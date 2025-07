Oregon Releases 2024 Hate and Bias Annual Report Highlighting Concerning Trends and Shifts in Reporting

The Oregon Department of Justice (ODOJ), alongside the Oregon Criminal Justice Commission (CJC), today released the 2024 Bias Crimes Annual Report, revealing complex and concerning developments in bias crime and incident reporting across the state. For the first time since the Bias Response Hotline launched in 2020, overall bias reports declined in 2024.

The report examines a range of potential factors behind the decline, including rapid changes in federal law, fears around privacy, confusion between state and federal oversight, and a growing sense that everyday bias is all too common and not worth reporting. Despite the drop in certain reports, the data reflects new trust and participation from some communities, even as others remain underrepresented.

“This report is both a sobering gut check and a call to action,” said Attorney General Dan Rayfield. “We’re seeing some Oregonians retreat into silence, while others are just starting to feel safe enough to speak up. We’re also seeing harassment aimed directly at the people helping victims. It’s our responsibility to make sure every Oregonian—regardless of background or identity—can be heard, supported, and connected to the help they need. The Hotline exists for them, and we have to keep building trust in that promise.”

Key findings from the 2024 report include:

Shifting Reporting Patterns: Although overall contacts to the Hotline increased, hate and bias reports dropped 7% in 2024. The decline was most significant among Black/African American, Hispanic/Latinx, Native Hawaiian/Pacific Islander, and American Indian/Alaska Native communities (down 16%) and gender non-conforming individuals (down 34%). Meanwhile, reports from Asian, white, and female victims increased, potentially reflecting growing trust in the Hotline.

Targeting by Identity: Race-based targeting still led all Hotline reporting in 2024 with 1,216 reports, followed by anti-sexual orientation targeting with 771 reports, and anti-national origin targeting with 651 reports.

Spike in Harassment Campaigns: The Hotline staff were themselves targeted in 244 bias incidents (a 165% increase from 2023), and 2,231 harassment and spam incidents in 2024. While advocates are committed to serving all community members, the report recommends better protections to ensure that harassment does not impact the Hotline’s ability to respond effectively.

Drop in Law Enforcement Referrals: In 2024, law enforcement referrals to the Hotline dropped 58% from the prior year—even though the number of victims reporting to law enforcement remained steady. This drop in cross-reporting may reflect a breakdown in previously strong collaboration and raises concerns about underreporting or missed opportunities for support.

Bias Motivation Patterns: Reports from Black, Indigenous, and People of Color (BIPOC) individuals were overwhelmingly motivated by race-based targeting, while white victims were most often targeted based on gender identity or sexual orientation. Gender non-conforming individuals continued to experience some of the highest levels of identity-based bias.

Prosecution Outcomes: From 2020 to 2024, 62% of the 757 bias-related criminal cases charged by county prosecutor’s offices resulted in conviction, with sentencing outcomes ranging from probation to incarceration.

The report offers several key recommendations to improve response and accessibility:

Expand Hotline staffing and tech capacity to manage administrative and harassment-related burdens.

Increase privacy protections for bias victims on the Hotline, aligning with existing statutory protections for survivors of domestic violence and sexual assault.

Conduct additional research to better understand declining reports and law enforcement engagement.

Continue and expand peer-led law enforcement and district attorney training.

Ensure the Hotline remains accessible and trauma-informed across communities by ensuring advocates themselves are supported in the aftermath of hate/bias.

Created under Senate Bill 577 in 2019, the Bias Response Hotline is a statewide, victim-centered resource for community members targeted in hate crimes or bias incidents based on race, color, national origin, religion, gender identity, sexual orientation, or disability. It offers support, resources, and guidance on potential next steps.

The full 2024 Bias Crimes Annual Report is available now on the Oregon CJC website. The Executive Summary is available in English, Spanish, Tagalog, Simplified Chinese, Korean, Somali, Arabic, and Vietnamese.

To contact the Bias Response Hotline, visit StandAgainstHate.Oregon.gov or call 1-844-924-BIAS (2427). Interpretation is available in over 240 languages, and all Relay calls are accepted.

