2025年楽山文化・観光グローバルプロモーションイベントが日本で開催

2025年楽山文化・観光グローバルプロモーションイベントが現地時間7月5日から6日にかけて日本の東京と大阪で相次いで開催されました。

TOKYO, TOKYO, JAPAN, July 8, 2025 / EINPresswire.com / -- 2025年楽山文化・観光グローバルプロモーションイベントが現地時間7月5日から6日にかけて日本の東京と大阪で相次いで開催されました。今年の楽山市文化と観光グローバルプロモーションの重要な一環として、日本の2都市でのプロモーションでは、楽山市の都市イメージがアピールされ、国際的影響力が高められ、インバウンド観光市場の質の高い発展も力強く後押しされました。今回のプロモーションイベントには、中国駐東京観光代表処、中国国際貿易促進委員会駐日代表処、国際(日中)禅文化交流協会、日本川渝総商会、日本文華メディア株式会社、中国駐大阪観光代表処、日中経済協会関西本部事務局、日本四川総商会などの責任者および大手旅行会社10社以上、在日楽山市企業の代表、メディア関係者など100名以上が参加しました。イベントでは写真展示や文化創意グッズ展示、都市魅力発信プレゼンテーションなどが行われました。会場では、楽山市の代表は「山水の禅意」「文化の共鳴」「美食の魅力」という3つの角度から、楽山市の文化・観光資源や観光コース、文化と観光商品などを紹介し、楽山市のシティプロモーション動画、楽山大仏景勝地・峨眉山景勝区の対外プロモーション動画を流しながら、インバウンド観光客向けの優遇政策などをアピールしました。また、日本人観光客のために特別に設けた10本の観光コースも発表しました。イベント開催期間中、楽山大仏景勝地は、日本HIS株式会社の海外個人旅行営業本部とプロモーション使用権許諾書に署名しました。また、楽山市メディアコンバージェンスセンターと日本文華メディア株式会社は、国際報道における協力の覚書に調印し、観光都市として楽山市の国際的な知名度と影響力をさらに高めていきます。これと同時に、快適な観光コースの企画について日本の大手旅行会社と協議し、また、在日商会と協会、企業などに協力してもらい、楽山市の対外広報窓口を設置し、様々な形で楽山市の姿を海外に発信します。出席した貴賓は今回のイベントを高く評価し、プロモーションイベントの形式や内容が非常に魅力的であるとしました。また、楽山市の美しい風景や美食に惹かれ、「ファンになった」との声も上がり、今後、楽山市との全方位かついろいろなレベルの協力関係の構築を熱望し、より多くの日本人が楽山市のことを知り、憧れ、訪れることに一層努力していくと表明しました。

