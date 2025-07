Dwinity Datentresor jetzt mit nahezu allen Hardware- & Software-Wallets nutzbar

Dwinity Logo The visualized Digital Twin becomes an experience for end users Hardware Data Safe

Dwinity macht Datensouveränität so einfach und sicher wie nie zuvor. Mit der Wallet und über www.dwinity.shop ist der Weg zum dezentralen Datenschatz frei

„Sichere Deinen Datenschatz wie Deinen Kryptoschatz.“ Ganz einfach mit jeder Software- oder Hardwarewallet – Dr. Robin Basu, Co-Founder von Dwinity” — Dr. Robin Basu (Co-founder and COO)

GRüNWALD, BAVARIA, GERMANY, July 10, 2025 / EINPresswire.com / -- Dwinity macht Datensouveränität so einfach und sicher wie nie zuvor: Ab sofort können alle Besitzer oder Erwerber eines Hardware- oder Software-Wallets ihren persönlichen Blockchain-Datentresor bei Dwinity aktivieren – in wenigen Klicks, ohne technische Vorkenntnisse. Ganz gleich, ob Ledger, Trezor, BitBox, MetaMask oder Phantom etc.: Mit dem eigenen Wallet und einer Dwinity-Lizenz über www.dwinity.shop ist der Weg zum dezentralen Datenschatz frei.„Sichere Deinen Datenschatz wie Deinen Kryptoschatz.“– Dr. Robin Basu, Co-Founder von Dwinity🔐 Ein Datentresor für alle Wallets• Hardware-Wallets:• Ledger• Trezor• BitBox• Ellipal• Und viele mehr…• Dezentrale Software-Wallets:• MetaMask• Phantom• Rabby• Core Wallet• Und viele mehr…💡 So einfach geht’s:1. Wallet besitzen oder neu erwerben2. Dwinity-Lizenz auf www.dwinity.shop holen3. Wallet verbinden – fertig!🔒 Deine Daten werden ab sofort dezentral, DSGVO-konform und vollständig unter deiner Kontrolle gesichert. Kein Cloudanbieter, keine Plattform dazwischen.Mit dieser Erweiterung setzt Dwinity neue Maßstäbe: Jede*r kann jetzt seine Daten genauso sicher verwahren wie Bitcoin, andere Kryptos oder NFTs. Ein großer Schritt hin zu echter digitaler Souveränität – und einem Umgang mit persönlichen Daten, der auf Privatsphäre, Kontrolle und Selbstbestimmung basiert.Über DwinityDwinity ist ein Web3-Unternehmen aus Grünwald bei München und bietet ein dezentrales Ökosystem für den souveränen Umgang mit persönlichen Daten. Nutzer*innen speichern ihre Daten DSGVO-konform in einem verteilten Netzwerk – unabhängig, verschlüsselt und unter vollständiger Kontrolle.Pressekontakt📧contact@dwinity.com🛍️ www.dwinity.shop

The first digital twin of a human

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.