Oregón publica el informe anual sobre el odio y los prejuicios de 2024, en el que se destacan las tendencias y los cambios preocupantes en los informes El Departamento de Justicia de Oregón (ODOJ) junto con la Comisión de Justicia Penal de Oregón (CJC) publicó el Informe Anual de Delitos de Prejuicio 2024 el 1 de julio de 2025, que revela desarrollos complejos y preocupantes en la denuncia de delitos e incidentes de prejuicio. Los informes a la línea directa disminuyeron en general en el 2024 por primera vez desde la apertura de la línea directa en el 2020. El informe anual explora una serie de posibles razones por la disminución general de los informes, incluidos los cambios rápidos en las leyes federales; el miedo a que las divulgaciones de victimización se compartan/divulguen; y que el prejuicio/odio se ha vuelto demasiado cotidiano para que valga la pena ser reportado. A pesar de la disminución de algunos informes, los datos reflejan una nueva confianza y participación de algunas comunidades, incluso cuando otras siguen estando subrepresentado. “Este informe es tanto una prueba alarmante como un llamado a la acción”, dijo el Fiscal General Dan Rayfield. “Estamos viendo a algunos habitantes de Oregon retirarse al silencio, mientras que otros están empezando a sentirse lo suficientemente seguros como para hablar. También estamos viendo acoso dirigido directamente a las personas que ayudan a las víctimas. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que todos los habitantes de Oregón, independientemente de su origen o identidad, puedan ser escuchados, apoyados y conectados con la ayuda que necesitan. La línea directa existe para ellos, y tenemos que seguir generando confianza en esa promesa”. Las conclusiones principales del informe de 2024 son las siguientes: Cambios en los patrones de denuncia: Aunque los contactos generales con la línea directa aumentaron, las denuncias de odio y prejuicio cayeron un 7% en 2024. La disminución fue más significativa entre las comunidades negras/afroamericanas, hispanas/latinas, nativas de Hawái/isleños del Pacífico e indoamericanas/nativas de Alaska (un 16% menos) y las personas no conformes con el género (un 34% menos). Mientras tanto, aumentaron las denuncias de víctimas asiáticas, blancas y femeninas, lo que podría reflejar la confianza en la línea directa.

Ataque por identidad: La focalización basada en la raza condujo todos los informes de la línea directa en 2024, con 1,216 denuncias, seguida de la focalización por orientación sexual, con 771 denuncias, y la focalización por origen nacional, con 651 denuncias.

Aumento de las campañas de acoso: Los asesores que trabajan en la línea directa de respuesta al prejuicio/odio fueron sujetos de 244 incidentes de prejuicio en 2024 (un 165% más que en 2023) y 2,231 incidentes de acoso y spam en el 2024. Los asesores están comprometidos a servir a todos los miembros de la comunidad, y el informe recomienda mejores protecciones para garantizar que el acoso no afecte la capacidad de la Línea Directa para responder de manera efectiva.

Se redujeron las referencias de las agencias policiales: Las agencias de policía refirieron un 58% menos de denuncias a la línea directa del año anterior- a pesar de que no disminuyó el número de víctimas que denunciaron a las agencias policiales. Esta disminución en los informes cruzados puede reflejar una ruptura en la colaboración previamente sólida y eleva preocupaciones sobre la falta de informes o la pérdida de oportunidades de apoyo.

Patrones de prejuicios: Los informes de personas, Afrodescendientes, indígenas y de color (BIPOC, por sus siglas en inglés) estaban abrumadoramente motivados por la raza, mientras que las víctimas blancas fueron atacadas con mayor frecuencia en función de la identidad de género o la orientación sexual. Las personas no conformes con el género experimentaron algunos de los niveles más altos de prejuicio basado en la identidad.

Resultados de la acusación: De 2020 a 2024, el 62% de los 757 casos penales relacionados con prejuicios acusados por las fiscalías de los condados resultaron en condena, con resultados de sentencias que van desde la libertad condicional hasta el encarcelamiento. El informe ofrece varias recomendaciones claves para mejorar la respuesta y la accesibilidad: Ampliar el personal y la capacidad tecnológica de la línea directa para manejar las cargas administrativas y incidentes relacionadas con el acoso.

Aumentar las protecciones de privacidad para las víctimas de prejuicios en la línea directa, alineándose con las protecciones legales que ya existen para los sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual.

Realizar investigaciones adicionales para comprender la disminución de las denuncias y la participación de las agencias policiales.

Continuar y ampliar el entrenamiento de las agencias policiales y los fiscales de distrito.

Garantizar que la línea directa siga siendo accesible e informada sobre el trauma en todas las comunidades, garantizando que los propios asesores reciban apoyo después del odio o los prejuicios. Creada bajo el Proyecto de Ley del Senado 577 en 2019, la Línea Directa de Respuesta al Prejuicio es un recurso estatal para miembros de la comunidad que son víctimas de delitos de odio o incidentes de prejuicio motivado por la raza, color, origen nacional, religión, identidad de género, orientación sexual o discapacidad. Ofrece apoyo, recursos y orientación sobre los posibles próximos pasos. El Informe Anual completo de Delitos de Prejuicio 2024 ya está disponible en el sitio web de Oregon CJC. El resumen ejecutivo está disponible en inglés, español, tagalo, chino simplificado, coreano, somalí, árabe, y vietnamita. Para comunicarse con la línea directa de respuesta al prejuicio, visite StandAgainstHate.Oregon.gov o llame al 1-844-924-BIAS (2427). La interpretación está disponible en más de 240 idiomas y se aceptan todas las llamadas de retransmisión.