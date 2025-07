Bali Benoa Marina Resmi Memulai Tahap Pembangunan

Momen transfer pengetahuan langsung antara SF Marina (Swedia) dan para insinyur lokal Indonesia, di bawah supervisi teknis dari Marina Technical Service – Marina Development Indonesia, memberdayakan infrastruktur nasional melalui keahlian internasional. Pertemuan audiensi tertutup diselenggarakan antara Pelabuhan Indonesia Holding, Marina Development Indonesia, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Momen bersejarah di lokasi Marina Benoa Bali saat ponton beton pertama diangkat untuk proses instalasi, disaksikan oleh tim proyek, para insinyur, dan pemangku kepentingan utama.

Bali Benoa Marina resmi dibangun, tonggak marina pintar pertama di Indonesia dengan standar internasional dan teknologi ponton beton.

INDONESIA, July 7, 2025 / EINPresswire.com / -- Hanya satu bulan setelah seremoni peletakan batu pertama pada 22 Mei 2025, Marina Development Indonesia (MDI), bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), telah berhasil memasang empat ponton beton mengapung pertama di Bali Benoa Marina pada 21 Juni 2025. Pencapaian ini menandai dimulainya fase infrastruktur perairan dari proyek marina tersebut. Instalasi ini dipimpin oleh SF Marina dengan pengawasan teknis dari MDI, dan disaksikan oleh perwakilan dari Kementerian Perhubungan serta PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL), anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia.“Ini merupakan implementasi skala penuh pertama ponton beton di marina di Indonesia, dan Kementerian Perhubungan berkomitmen penuh untuk mengikuti secara seksama penerapan teknologi canggih ini,” ujar Muhammad Masyhud, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dalam pertemuan tertutup bersama Pelindo dan MDI.Sebanyak 11 ponton beton dalam tiga varian ukuran—dari 14,5 hingga 34 ton—akan dipasang untuk mendukung 48 dermaga kapal pesiar di Dock B, yang dijadwalkan mulai beroperasi secara komersial pada November 2025. Setiap unit dirancang agar memenuhi standar keselamatan marina internasional dan tahan terhadap kondisi lingkungan laut tropis.“Kami telah memantau dengan seksama proses instalasi awal untuk memastikan seluruhnya memenuhi regulasi maritim nasional dan standar keselamatan global. Pelaksanaan ini telah memenuhi semua kriteria kesiapan operasional,” kata Aprianus Hangki, Kepala KSOP Benoa. “KSOP Benoa akan terus mendukung setiap fase pengembangan marina ini, mencerminkan kolaborasi yang kuat antara otoritas publik dan mitra swasta.”Setelah selesai, Bali Benoa Marina akan mampu menampung hingga 180 kapal pesiar, termasuk superyacht hingga 90 meter, dengan fasilitas premium yang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi regional.“Keberhasilan instalasi ponton pertama mencerminkan komitmen kami terhadap presisi teknis dan disiplin dalam jadwal proyek. Dock B baru merupakan awal dari transformasi yang lebih besar,” ujar Joseph Prabantara, Direktur Pengembangan Bisnis Marina Development Indonesia (MDI).Sebagai bagian dari alih teknologi berlisensi dan di bawah pengawasan teknis langsung dari SF Marina Swedia, SF Marina Indonesia memproduksi seluruh ponton secara lokal. Marina Development Indonesia mengawasi pelaksanaan proyek untuk memastikan kesesuaian terhadap tolok ukur proyek dan mengurangi risiko keterlambatan pengiriman.Operasi sisi perairan Bali Benoa Marina tetap berjalan sesuai jadwal, dengan target kesiapan operasional penuh pada Kuartal 3 tahun 2026.Rencana Induk Diungkap: Perpaduan Infrastruktur Kelas Dunia dan Filosofi BaliDalam seremoni peletakan batu pertama, MDI memperkenalkan desain rencana induk komprehensif untuk Bali Benoa Marina dan kawasan pengembangan tepi laut seluas 3,3 hektar, yang mencakup:• Zona perhotelan dengan fasilitas MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition)• Promenade ritel yang menampilkan merek lokal dan global pilihan• Pusat gaya hidup dan acara dengan F&B serta pengalaman maritimLingkup dan Tahapan ProyekBali Benoa Marina akan dikembangkan dalam empat fase utama:• Fase 1 (Q4 2025): Penyelesaian Dock B dengan 48 dermaga, utilitas operasional, dan stasiun penyambutan untuk memulai uji coba operasional• Fase 2 (Q2 2026): Peluncuran penuh layanan teknis termasuk perawatan kapal, bengkel perbaikan, sistem pengisian bahan bakar, dan dukungan tambat• Fase 3 (Q3 2026): Ekspansi akhir hingga 180 dermaga, termasuk infrastruktur untuk kapal hingga 90 meter, layanan bea cukai/imigrasi, pengadaan kebutuhan kapal, dan sistem pemesanan digital terintegrasi• Fase 4 (Q4 2027): Penyelesaian zona bisnis waterfront yang mencakup F&B, gerai ritel, kantor penjualan yacht, serta venue MICE bermerk untuk mendukung ekonomi pesisir yang berkelanjutanSELESAI.Untuk akses ke foto dan keteranganUntuk pertanyaan media, silakan hubungi:Marina Development Indonesia📧 marketing@marina-developement.comTentang Marina Development IndonesiaMarina Development Indonesia (MDI) adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam transformasi kawasan tepi laut menjadi destinasi marina kelas dunia. MDI menyediakan layanan pengembangan, pengoperasian, dan konsultansi marina di seluruh Indonesia. Dengan tim ahli lokal dan internasional, MDI berkomitmen mendukung Indonesia sebagai destinasi yacht unggulan. MDI bermitra dengan pengembang marina internasional seperti SF Marina, Plus Marine, dan Discover Luxury Indonesia untuk menciptakan lingkungan marina eksklusif dan aman yang memberikan nilai investasi tinggi.Tentang PT Pelabuhan IndonesiaPT Pelabuhan Indonesia (Persero), atau Pelindo, adalah perusahaan milik negara yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan pelabuhan di seluruh Indonesia. Pelindo menyediakan informasi rinci tentang layanan pelabuhan, logistik, dan pengembangan infrastruktur guna mendorong perdagangan maritim dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

