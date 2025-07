국제 교류 협력 심화, 러산시 세계유산 글로벌 포럼 참석

7월 3일, 제주특별자치도가 주최한 세계유산 글로벌 포럼이 제주도에서 개막되었다. 제주특별자치도 오영훈 지사의 초청을 받아, 중국 쓰촨성 러산시 관련 부서와 세계유산지 대표단이 포럼에 참가하여, 세계적으로 영향력 있는 주요 관광 목적지로의 도약에 새로운 동력을 불어넣었다.

JEJU ISLAND, JEJU ISLAND, SOUTH KOREA, July 4, 2025 / EINPresswire.com / -- 7월 3일, 제주특별자치도가 주최한 세계유산 글로벌 포럼이 제주도에서 개막되었다. 제주특별자치도 오영훈 지사의 초청을 받아, 중국 쓰촨성 러산시 관련 부서와 세계유산지 대표단이 포럼에 참가하여, 세계적으로 영향력 있는 주요 관광 목적지로의 도약에 새로운 동력을 불어넣었다.이번 포럼은 개막식을 비롯해 주제 연설, 지도자 회의, 국제 사례 연구, 세계유산지 탐방 등 주요 프로그램으로 구성되었으며, 국제 협력 네트워크 강화 및 세계유산과 국제 다중지정지역(MIDAs)의 지속가능한 활용에 대한 논의의 장을 마련했다.행사 기간 중 러산 대표단은 “새로운 발전 이념을 통한 어메이산(峨眉山) 세계문화 및 자연유산의 지속가능한 활용”을 주제로 기조연설을 진행하였으며, 최근 어메이산 유산 보호 및 활용에서의 주요 정책과 성과를 공유하고, 러산 전역의 문화관광 자원을 종합적으로 소개하였다.지리적 이점과 문화적 매력 덕분에 한국은 러산의 주요 해외 관광객 유입 시장으로, 양측은 문화, 경제, 관광 등 다양한 분야에서 지속적인 교류와 긴밀한 협력을 이어왔으며, 가시적인 성과를 거두고 있다. 2024년 러산시는 한국인 입국 숙박 관광객 1,420명을 유치하며 전년 대비 35.37% 증가하였다. 2025년에는 어메이산과 제주 한라산이 우호 관광지로 공식 결연을 맺는 성과도 있었다.

