlada del pH en microambientes de heridas, lo que interrumpe biopelículas y acelera la cicatrización.Eficacia Antimicrobiana ComprobadaIon Gel ZCM-25ha sido extensamente probado y ha demostrado eficacia contra un amplio espectro de patógenos, incluyendo bacterias, virus y hongos. A continuación, se presentan algunos de los resultados más destacados:Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA)Tasa de eliminación: 99.9999%Tiempo de contacto: 30 segundosEstudio: Anti-MRSA Disinfectant Activity by a Bacterial ChallengeAcinetobacter baumannii ATCC BAA-1790Tasa de eliminación: hasta 93.5%Tiempo de contacto: 10 minutosEstudio: Efficacy of Ion Gel ZCM-25in the Antimicrobial Treatment Against Acinetobacter baumanniiBacterias Gram-positivas y Gram-negativasTasa de eliminación: ≥99.9%Tiempo de contacto: varía (en minutos)Estudio: Gram Negative - Gram Positive Bacterial Challenge TestAspergillus brasiliensisTasa de eliminación: 99.9%Tiempo de contacto: 30 segundosEstudio: Fungicide Challenge - Aspergillus brasiliensisCandida aurisTasa de reducción: significativaTiempo de contacto: no especificadoEstudio: Assessment of the Antifungal Efficacy Against Candida aurisSARS-CoV-2Tasa de eliminación: 99.9999%Tiempo de contacto: 10 minutosEstudio: Antiviral Activity on SARS-CoV-2Virus del Dengue (Tipo 2)Tasa de eliminación: 99.999%Tiempo de contacto: 10 minutos, sostenido tras 24 horasEstudio: Antiviral Treatment Against Dengue VirusAplicaciones Clínicas y TerapéuticasAprobado por COFEPRIS como dispositivo médico Clase II para la cicatrización de heridas y prevención de infecciones, Ion Gel ZCM-25ha demostrado eficacia en diversos escenarios clínicos de alto impacto:Cuidado de heridas quirúrgicas: reduce el riesgo de IAAM y favorece una recuperación epitelial más rápida.Acciones antimicrobianas: permite la recuperación frente a una amplia gama de microbios y biopelículas.Postcirugía dermatológica: promueve la granulación y reduce el riesgo de infecciones recurrentes.Reducción de dermatosis inflamatorias: modula la inflamación y el daño oxidativo.Presentación, Indicaciones y DisponibilidadIon Gel ZCM-25se presenta en tubo de gel tópico de 10 g. Su matriz de coordinación basada en ligandos acuosos garantiza una absorción precisa y alta eficacia local, tanto en atención ambulatoria como hospitalaria.Indicaciones:Prevención de colonización microbiana en heridas o sitios invasivos.Aceleración de la cicatrización en heridas postquirúrgicas, crónicas o traumáticas.Aplicación en piel perilesional o inflamada con riesgo de infección secundaria.

Presentamos el Ion Gel ZCM 25® para la cicatrización de heridas

